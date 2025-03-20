В девяностые годы нашего века в Чернобыле должна была вступить в строй самая мощная электростанция в мире. Так было запланировано Москвой. Она должна была стать гордостью правительства и наглядным доказательством возможностей социалистического строя.

Электростанцию строили около пятидесяти тысяч рабочих. Пятый реактор еще строился, шестой находился в стадии проектирования, когда были запущены первые четыре сверхмощных атомных реактора.

Весна 1986 года в Украине, как всегда, была теплая и солнечная. В пятницу 25 апреля у реакторов оставалось совсем немного рабочих. Большинство из них отправились на выходные домой. Кто-то запланировал отдых на лоне природы, кто-то предвкушал радость от предстоящей охоты или рыбалки. В Припяти ожидалось несколько шумных свадеб, а в воскресенье должно было состояться несколько важных футбольных баталий. Город Припять находился в трех километрах от атомной станции и на расстоянии около двадцати километров от Чернобыля.

В тот день, 25 апреля, у главного щита управления четвертого реактора готовились к плановой ревизии. Предстояло остановить реактор для профилактики. Реактор был начинен 180 000 килограммами радиоактивного вещества, что соответствовало мощности около двух тысяч атомных бомб типа Хиросимы.

Три ведущих инженера, не ожидая ничего интересного от предстоящей работы, вели неторопливую беседу.

«Друзья, представляете, что наделала бы этакая сила в две тысячи бомб в случае взрыва? — заметил рыжеволосый инженер. — Правительство правильно делает, что выступает за мирное использование атомной энергии».

Мартин Кобиалка – Европа в библейских пророчествах

Киев: «Джерело життя», 1996. – 190 с.

Мартин Кобиалка – Европа в библейских пророчествах – Содержание

Введение. Темное облако

Глава 1. Мятеж бедных

Глава 2. Седьмое чудо

Глава 3. Слезы царя

Глава 4. Сломанный рог

Глава 5. Сын солнца

Глава 6. На глиняных ногах

Глава 7. Поединок

Глава 8. Генерал зима

Глава 9. Удачные браки и неудачные войны

Глава 10. Россия в пророчестве

Глава И. Кабинет восковых фигур

Глава 12. Хаос или космос

Глава 13. Новый мировой порядок

Глава 14. Камень падает

Приложение