Кочетков - Цветная триодь
Издание подготовлено в Свято-Филаретовском институте группой переводчиков под руководством священника Георгия Кочеткова и представляет собой комментированный перевод на русский язык ключевых гимнографических текстов Цветной Триоди (Пентикостариона). В основу публикации положен авторитетный древнегреческий оригинал римского издания 1883 года, сопоставленный с синодальными церковнославянскими текстами и результатами литургических реформ начала двадцатого века. Книга снабжена подробным научно-историческим предисловием, обширным библиографическим аппаратом и развернутой системой условных обозначений, отражающей разночтения источников и особенности современной приходской практики.
Основное содержание книги сосредоточено вокруг главного пасхального ядра подвижного годового круга, включая полное последовательное изложение пасхальной заутрени, канона преподобного Иоанна Дамаскина, праздничных часов и Пасхальной гомилии святителя Иоанна Златоуста. Труд ориентирован на восстановление смысловой понятности богослужения и углубление экклезиологического сознания христианских общин. Пособие рекомендовано к печати кафедрой богословия Свято-Филаретовского института и адресовано студентам духовных школ, катехизаторам, пастырям, а также всем христианским исследователям, стремящимся к осознанному участию в православной литургической традиции.
Кочетков Георгий, свящ., Дашевская З. М., Озерский П. С., Пантуева Я. Р. – Цветная триодь – Избранные песнопения на русском и церковнославянском языках
Москва: Свято-Филаретовский институт, 2025. – 368 с.
ISBN 978-5-89100-317-0
Кочетков Георгий, свящ. – Цветная триодь – Содержание
Предисловие
Библиография
Тексты Цветной триоди
Переводы Цветной триоди
Священное писание
Литература
Словари
Список сокращений
Unofficial и условные обозначения
ЦВЕТНАЯ ТРИОДЬ ИЗБРАННЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
СВЯТОЕ И ВЕЛИКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПАСХИ
На пасхальной заутрене
Песнь 1
Песнь 3
Ипакои
Песнь 4
Песнь 5
Песнь 6
Кондак
Икос
Воскресная песнь
Песнь 7
Песнь 8
Припевы на 9-й песни
Песнь 9
Эксапостиларий
Стихиры на «Хвалите»
Огласительное слово во святых отца нашего Иоанна Златоуста
Отпуст
Пасхальные часы
Тропарь Пасхи
Воскресная песнь
Ипакой
Кондак
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