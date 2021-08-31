Цикл бесед по мистагогии (так называемая малая мистагогия, или третий этап оглашения) родился из задач возрождения полноценной катехизации взрослых людей, всерьёз обретающих православную веру. Однако в отличие от первых веков жизни церкви, после эпохи Вселенских соборов и активного догматического и литургического развития, современным катехетам невозможно ограничиться лишь кратким разговором о таинствах покаяния, крещения, миропомазания и евхаристии.

Предлагаемый в данном издании цикл тем рассчитан на проведение мистагогических бесед в течение всей Светлой седмицы после воцерковления. Это введение неофитов в таинства веры, молитвы и жизни, где в центре внимания находится евхаристия, в которой они ежедневно сами участвуют. Начинается разговор с необходимости различать тайну, таинство и обряд, а в завершение нововоцерковлён-ным рассказывается о целях и принципах их дальнейшей жизни, которая им предстоит непосредственно после завершения Светлой седмицы.

Эти беседы, таким образом, не закрывают все вопросы о таинствах, но они более остро ставят основные акценты, которые необходимы в жизни современным нововоцер-ковлённым людям. Поэтому этот цикл не претендует на полноту раскрытия православного учения о таинствах, он предполагает дальнейшее вхождение каждого верующего в церковную традицию веры, молитвы и жизни.

Священник Георгий Кочетков - Малая мистагогия : Беседы с новопросвещёнными

М. : Свято-Филаретовский православнохристианский институт, 2021. — 184 с.

ISBN 978-5-89100-249-4

Священник Георгий Кочетков - Малая мистагогия : Беседы с новопросвещёнными - Содержание

Предисловие

Тема 1 БЕСЕДА ПЕРВАЯ Введение в мистагогию. Тайна, таинство, обряд

БЕСЕДА ВТОРАЯ Обсуждение первой беседы

Тема 2.1 Литургия верных. Вступительная часть

БЕСЕДА ТРЕТЬЯ Обсуждение второй беседы

Тема 2.2 Литургия верных. Анафора, или Евхаристический канон

БЕСЕДА ЧЕТВЁРТАЯ Обсуждение третьей беседы

Тема 2.3 Литургия верных. Заключительная часть

БЕСЕДА ПЯТАЯ Обсуждение четвёртой беседы

Тема 3.1 Прочие литургические таинства. Таинство просвещения

БЕСЕДА ШЕСТАЯ Обсуждение пятой беседы

Тема 3.2 Прочие литургические таинства. «Дополнительные» личные и соборные таинства

Тема 3.3 БЕСЕДА СЕДЬМАЯ Прочие литургические таинства. «Забытые» таинства и таинстводействия

Тема 4 Таинства веры

Тема 5 БЕСЕДА ВОСЬМАЯ Заключение. Цели и принципы жизни в «малой» и «большой» пустыне

Приложение 1. План оглашения новопросвещённых на Светлой седмице

Приложение 2. Список рекомендованной литературы. Таинствоводственный этап (3-й этап)