Для верующего человека, не говоря уже обо всех остальных людях, всякая тяжёлая болезнь - большое испытание или даже искушение. Это экзистенциальная ситуация, в которой может победить Бог или дьявол, добро или зло, жизнь человека или его разложение и смерть. Нередко болезнь приводит человека к чувству абсолютного одиночества.

Но, как заметил Павел Евдокимов, «именно в этот момент Церковь приходит, чтобы образовать вокруг [своего] страдающего члена священный круг единства». Как она это может сделать? Чаще всего - совершая таинство личного елео-освящения верующего человека.

Священник Георгий Кочетков - Тайны и таинства церкви - Опыт современной мистагогии - Православное учение о таинствах покаяния, елео-освящения, брака и священства

Москва: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2012 г. — 240 с.

ISBN 978-5-89100-120-6

Священник Георгий Кочетков - Тайны и таинства церкви - Опыт современной мистагогии - Православное учение о таинствах покаяния, елео-освящения, брака и священства - Содержание

Таинства личного совершенствования человека в Церкви, т. е. таинства его обновления и исцеления: по духу — таинство личного духовно-нравственного и аскетического покаяния; по плоти — таинство личного елео-освящения, или соборования

Общее введение

1. «Уже, но ещё не». Необходимость «возгревать духовные дары Любви». «Святой да освящается ещё» (Откр 22:11). Это - путь исполнения заповеди Христа: «Будьте совершенны...» (Мф 5:48). Ап. Павел о совершенстве духа, души и тела (1 Фес 5:23)

2. Остальные четыре таинства как помощь на христианском пути жизни и совершенствования и как личные и межличные освящающие священнодействия

3. Дальнейшее изменение своего ума - человеческого духа и исцеляющее совершенствование своей плоти - человеческой души и тела. Два особых, как бы терапевтических, таинства — личного аскетического покаяния и елео-освящения. Их необязательность для всех членов церкви и возможная связь с евхаристией

Часть I

4. Грех после крещения и возможности его прощения в церкви. «Третье» покаяние. Личная жизнь верных «втайне», личное покаяние «в сердце своём» и таинство личного аскетического покаяния (метания) как его завершающий и проверочный момент. Помощь, совет и ответственность старших в церкви - её пресвитеров. Личная исповедь своих согрешений как признание своей греховности (несовершенства) и своих конкретных несмертных этических и смертных и несмертных аскетических грехов с молитвой об их разрешении. Исповедь перед причастием и в любое другое время; общая и частная исповедь. Тайна исповеди

5. Чин и молитвы таинства аскетического покаяния. «Нормаль» и дары таинства Апостольская и иерархическая, а также церковная «власть ключей» (Мф 16:19, ср. 18:18) - «вязать и решить» («связывать и разрешать») - и её границы. Смертные и несмертные аскетические грехи. Смысл епитимьи без отлучения от причастия. Границы послушания на исповеди Другие пути прощения этических и аскетических грехов. Возможная частота исповеди и причастия и норма их взаимосвязи Кто и как участвует в таинстве аскетического покаяния

6. Духовное руководство и молитва представителя церкви. Личное исповедание своему старцу даже своих помыслов. Монашеское духовничество

7. Духовные плоды таинства личного аскетического покаяния

8. Действительность и действенность таинства аскетического покаяния

9. Проблемы повторного личного аскетического покаяния в тех же аскетических и несмертных этических грехах и «восполнения» этого таинства, особенно за счёт покаяния в невольных, несознательных, а также забытых или сокрытых грехах

10. Обычные искажения таинства аскетического покаяния в православии, католичестве и протестантизме

Часть II

11. Дух и плоть. Смысл страдания, болезни и исцеления, в том числе человеческой плоти. Различные пути исцеления плоти человека в церкви. Помни о Жизни - и в век не согрешишь!

