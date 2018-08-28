Античная библиотека - Исследования

Оценка деятельности Тиберия как правителя с давних времён была неоднозначной. «Светлые и темные стороны правления «третьего Цезаря» и «второго Августа» нашли свое отражение ещё в трудах римских историков. Да и по сей день споры о личности Тиберия, о соотношении добрых и злых начал в его деяниях не утихают». Двойственность оценки Тиберия как императора во многом вытекает из особенностей самой его личности. Так Дион Кассий писал о Тиберии: «это был человек со многими хорошими и многими плохими качествами, и, когда он проявлял хорошие, то казалось, что в нём нет ничего плохого, и наоборот». Справедливо будет обратиться сначала к светлым сторонам правления Тиберия. О них не могли умолчать даже те римские историки, которые никак не были расположены к личности преемника Августа.

Вот оценка достоинств правления Тиберия, данная Тацитом: «Считаю уместным остановиться и на других сторонах деятельности Тиберия, а также на том, каким было его правление вплоть до дня, до которого доведён мой рассказ (23 г. - И. К.); ибо уже в этом году принципат начал меняться к худшему. В начале его государственные дела, равно как и важнейшие частные, рассматривались в сенате, и видным сенаторам предоставлялась возможность высказать о них мнение, а если кто впадал в лесть, то сам Тиберий его останавливал; предлагая кого-либо на высшие должности, он принимал во внимание знатность предков, добытые на военной службе отличия и дарования на гражданском поприще, чтобы не возникло сомнений, что данное лицо - наиболее подходящее. Воздавалось должное уважение к консулам, должное - преторам; беспрепятственно отправляли свои обязанности и низшие магистраты. Повсюду, кроме судебных разбирательств об оскорблении величия, неуклонно соблюдались законы. Снабжением хлеба и сбором налогов и прочих поступлений в государственную казну занимались объединения римских всадников.

Ведать личными своими доходами Цезарь обычно поручал честнейшим людям, иногда ранее ему неизвестным, но, доверяясь их доброй славе: принятые к нему на службу, они неограниченно долгое время пребывали на ней, так что большая их часть достигала старости, выполняя все те же обязанности. Хотя простой народ и страдал от высоких цен на зерно, но в этом не было вины принцепса, не жалевшего, ни средств, ни усилий, чтобы преодолеть бесплодие почвы и бурь на море. Заботился он и о том, чтобы во избежание волнений в провинциях их не обременяли новыми тяготами, и они безропотно несли старые, не будучи возмущаемы алчностью и жестокостью магистратов; телесных наказаний и конфискаций имущества не было. Поместья Цезаря в Италии были немногочисленны, рабы - доброго поведения, дворцовое хозяйство - на руках у немногих вольноотпущенников; и если случились у него тяжбы с частными лицами, то разрешали их суд и законы. Неприветливый в обращении к большинству соприкасавшихся с ним, внушавший страх, он держался тем не менее этих порядков...»

Князький Игорь - Тиберий: третий Цезарь, второй Август

СПб. : Алетейя, 2012. 368 с.

(Серия «Античная библиотека. Исследования»)

ISBN 978-5-91419-699-5

Князький Игорь - Тиберий: третий Цезарь, второй Август - Оглавление

Глава I. Infans, puer, iuvenis

Глава II. Служение Марсу и Беллоне

Глава III. Путь к вершине

Глава IV. Мятежное начало

Глава V. Военное продолжение

Глава VI. Германии и Пизон. Две трагедии

Глава VII. Цезарь «железного века»

Глава VIII. Капрейский сиделец

Примечания

Хронология

Рекомендуемая литература

Summary

Князький Игорь - Тиберий: третий Цезарь, второй Август - Путь к вершине

За те годы, которые Тиберий провел в непрерывных походах то в Паннонии, то в Германии, и в Риме многое изменилось. Прежде всего, большие перемены, влияющие на положение Тиберия в государстве, случились в семье Августа. Внук принцепса Агриппа Постум, усыновленный им вместе с Тиберием, и как прямой потомок, и как молодой человек имел явные преимущества перед сыном Ливии. Однако он жестоко разочаровал правителя. В нем обнаружились не просто вздорные, но явно опасные качества психически нездорового человека. Светоний писал о прогрессирующей потере рассудка внуком Августа. Веллей Патеркул прямо указывал на редкую порочность ума и духа сына Агриппы и Юлии Старшей. Тацит же характеризует его как молодого человека «с большой телесной силой, буйного и неотесанного, однако не уличённого ни в одном преступлении».Агриппа Постум, должно быть, совершенно не желал внимать увещеваниям деда и меняться к лучшему. Потому Август, разочаровавшись в конец в усыновленном внуке, сослал его из Рима в Сурент (совр. Соренто близ Неаполя). Случилось это в 7 г., в самый разгар Паннонской войны, ведомой Тиберием.

