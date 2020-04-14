Кочетков Георгий - Тайны и таинства человека и церкви - Опыт современной мистагогии первой и второй ступени

«Мистагогия» с древнегреческого и означает «введение в таинства». «Таинство» по-гречески — «мистирион», посвящённый в них «тайнник» — «мист», а посвящающий в них — «мистагог».

Вообще говоря, современный человек, когда слышит слово «таинство», довольно плохо его понимает. А если и понимает, то сразу относит сферу таинств к тому, что может совершаться только в особом времени и пространстве, к тому, что плохо понятно, что некоторым кажется даже чем-то мистифицированным, тем, что совершает лишь один особо посвящённый в это дело человек — например, священник, где-то в глубине храма, в алтаре или на нём. На самом же деле любое христианское таинство и, следовательно, всё таинствоводство, как и вся мистериология и сакраментология (от латинского слова сакраментум — «таинство», которое здесь, скорее, таин- стводействие, или обряд, чин таинства), говорят нам об определённом духовном опыте, лежащем, действительно, на большой глубине, об особом опыте восприятия и воплощения церковной, но одновременно и личной веры, молитвы и жизни.

Тут я должен сказать, что в самой глубине Церкви существует только одно трансцендентное и экзистенциальное Таинство, которое, как бы оно в жизни ни воплощалось, всегда в Церкви едино (унитарно) и единственно (уникально). Это Таинство жизни Человека в Боге и Бога в Человеке по его вере во Христа и по Дару Святого Духа. Поэтому в Священном писании нам и говорится о едином Таинстве Спасения человека и мира — через Таинства Боговоп л ощенил, Креста и Воскресения Христова (1 Тим 3:16; Кол 1:26-27). Единое богочеловеческое (церковное) Таинство — это Тайна воплощения и вочеловечения Слова {или: Хлеба, ср. Ин 6:35) Жизни от Бога и для Бога и принятия Его в мире. «Бог стал Человеком, чтобы человек стал Богом», — так говорили в церкви на протяжении многих веков, начиная с конца II в., со св. Иринея Лионского. Это тот принцип, из которого с древнейших времён исходили святые отцы и в своей жизни, и в своей вере, и в своей проповеди, как и в своём богопознании, и в своём благодарении.

Надо, однако, подчеркнуть, что такое Таинство — это, скорее, духовная, богочеловеческая, церковная и соборноличностная Тайна, чем собственно то или иное таинство, которое онтологически целостно описывает нам нашу веру, молитву и жизнь в церкви, призывая нас к их совершенству через идеальные примеры, некие вместообразия, т. е. реальные образы и символы такой веры, молитвы и жизни. Правда, тут особенно уместно вспомнить, что, в отличие от русского языка, в греческом и, чаще всего, церковнославянском языках слова «тайна» и «таинство» звучат совершенно одинаково, омонимично.