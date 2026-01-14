Князев - Сожжены или сокрыты?
«Сожжены или сокрыты?» — вопрос, который на протяжении столетия остается одним из самых болезненных в российской истории. Максим Князев в своем исследовании предпринимает попытку подвести итог многолетним спорам о судьбе останков императора Николая II, его семьи и верных слуг. Книга анализирует путь следствия: от первых шагов Николая Соколова в 1919 году, пришедшего к выводу о полном уничтожении тел на Ганиной яме, до современных генетических экспертиз 2015–2021 годов.
Автор беспристрастно рассматривает аргументы «за» и «против» подлинности «екатеринбургских останков», сопоставляя данные молекулярно-генетических исследований с антропологическими и стоматологическими выводами. В поле зрения исследователя попадают не только основные захоронения, но и кремированные фрагменты из малого раскопа, а также вещественные доказательства: пули, сосуды из-под серной кислоты, следы гранатных осколков и трогательные находки вроде «матроски» цесаревича или расчески.
Князев не ограничивается сухими фактами, он погружает читателя в пространство слухов и альтернативных версий, подробно разбирая воспоминания участников сокрытия тел и их достоверность. Итогом работы становится детальная реконструкция событий 17–19 июля 1918 года. Это издание — важный вклад в установление исторической истины, помогающий понять, что же на самом деле произошло в те кровавые дни в окрестностях Екатеринбурга.
М. А. Князев — Сожжены или сокрыты?
Судьба останков императора Николая II и его семьи. — СПб.: Нестор-История, 2026. — 184 с., ил.
ISBN 978-5-4469-2290-1
М. А. Князев — Сожжены или сокрыты? — СОДЕРЖАНИЕ
Постановка проблемы
Генетика в «царском деле»: Экспертизы первого следствия (1992–2015) и современного периода (2015–2021).
Антропология и медицина: Аргументы по девяти лицам из основного захоронения и двум лицам из малого раскопа.
Исторические аргументы: Достоверность источников, воспоминания палачей и пространство слухов (версия П. З. Ермакова).
Вещественные доказательства: Пули, серная кислота, гранаты и личные вещи цесаревича.
Итоги: Реконструкция событий 17–19 июля 1918 г. и эпилог.
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