Два года спустя, получая постоянно известия об Агриппе, «который не становился мягче и с каждым днем все более терял рассудок», Август приказал перевезти ссыльного внука на остров Планазию в Тирренском море. Здесь злосчастный Агриппа был заключен под стражу. Потеряв надежду на исправление внука, Август даже добился специального постановления сената о пожизненном его заключении на этом острове. Таким образом Агриппа Постум был вычеркнут из числа наследников Августа. В 8 г. семейную драму Августа усугубила и внучка его Юлия Младшая. Похоже, она нравом своим пошла не в достойного отца своего Марка Випсания Агриппу, но в беспутную мать Юлию Старшую. Ее любовная связь с Децимом Юнием Силаном привела в ярость Августа, и он сослал внучку на остров Тример (совр. Тримити) в Адриатическом море близ Апулии, юго-восточной оконечности Италии. Любовник Юлии был принужден к самоубийству. Ребенка Юлии, родившегося уже в ссылке, Август не пожелал ни признавать, ни воспитывать. Гнев его против недостойной внучки был столь велик, что он даже приказал разрушить до основания роскошный дворец Юлии Младшей, стоивший немалых денег. Нет в Риме места гнездам разврата!

Теперь Август потерял всякую опору в потомстве и на любое упоминание об Агриппе Постуме или о дочери и внучке со стоном восклицал: «Лучше бы мне и безбрачному жить и бездетному сгинуть!» С опалой и ссылкой Юлии Младшей совпала ссылка в далекие Томы на берега Черного моря в провинцию Нижняя Мезия (совр. Констанца в румынской Добрудже) знаменитого поэта Овидия. В чем причина этой расправы с высокоталантливым поэтом, бывшим одним из ярчайших явлений «золотого века» римской литературы? Никаких официальных обвинений Овидию предъявлено не было, и потому по сей день это событие окутано тайной. Историки уже более двух тысяч лет могут только гадать о причинах случившегося. Часто делался вывод о связи ссылки Овидия с его творчеством. Якобы Август в шуточно-эротических элегиях Овидия «О косметических средствах для женского лица», «Искусство любви», «Лекарство от любви» увидел насмешку над собственной семьей, где дочь и внучка его погрязли в разврате. Но ведь Август никогда не пытался помешать распространению сочинений Овидия.

Да и нелепо подозревать Овидия в попытке обесславить семью Августа подобным образом. Дочь и внучка его сами это сделали, и эротические безадресные стихи Овидия здесь совершенно не причем. Август не мог этого не понимать. Могли ли быть у ссылки Овидия политические причины? Тоже непонятно. Пятидесятилетний Овидий к этому времени оставил свою карьеру в сенате и никакой политической деятельностью не занимался. Есть, правда, версия, что, не занимаясь политикой явно, Овидий имел причастность к тайным политическим делам. Якобы он входил в число круга лиц, склонявших Августа к примирению с Агриппой Постумом и его возвращению в Рим в качестве полноправного наследника. Люди эти совершенно не жаловали Тиберия, бывшего для многих человеком непонятным и преисполненным скрытых порочных наклонностей. Сильные качества Тиберия - военные таланты, твердость, решительность - могли обещать будущему правлению только большую жесткость, далеко не всем желанную. С этой точки зрения не шибко умный Агриппа Постум мог представляться более удачным выбором, поскольку его недоброжелатели Тиберия надеялись подчинить своему влиянию.

Здесь могла быть и попытка пресечь чрезмерное влияние на Августа матери Тиберия Ливии. Ведь в самой ссылке Агриппы Постума Тацит прямо обвинял супругу императора. Что это был за заговор, да и был ли он на самом деле, имел ли к нему отношение Овидий - все это нам неизвестно, ибо римские историки никаких сведений до нас не донесли. Потому у историков времен новейших остается широчайший простор для разного рода предположений и утверждений, единых в одном: ни на какие реально известные факты они не опираются. Для нас же семейная трагедия Августа важна, прежде всего, своим главным последствием: единственным человеком, могущим сменить престарелого Августа во главе Римской империи, был Тиберий Клавдий Нерон, после официального усыновления носивший имя Тиберия Юлия Цезаря. Другого легитимного преемника у Августа ныне быть не могло.

Тиберий тем временем наконец-то отпраздновал свой давным-давно заслуженный триумф. Он был достоин славных воинских деяний великого полководца. Веллей Патеркул, сам со своим братом в триумфе Тиберия участвовавший, писал об этом знаменательном событии: «По возвращении в Рим он отпраздновал над паннонцами и далматами триумф, уже давно назначенный, но отложенный по причине непрекращающихся войн. Кто бы удивился великолепию триумфа, если это касается Цезаря? Кто бы, право, не восхитился расположением фортуны? Ведь были только слухи, что все самые известные вражеские вожди не убиты, а во время триумфа мы увидели их в цепях! К этому были причастны я и мой брат, сопровождая колесницу сзади знаменитых мужей, удостоенных выдающихся наград».