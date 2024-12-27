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Кобзарь – Искры, летящие вверх

Евгения Кобзарь – Искры, летящие вверх
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, *Biographies Memoirs
Елена Пух родилась с большими физическими недостатками. Нормально развита была только голова, которая сидела на небольшом туловище. Маленькие ножки были недоразвиты, ручки лежали на груди в согнутом положении и никогда не выпрямлялись. В детстве и юности она могла сидеть. Никогда в жизни не ходила. Кроме головы она не могла двинуть ни одним членом своего тела.
При всем своем физическом уродстве, Лена обладала живым умом, ясностью мысли и хорошей памятью. В детстве она прошла курс начальной школы уровня 20-х годов и знала основы математики, русского языка, географии и так далее. Лена могла писать, рисовать, вышивать... ртом.
Многие годы лечения у разных врачей не дали положительного результата. Она была отправлена в Московский научно-исследовательский институт, где провела несколько лет. Там ей была сделана операция в надежде поставить ее на ноги, но результаты оказались довольно плачевными: Лена не только не стала ходить, но она не смогла и сидеть.
С тех пор ей осталось одно — лежать. Туловище перестало двигаться. Все тело, за исключением головы, было неподвижно. Днем Лена лежала на животе на локтях, а к ночи ее переворачивали на спину.
Так она пролежала тридцать лет.
Родители Лены уверовали, когда она была еще совсем маленькой девочкой, а в возрасте шестнадцати лет и она обратилась к Господу. С этого времени ее жизнь озарилась внутренним негаснущим светом.
Она рано лишилась матери. Но отец женился второй раз, и Лена была окружена заботой и вниманием.
В ранние юношеские годы, когда она еще могла сидеть, ее сажали в коляску и возили к морю, в парк, показывали красоту природы, которую она очень любила. Таким же образом посещала она евангельские собрания. Молодежь часто навещала ее на дому.

Евгения Кобзарь – Искры, летящие вверх

Ровно: Христианский благотворительный издательский фонд «Живое слово», 2001. – 82 с.

Евгения Кобзарь – Искры, летящие вверх - Содержание

ИСКРЫ, ЛЕТЯЩИЕ ВВЕРХ
  • Предисловие
  • Жизнь — подвиг
  • Александра Соколова
  • Сестры и друзья навек
  • Переезд
  • В Ялте
  • Дорога испытаний
  • Тяжелый год — крестный путь
  • Разлука
  • Предчувствие кончины
ДОРОГАМИ УРАЛА
  • Рассказ старого «зэка»
  • Негаснущие искры
  • Ох, уж эти лапти!
  • Свобода
  • Валдай
  • Эльва
  • Воспоминания детства
  • История старой Библии
  • Эпилог
Views 275
Rating 5.0 / 5
Added 27.12.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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