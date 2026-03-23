Кнох - Бог в поисках человека
В этой работе Венделин Кнох рассматривает христианство как религию Откровения, где инициатива всегда исходит от Бога. Автор глубоко анализирует, как Божественное слово становится доступным человечеству через Священное Писание и как оно сохраняется и интерпретируется в живом Предании Церкви.
Основная ценность книги — в демонстрации неразрывного единства этих трех элементов. Кнох показывает, что Писание не существует вне контекста Предания, а Откровение — это не просто сумма информации, а личная встреча Бога с человеком.
Венделин Кнох - Бог в поисках человека - Откровение - Писание - Предание
Москва «Христианская Россия»
издание на русском языке, 2006
ISBN 5-94270-040-0
Содержание
Предисловие
А. ОТКРОВЕНИЕ
Введение
I. Христианское понимание откровения
II. Событие откровения в богословской рефлексии
В. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Введение
I. Библия, Боговдохновенное Священное Писание
II. Библия: свидетельство опыта Божественного вдохновения
III. Библия, «слово Божие»
С. ТРАДИЦИЯ
Вместо введения
I. Определение понятия
II. Богословское понимание
III. Традиция: библейское историческое измерение
Вместо послесловия
No comments yet. Be the first!