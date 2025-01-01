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Кобленц – Призыв свыше – Жизнь христианской семьи

Кобленц, Джон – Призыв свыше – Изучение христианского ученичества
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family
Век сортов быстрорастущего картофеля и компьютерных микропроцессоров не обеспечил нам быстрого возрастания в духовной сфере. Наоборот, увлечение скоростью привело к тому, что мы хотим уделять совсем немного или же вообще не уделяем времени духовному росту, потому что такой рост очень медленный и трудный процесс. Обязанности и расписания побуждают нас к быстрым действиям и стремительному прогрессу. Мы всегда заняты и слишком спешим, у нас нет времени, чтобы сидеть у ног Христа.
Однако путь ученичества тоже требует длительного времени и, если быть точным, всей жизни. Он побуждает нас не спешить. Нужно остановиться и присесть для изучения и размышления. На этом пути мы нуждаемся в наших братьях и сестрах во Христе. Он призывает нас к единому общению, к совместному поклонению и изучению и, таким образом, к совместному возрастанию.
Эта книга не трехчасовое пособие, дающее чудесные результаты. Это — руководство для возрастания, инструмент для ученичества. Работа потребует много времени, иногда она будет трудна, но в конце всегда будет награда.
Эта книга предназначена для старших и более зрелых учеников, которые будут наставлять младших. Она предназначена для совместного обсуждения и размышления, побуждения к преображению в образ Иисуса Христа. Она будет большим благословением для жаждущих Бога людей при самостоятельном чтении и изучении.
Каждый урок начинается с личной самопроверки, предназначенной для того, чтобы честно оценить себя относительно главной темы урока. Далее следуют определенные тексты Священного Писания, на которых основан урок. Каждый отрывок Писания рассматривается отдельно и комментируется. Вопросы для изучения предназначены для более глубокого познания Писания и истины урока. В конце каждого урока помещен перечень вопросов, которые будут побуждать учеников к дальнейшему применению истины в жизни. Многие вопросы не требуют ответов типа «правильно» или «неправильно». На такие вопросы можно отвечать по-разному, в зависимости от ученика и его конкретной ситуации. В этом и суть применения — земледелец, который сеет кукурузу в Белоруссии, возможно, использует другой сорт и иное время для посева, нежели земледелец в Украине. Призыв к каждому ученику заключен не в том, чтобы просто изучить принципы Слова Божьего, но чтобы использовать его в семье, на работе и в ежедневных контактах с людьми.

Кобленц, Джон – Призыв свыше – Изучение христианского ученичества

Киев: «Международное Господнее служение», 1997. – 266 с.

Кобленц, Джон – Призыв свыше – Содержание

Предисловие
Часть I. ОСОЗНАНИЕ БОЖЬЕГО ПРИЗЫВА
  • Урок 1. Ученики Иисуса Христа
  • Урок 2. Члены Тела Христова
  • Урок 3. Странники в мире
Часть II. ОСОЗНАНИЕ ОБЩИХ ПРОБЛЕМ
  • Урок 4. Принятие себя
  • Урок 5. Влияние сверстников
  • Урок 6. Моральная чистота
  • Урок 7. Покорность
  • Урок 8. Вера и чувства
  • Урок 9. Горечь и прощение
Часть III. ОСОЗНАНИЕ МОЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
  • Урок 10. Развитие качеств слуги
  • Урок 11. Служение в церкви
  • Урок 12. Благовествование погибающим

Джон Кобленц – Жизнь христианской семьи – Наставления о семейной жизни: от воспитания детей до заботы о престарелых родителяхДжон Кобленц – Жизнь христианской семьи – Наставления о семейной жизни: от воспитания детей до заботы о престарелых родителях

Б.в.д. – 392 с.

Джон Кобленц – Жизнь христианской семьи - Содержание

Предисловие ко второму изданию
Предисловие к первому изданию
ВВЕДЕНИЕ
  • ГЛАВА I. Основные принципы семейной жизни
  • ГЛАВА II. Окончание детства
  • ГЛАВА III. Выбор спутника жизни и помолвка
  • ГЛАВА IV. Жизнь одиноких людей
  • ГЛАВА V. Брак
  • ГЛАВА VI. Родители
  • ГЛАВА VII. Семья и церковь
  • ГЛАВА VIII. Когда трудности множатся
  • ГЛАВА IX. Когда семья распадается
Views 415
Rating 5.0 / 5
Added 01.01.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 1 year ago

Огромное спасибо!

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