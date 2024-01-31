Кобленц Джон – Отложите гнев - Что в Библии говорится о гневе и как ему противостоять

«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы...» (2 Тим. 3:1-2). Где процветает себялюбие, там буйно прорастают обиды. И как следствие — возникает гнев, который может быть самым разным: яростью, раздражением, неприязнью или озлоблением, а также он может выражаться через ссоры, жестокость, отвержение, предательство, крики, насмешки и т.п.

Гнев во всех его видах и проявлениях делает человека рабом чувств. Он живет в тюремных подземельях обиды и ожесточения. Некоторые хотят выбраться на свободу, другие горят желанием отомстить, третьи впадают в отчаяние.

Но освобождение есть! Если мы будем внимать словам Иисуса, то сможем освободиться от разрушительного действия гнева. Иисус пришел разбить оковы греха и отпустить измученных людей на свободу. Следование Его учению противоречит нашему врожденному естеству, ибо означает поступать по вере, а не руководствоваться своими чувствами. Но Иисус знает, о чем говорит, ибо Он в полной мере испытал на Себе то, из-за чего сегодня обычно гневаются люди: непонимание, несправедливое отношение к себе, ненависть, жестокость, ложные обвинения, предательство, отвержение и т.п.

Каждый человек при тех или иных обстоятельствах испытывал гнев, в том числе и автор этих строк. Многие принципы, изложенные в этой книге, мне пришлось постигать в личных борениях. Я благодарен Богу за то, что Он терпеливо и милосердно трудился надо мной, а также за Его Духа Святого, Который часто ставил меня на колени.

Джон Кобленц – Отложите гнев - Что в Библии говорится о гневе и как ему противостоять

Переводчики: Яков Дзюба, Майкл Янци. – Ephrata, PA: Grace Press, 2018. – 130 с.

Джон Кобленц – Отложите гнев – Содержание

Вступление

ЧАСТЬ 1: Что такое гнев и ожесточение?

Чувство гнева

Горький корень обиды

Коварство гнева и ожесточения

ЧАСТЬ 2: Как «отложить» гнев и ожесточение?