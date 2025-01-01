Кобленц – Призыв свыше – Жизнь христианской семьи

Век сортов быстрорастущего картофеля и компьютерных микропроцессоров не обеспечил нам быстрого возрастания в духовной сфере. Наоборот, увлечение скоростью привело к тому, что мы хотим уделять совсем немного или же вообще не уделяем времени духовному росту, потому что такой рост очень медленный и трудный процесс. Обязанности и расписания побуждают нас к быстрым действиям и стремительному прогрессу. Мы всегда заняты и слишком спешим, у нас нет времени, чтобы сидеть у ног Христа.

Однако путь ученичества тоже требует длительного времени и, если быть точным, всей жизни. Он побуждает нас не спешить. Нужно остановиться и присесть для изучения и размышления. На этом пути мы нуждаемся в наших братьях и сестрах во Христе. Он призывает нас к единому общению, к совместному поклонению и изучению и, таким образом, к совместному возрастанию.

Эта книга не трехчасовое пособие, дающее чудесные результаты. Это — руководство для возрастания, инструмент для ученичества. Работа потребует много времени, иногда она будет трудна, но в конце всегда будет награда.

Эта книга предназначена для старших и более зрелых учеников, которые будут наставлять младших. Она предназначена для совместного обсуждения и размышления, побуждения к преображению в образ Иисуса Христа. Она будет большим благословением для жаждущих Бога людей при самостоятельном чтении и изучении.

Каждый урок начинается с личной самопроверки, предназначенной для того, чтобы честно оценить себя относительно главной темы урока. Далее следуют определенные тексты Священного Писания, на которых основан урок. Каждый отрывок Писания рассматривается отдельно и комментируется. Вопросы для изучения предназначены для более глубокого познания Писания и истины урока. В конце каждого урока помещен перечень вопросов, которые будут побуждать учеников к дальнейшему применению истины в жизни. Многие вопросы не требуют ответов типа «правильно» или «неправильно». На такие вопросы можно отвечать по-разному, в зависимости от ученика и его конкретной ситуации. В этом и суть применения — земледелец, который сеет кукурузу в Белоруссии, возможно, использует другой сорт и иное время для посева, нежели земледелец в Украине. Призыв к каждому ученику заключен не в том, чтобы просто изучить принципы Слова Божьего, но чтобы использовать его в семье, на работе и в ежедневных контактах с людьми.

Кобленц, Джон – Призыв свыше – Изучение христианского ученичества

Киев: «Международное Господнее служение», 1997. – 266 с.

Кобленц, Джон – Призыв свыше – Содержание

Предисловие

Часть I. ОСОЗНАНИЕ БОЖЬЕГО ПРИЗЫВА

Урок 1. Ученики Иисуса Христа

Урок 2. Члены Тела Христова

Урок 3. Странники в мире

Часть II. ОСОЗНАНИЕ ОБЩИХ ПРОБЛЕМ

Урок 4. Принятие себя

Урок 5. Влияние сверстников

Урок 6. Моральная чистота

Урок 7. Покорность

Урок 8. Вера и чувства

Урок 9. Горечь и прощение

Часть III. ОСОЗНАНИЕ МОЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Урок 10. Развитие качеств слуги

Урок 11. Служение в церкви

Урок 12. Благовествование погибающим

Джон Кобленц – Жизнь христианской семьи – Наставления о семейной жизни: от воспитания детей до заботы о престарелых родителях

Б.в.д. – 392 с.

Джон Кобленц – Жизнь христианской семьи - Содержание

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к первому изданию

ВВЕДЕНИЕ