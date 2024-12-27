Елена Пух родилась с большими физическими недостатками. Нормально развита была только голова, которая сидела на небольшом туловище. Маленькие ножки были недоразвиты, ручки лежали на груди в согнутом положении и никогда не выпрямлялись. В детстве и юности она могла сидеть. Никогда в жизни не ходила. Кроме головы она не могла двинуть ни одним членом своего тела.

При всем своем физическом уродстве, Лена обладала живым умом, ясностью мысли и хорошей памятью. В детстве она прошла курс начальной школы уровня 20-х годов и знала основы математики, русского языка, географии и так далее. Лена могла писать, рисовать, вышивать... ртом.

Многие годы лечения у разных врачей не дали положительного результата. Она была отправлена в Московский научно-исследовательский институт, где провела несколько лет. Там ей была сделана операция в надежде поставить ее на ноги, но результаты оказались довольно плачевными: Лена не только не стала ходить, но она не смогла и сидеть.

С тех пор ей осталось одно — лежать. Туловище перестало двигаться. Все тело, за исключением головы, было неподвижно. Днем Лена лежала на животе на локтях, а к ночи ее переворачивали на спину.

Так она пролежала тридцать лет.

Родители Лены уверовали, когда она была еще совсем маленькой девочкой, а в возрасте шестнадцати лет и она обратилась к Господу. С этого времени ее жизнь озарилась внутренним негаснущим светом.

Она рано лишилась матери. Но отец женился второй раз, и Лена была окружена заботой и вниманием.

В ранние юношеские годы, когда она еще могла сидеть, ее сажали в коляску и возили к морю, в парк, показывали красоту природы, которую она очень любила. Таким же образом посещала она евангельские собрания. Молодежь часто навещала ее на дому.

Евгения Кобзарь – Искры, летящие вверх

Ровно: Христианский благотворительный издательский фонд «Живое слово», 2001. – 82 с.

Евгения Кобзарь – Искры, летящие вверх - Содержание

ИСКРЫ, ЛЕТЯЩИЕ ВВЕРХ

Предисловие

Жизнь — подвиг

Александра Соколова

Сестры и друзья навек

Переезд

В Ялте

Дорога испытаний

Тяжелый год — крестный путь

Разлука

Предчувствие кончины

ДОРОГАМИ УРАЛА