12. Таинство личного елео-освящения верующего человека в случае его тяжёлой болезни. Личное помазание болящего собором пресвитеров святым елеем и соборование, т. е. собирание и единение его духовных, душевных и телесных сил, с разрешением его от своих конкретных несмертных этических и смертных и несмертных аскетических грехов

13. Чин и молитвы таинства личного («частного») елео-освящения. «Нормаль» и дары таинства. Чин «общего» елео-освящения (масло-соборования) в Великий четверг. Краткий чин «частного» соборования Связь с таинствами покаяния и евхаристии. Возможная частота совершения таинства личного соборования Кто и как участвует в таинстве елео-освящения

14. Духовные плоды таинства личного елео-освящения

15. Действительность и действенность таинства елео-освящения

16. Проблема повторного личного елео-освящепия при рецидиве или неисцелении болезни и «восполнения» этого таинства, особенно через другие церковные молитвы и таинства

17. Обычные искажения таинства личного елео-освящения в православии, католичестве и протестантизме

Общее заключение

Библиография

Приложения

Таинства освящающего поставлепия (благословепия) старших в церкви для их межличного служения ближним и близким: в поместной церкви как евхаристической общине и семье по духу — таинство «второго священства», или поставления (хиротонии) старших служителей — иерархических лиц через их избрание и утверждение церковью (прохйрисис) с молитвой благословения и возложением рук (хиротёсией); в родовой семье по плоти — таинство брако-благословепия, или брако-освящения, т. е. увенчания избранных и утверждённых новобрачных славою и честью «по образу Христа и Церкви

Общее введение

1. Новозаветный Народ Божий и его общее призвание к священству и браку, наряду с пророчеством и царством

2. Старшинство в Церкви, его смысл и значение. Первичное и вторичное старшинство в Церкви, существующие по образу любви и единства Христа и Церкви. Первичное и вторичное священство в Церкви и первичный и вторичный брак в ней. Старший в Церкви - отец или старший брат?

3. Таинства «первого* и «второго» священства и «первого» и «второго» брака. Почему эти таинства освящающие и межличные? Межличные таинства «второго священства» и брако-освящения в «малой» и «большой» церкви, точнее, в «малом» и «большом» церковном обществе

4. Избрание и утверждение, согласие (копсенсус), поставление (благословение) и признание (рецепция) старших в церкви

Часть I. Таинство «второго священства»

5. Вступление

Существующая в церкви трёхчинная иерархия («второе священство») Две точки зрения на церковную иерархию Апостольская преемственность первичного старшинства, «первого» и «второго» священства Другие церковные служения и служители. Смысл и значение христианского культа (богослужения)

6. Тайна и таинство поставления старего в церкви и для церкви. Архимандрит Спиридон (Кисляков) о таинстве «второго священства»

7. Таинство поставления (хиротония) старшего в церкви для служения ей в духе единства и любви, по образу любви и единства Христа и Церкви, т. е. таинство второго священства», или благословения избираемого на конкретное церковное священное служение: свободное и правильное избрание церковью кандидата на служение в ней и его согласное утверждение (консенсус) - «проручество» (прохйрисис) и затем особая молитва на евхаристии с возложением рук (хиротёсией) с последующим принятием церковью свершившегося акта (рецепцией) Не оставляйте собрания своего» (Евр 10:25)

8. Нормаль таинств поставления старших для их служения церкви Связь с евхаристией и другими таинствами

9. Духовные плоды таинства. Последний «аминь»

10. Возведение в промежуточные «саны» (протодьякона, архидьякона, протоиерея, протопресвитера, архиепископа, митрополита, патриарха) Церковные награды

11. Поставление «низших клириков», или церковнослужителей Поставление в Церкви харизматиков, «которые не рукополагаются»

12. Канонический аспект: основные препятствия к рукоположению и основные требования к совершителю таинства и к его совершению Кто может совершать таинства иерархического священства

13. Таинство «второго священства» может быть канонически действительным, но духовно- экзистенциально недейственным; может совершаться, но не совершиться

