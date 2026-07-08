Кочетков - Цветная триодь

Издание подготовлено в Свято-Филаретовском институте группой переводчиков под руководством священника Георгия Кочеткова и представляет собой комментированный перевод на русский язык ключевых гимнографических текстов Цветной Триоди (Пентикостариона). В основу публикации положен авторитетный древнегреческий оригинал римского издания 1883 года, сопоставленный с синодальными церковнославянскими текстами и результатами литургических реформ начала двадцатого века. Книга снабжена подробным научно-историческим предисловием, обширным библиографическим аппаратом и развернутой системой условных обозначений, отражающей разночтения источников и особенности современной приходской практики.

Основное содержание книги сосредоточено вокруг главного пасхального ядра подвижного годового круга, включая полное последовательное изложение пасхальной заутрени, канона преподобного Иоанна Дамаскина, праздничных часов и Пасхальной гомилии святителя Иоанна Златоуста. Труд ориентирован на восстановление смысловой понятности богослужения и углубление экклезиологического сознания христианских общин. Пособие рекомендовано к печати кафедрой богословия Свято-Филаретовского института и адресовано студентам духовных школ, катехизаторам, пастырям, а также всем христианским исследователям, стремящимся к осознанному участию в православной литургической традиции.

Кочетков Георгий, свящ., Дашевская З. М., Озерский П. С., Пантуева Я. Р. – Цветная триодь – Избранные песнопения на русском и церковнославянском языках

Москва: Свято-Филаретовский институт, 2025. – 368 с.

ISBN 978-5-89100-317-0

Кочетков Георгий, свящ. – Цветная триодь – Содержание