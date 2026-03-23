Кнох - Бог в поисках человека

Кнох - Бог в поисках человека
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, Philosophy, Ethics, Educational

В этой работе Венделин Кнох рассматривает христианство как религию Откровения, где инициатива всегда исходит от Бога. Автор глубоко анализирует, как Божественное слово становится доступным человечеству через Священное Писание и как оно сохраняется и интерпретируется в живом Предании Церкви.

Основная ценность книги — в демонстрации неразрывного единства этих трех элементов. Кнох показывает, что Писание не существует вне контекста Предания, а Откровение — это не просто сумма информации, а личная встреча Бога с человеком.

Венделин Кнох - Бог в поисках человека - Откровение - Писание - Предание

Москва «Христианская Россия»

издание на русском языке, 2006

ISBN 5-94270-040-0

Венделин Кнох - Бог в поисках человека - Откровение - Писание - Предание - Содержание

Предисловие

А. ОТКРОВЕНИЕ

  • Введение

  • I. Христианское понимание откровения

  • II. Событие откровения в богословской рефлексии

В. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

  • Введение

  • I. Библия, Боговдохновенное Священное Писание

  • II. Библия: свидетельство опыта Божественного вдохновения

  • III. Библия, «слово Божие»

С. ТРАДИЦИЯ

  • Вместо введения

  • I. Определение понятия

  • II. Богословское понимание

  • III. Традиция: библейское историческое измерение

  • Вместо послесловия

