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Кочетков - Цветная триодь

Кочетков - Цветная триодь
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Liturgical Books, Philology Literature

Издание подготовлено в Свято-Филаретовском институте группой переводчиков под руководством священника Георгия Кочеткова и представляет собой комментированный перевод на русский язык ключевых гимнографических текстов Цветной Триоди (Пентикостариона). В основу публикации положен авторитетный древнегреческий оригинал римского издания 1883 года, сопоставленный с синодальными церковнославянскими текстами и результатами литургических реформ начала двадцатого века. Книга снабжена подробным научно-историческим предисловием, обширным библиографическим аппаратом и развернутой системой условных обозначений, отражающей разночтения источников и особенности современной приходской практики.

Основное содержание книги сосредоточено вокруг главного пасхального ядра подвижного годового круга, включая полное последовательное изложение пасхальной заутрени, канона преподобного Иоанна Дамаскина, праздничных часов и Пасхальной гомилии святителя Иоанна Златоуста. Труд ориентирован на восстановление смысловой понятности богослужения и углубление экклезиологического сознания христианских общин. Пособие рекомендовано к печати кафедрой богословия Свято-Филаретовского института и адресовано студентам духовных школ, катехизаторам, пастырям, а также всем христианским исследователям, стремящимся к осознанному участию в православной литургической традиции.

Кочетков Георгий, свящ., Дашевская З. М., Озерский П. С., Пантуева Я. Р. – Цветная триодь – Избранные песнопения на русском и церковнославянском языках

Москва: Свято-Филаретовский институт, 2025. – 368 с.
ISBN 978-5-89100-317-0

Кочетков Георгий, свящ. – Цветная триодь – Содержание

  • Предисловие

  • Библиография

    • Тексты Цветной триоди

    • Переводы Цветной триоди

    • Священное писание

    • Литература

    • Словари

  • Список сокращений

  • Unofficial и условные обозначения

  • ЦВЕТНАЯ ТРИОДЬ ИЗБРАННЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

    • СВЯТОЕ И ВЕЛИКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПАСХИ

      • На пасхальной заутрене

        • Песнь 1

        • Песнь 3

        • Ипакои

        • Песнь 4

        • Песнь 5

        • Песнь 6

        • Кондак

        • Икос

        • Воскресная песнь

        • Песнь 7

        • Песнь 8

        • Припевы на 9-й песни

        • Песнь 9

        • Эксапостиларий

        • Стихиры на «Хвалите»

        • Огласительное слово во святых отца нашего Иоанна Златоуста

        • Отпуст

      • Пасхальные часы

        • Тропарь Пасхи

        • Воскресная песнь

        • Ипакой

        • Кондак

Views 42
Rating 5.0 / 5
Added 08.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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