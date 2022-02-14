Мы решили включить в этом году в программу оглашения второго этапа вопрос о химических и нехимических зависимостях. Это связано с тем, что, к сожалению, иногда случалось так — не часто, но всё-таки случалось, — что люди заканчивали оглашение, а проблемы с зависимостью у них оставались. И это потом очень мешало их христианской жизни, вплоть до того, что некоторые только из-за этого теряли свой путь, теряли ориентиры в жизни, теряли какое-то своё нормальное духовное направление, качество своей жизни. А вы сами понимаете, что это вещь центральная, это главное, то, ради чего вы сейчас ходите на оглашение и выполняете все задания, вообще стараетесь как-то приблизиться к Богу и затем Бога действительно не потерять. И не только Бога, но и ближних, и Церковь. Это, конечно, принципиально важно.

Не случайно у нас в Преображенском братстве есть своё маленькое как бы подбратство. Мы его сокращённо называем БТр, что расшифровывается как братство «Трезвение». Но речь именно о трезвении, а не только трезвости. Это не трезвенническое общество, а братство «Трезвение». Вы ведь, наверное, понимаете, что есть разница между трезвением и трезвостью. Трезвенность — вещь больше духовная, внутренняя, она рассчитана на то, что человек всегда будет знать чувство меры и чувство такта, что он никогда не потеряет чувства вкуса, т. е. он всегда сможет полноценно жить и этих качеств не терять. Это очень важно. нетрезвость же касается всех видов внешней химической зависимости: и табака, и алкоголя, и всех наркотиков, слабых и сильных, любых. она как раз есть проявление внутренней нетрезвости и нетрезвенности. так что нетрезвость — это проявление нетрезвенности.

Конечно, каждому надо быть трезвенным человеком. Это не значит, что надо быть просто расчётливым, рациональным — нет, ибо это всё-таки именно духовное качество. наверное, вы слышали о таком качестве. я не знаю, встречались ли вы с трезвенными людьми. С трезвыми, наверное, да, а вот с трезвенными: да или нет? Это вопрос более тонкий, более сложный. Потому что человек может быть трезвым внешне, формально, т. е. не употреблять никаких веществ, которые приводят к химической зависимости, но в своей жизни быть нетрезвенным. Правда, трезвенность может относиться и к людям с нехимическими зависимостями. и может быть, мы с вами о них тоже попозже поговорим, только не сегодня. там особый разговор, а сейчас мы всё-таки будем иметь в виду именно химические зависимости. Запомните, пожалуйста, что нетрезвенность является основой нетрезвости. Поэтому вам всем в жизни будет нужна не только трезвость, но и трезвенность. тогда вам нечего будет бояться зависимостей. но трезвенность — это ещё духовный опыт, это умение раскрывать свои духовные дары, умножать свои таланты, это умение действительно жить так, чтобы всё было на своих местах, всё было действительно в свою меру, и чтобы в этом проявлялось и смирение, и терпение, и послушание Богу. Это всегда важно для всех.

Священник Георгий Кочетков - Беседы по христианской этике : В 12 частях. Выпуск 12. Химические зависимости. Нехимические зависимости

М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2018

ISBN 978-5-89100-205-0

М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2021. — 76 с. : 2 ил.

ISBN 978-5-89100-255-5 (Выпуск 12)

Священник Георгий Кочетков - Беседы по христианской этике : В 12 частях. Выпуск 12. Химические зависимости. Нехимические зависимости - Содержание