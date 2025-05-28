Кочетков Георгий, свящ. - Мистагогия Светлой седмицы - Беседы с новопросвещёнными

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Братья и сёстры, христиане!

Сейчас, когда мы начали праздновать Рождество Христово, мы снова вспоминаем о том, что не случайно верующих во Христа зовут христианами, выделяя именно этот главный акцент, отличающий нас от людей других вер, других исповеданий. Таким образом, на Христе сходятся все силовые линии нашей жизни. Мы слышали сейчас замечательное место из 1-й главы Послания к евреям, где говорится о самом главном — о Христе: Он Тот, в Кого мы верим, Кто даёт нам силу и благодать, Кто нас спасает и освобождает, Кто наполняет нас Духом Истины.

Уже в очень древние времена, если не первых апостолов, то мужей апостольских, в церкви очень громко зазвучал именно этот вопрос: Кто есть Христос, Кто есть этот Иисус? Мы в Него верим, но Кто же Он, чтобы мог сделать всё то, во что мы веруем? Ведь больше такого Человека нигде и никогда не было, нет и не будет. В чём же Его уникальность? Некоторые говорили: Он превозносится надо всем в мире, Он высший ангел на Небесах, Он может жить вечно. Однако автор Послания к евреям, уточняя, говорит о других очень важных вещах: Христос — не высший ангел, потому что «Бог, в прошлом многократно и многообразно говоривший отцам через пророков, в самые последние дни [в которые мы живём] говорил нам через Своего Сына, Которого Он поставил наследником всего и через Которого сотворил века». То есть автор Послания опровергает мнение о том, что Христос просто высший ангел. Он говорит о большем — именно о Богосыновстве Иисуса, о тайне Его Богосыновства. При этом он находит удивительные слова, взятые ещё из Ветхого завета, которые подтверждают такой взгляд и такую веру. Он говорит, что Бог поставил Своего Сына наследником всего, что Бог именно через Него сотворил миры и века, т. е. всё, и поэтому Он выше всех ангелов.

Сын, вот этот самый Иисус, есть «сияние Божьей славы и изображение Его сущности». Такого нельзя было сказать больше ни о ком. Автор Послания не отождествляет Отца Небесного с Сыном, но он и не отрывает одного от другого. Сын — прямое продолжение существования Отца, поэтому Он и есть «сияние Его славы и изображение Его сущности». Значит, по сущности и по славе Своей Он не отличается от Отца, Он держит всё силой Своего слова. Посмотрите, какие удивительные выражения употребляет здесь автор Послания к евреям! Надо сказать, что эти выражения уникальны, и в целом в этом Послании есть много того, что больше нигде и никем не повторяется.

Кочетков Георгий, свящ. - Мистагогия Светлой седмицы - Беседы с новопросвещёнными

М. : Свято-Филаретовский институт, 2024. — 252 с.

ISBN 978-5-89100-307-1

Кочетков Георгий, свящ. - Мистагогия Светлой седмицы – Содержание

Содержание

Предисловие

Через Сына мы восходим к Отцу, и тогда грех перестаёт действовать, что мы и называем спасением. Проповедь на вечерне (Евр 1:1–12) на Рождество Христово, 6 января 2024 года

Мы все призваны к богосыновству. Проповедь на литургии (Гал 4:4–7) на Рождество Христово, 7 января 2024 года

БЕСЕДА ПЕРВАЯ

Тема 1. Введение в мистагогию. Тайна, таинство, обряд

Господь призывает вас нести своё служение по любви к Богу и ближнему. Слово после литургии, 8 января 2024 года

БЕСЕДА ВТОРАЯ

Обсуждение первой беседы

Тема 2.1. Литургия верных. Вступительная часть

Имейте веру в Бога, имейте её всегда, чтобы не иссохнуть и не погибнуть, как та самая смоковница. Проповедь на литургии (Мк 11:11–23), 9 января 2024 года

Нужно обрести внутреннюю церковность в сердце. Слово после литургии, 9 января 2024 года

БЕСЕДА ТРЕТЬЯ

Обсуждение второй беседы

Тема 2.2. Литургия верных. Анафора, или евхаристический канон

БЕСЕДА ЧЕТВЁРТАЯ

Обсуждение третьей беседы

Тема 2.3. Литургия верных. Заключительная часть

БЕСЕДА ПЯТАЯ

Обсуждение четвёртой беседы

Тема 3.1. Прочие литургические таинства. Таинство просвещения

Господь призывает каждого особо и каждому даёт то, что он может сделать лучше всех. Проповедь на литургии (1 Пет 1:1–2, 10–12; 2:6–10) , 12 января 2024 года

*** Слово после литургии, 12 января 2024 года

БЕСЕДА ШЕСТАЯ

Обсуждение пятой беседы

Тема 3.2. Прочие литургические таинства. «Дополнительные» личные и соборные таинства

БЕСЕДА СЕДЬМАЯ

Тема 3.3. Прочие литургические таинства. «Забытые» таинства и таинстводействия

Обсуждение шестой и седьмой беседы

Тема 4. Таинства веры

В прямом приобщении к жизни Отца и Сына и Святого Духа, приобщении к Церкви, вы были погребены со Христоми воскрешены с Ним. Проповедь на литургии (Кол 2:8–12), 14 января 2024 года

БЕСЕДА ВОСЬМАЯ

Тема 5. Заключение. Цели и принципы жизни в «малой» и «большой» пустыне

Приложение 1. План малого таинствоводства. Примерный план оглашения новопросвещённых на Светлой седмице (3-й этап)

Приложение 2. Список рекомендованной литературы. Таинствоводственный этап (3-й этап)