14. Запрещение в священослужении и снятие сана Проблема повторения таинства поставления. «Восполнение» таинства «второго священства», совершенного в неканонических церквах, вплоть до «перерукоположения

15. Заключение

Новые проблемы, связанные с таинством «второго священства» в христианстве Обычные искажения таинства иерархического священства в православии, католичестве и протестантизме Истинные богослужение, старшинство и пастырство пред Богом возможны только в новозаветной Церкви как христианском братстве и православной общине

Часть II

16. Вступление

Брак в Кане. «Что Бог соединил, того человек да не разлучает» (Мф 19:6) Любовь земная и небесная. Брак и семья по плоти и по духу Две точки зрения на христианский брак и семью Семья как первоэлемент церковного общества. Иерархия в ней Род и дом. Отец как глава родовой семьи. Жена-мать, дети и другие родственники

17. Тайна и таинство поставления старшего в церковной семье и в церковном обществе

18. Таинство поставления старшего в церковной семье — для собирания её со Христом и во Христе и для его служения ей в духе единства и любви, по образу единства и любви Христа и Церкви, т. е. таинство брако-освящения, или брако-благословения: свободное и законное избрание женихом невесты и их благословение (утверждение) родными (обручение и оглашение), затем молитва- благословение с их венчанием «славою и честью» и последующим принятием церковью свершившегося акта (рецепцией)

19. Нормаль таинства брако-освящения. Связь с евхаристией и другими таинствами. Все таинства — знаки богочеловеческой Тайны Любви

20. Духовные плоды таинства брако-освящения. Последний «аминь»

21. Благословение на руководство христианским народом и обществом, т. е. таинство поставления старшего в них. Венчание на царство

22. «Таинство брата», побратимство и братотворение как таинство дружеской любви в церкви, для собирания со Христом и во Христе

23. Архим. Спиридон (Кисляков) - о таинстве брако-освящения Домостроительство в семье по плоти и по духу (в домашней общине-церкви) - и неимение «где главу преклонить» (Мф 8:20). «Наше гражданство - на Небесах» (Флп 3:20). Холостая (т. е. пустая) жизнь человека и целибат (т. е. девственность или безбрачие) некоторых членов церкви («евнухи ради Царства Небесного» - Мф 19:10-12), в том числе некоторых священнослужителей. «Кто в силах принять, пусть примет» (Мф 19:12) Иночество всех христиан и монашество как одна из его форм. Таинство монашеского пострига как таинство «второго возрождения». Новый опыт послушничества и принесения личных обетов служения

24. Канонический аспект: основные препятствия к браку и основные требования к совершителю таинства и к его совершению Кто может совершать таинство брако-благословения

25. Таинство брако-освящения может быть канонически действительным, но духовно, экзистенциально недейственным, может совершаться, но не совершиться

26. Возможные для церкви причины развода, т. е. снятия церковного благословения на брак Проблема «второбрачия». Особенности чина обручения и венчания второбрачных Проблема «восполнения» таинства брако- благословения: индивидуального - церковным, душевно-телесного — духовным, и наоборот

27. Заключение

Новые проблемы, связанные с таинством брако-освящения в христианстве. Обычные искажения таинства брако-благословения в православии, католичестве и протестаптизме Истинные брак и семья по плоти и само подлинное старшинство в них возможны только в Новом Завете, и значит, только в христианской семье, предавшей себя целиком на служение Богу во Христе по Дару Святого Духа

Общее заключение

Библиография

Приложения

Священник Георгий Кочетков - Тайны и таинства церкви - Опыт современной мистагогии - Православное учение о таинствах покаяния, елео-освящения, брака и священства - Таинства личного совершенствования человека в Церкви, т. е. таинства его обновления и исцеления: по духу — таинство личного духовно-нравственного и аскетического покаяния; по плоти — таинство личного елео-освящения, или соборования

Общее введение