Кочетков Георгий - Тайны и таинства человека и церкви - Опыт современной мистагогии первой и второй ступени

Кочетков - Тайны и таинства человека и церкви - Опыт современной мистагогии первой и второй ступени
«Мистагогия» с древнегреческого и означает «введение в таинства». «Таинство» по-гречески — «мистирион», посвящённый в них «тайнник» — «мист», а посвящающий в них — «мистагог».
Вообще говоря, современный человек, когда слышит слово «таинство», довольно плохо его понимает. А если и понимает, то сразу относит сферу таинств к тому, что может совершаться только в особом времени и пространстве, к тому, что плохо понятно, что некоторым кажется даже чем-то мистифицированным, тем, что совершает лишь один особо посвящённый в это дело человек — например, священник, где-то в глубине храма, в алтаре или на нём. На самом же деле любое христианское таинство и, следовательно, всё таинствоводство, как и вся мистериология и сакраментология (от латинского слова сакраментум — «таинство», которое здесь, скорее, таин- стводействие, или обряд, чин таинства), говорят нам об определённом духовном опыте, лежащем, действительно, на большой глубине, об особом опыте восприятия и воплощения церковной, но одновременно и личной веры, молитвы и жизни.
Тут я должен сказать, что в самой глубине Церкви существует только одно трансцендентное и экзистенциальное Таинство, которое, как бы оно в жизни ни воплощалось, всегда в Церкви едино (унитарно) и единственно (уникально). Это Таинство жизни Человека в Боге и Бога в Человеке по его вере во Христа и по Дару Святого Духа. Поэтому в Священном писании нам и говорится о едином Таинстве Спасения человека и мира — через Таинства Боговоп л ощенил, Креста и Воскресения Христова (1 Тим 3:16; Кол 1:26-27). Единое богочеловеческое (церковное) Таинство — это Тайна воплощения и вочеловечения Слова {или: Хлеба, ср. Ин 6:35) Жизни от Бога и для Бога и принятия Его в мире. «Бог стал Человеком, чтобы человек стал Богом», — так говорили в церкви на протяжении многих веков, начиная с конца II в., со св. Иринея Лионского. Это тот принцип, из которого с древнейших времён исходили святые отцы и в своей жизни, и в своей вере, и в своей проповеди, как и в своём богопознании, и в своём благодарении.
Надо, однако, подчеркнуть, что такое Таинство — это, скорее, духовная, богочеловеческая, церковная и соборноличностная Тайна, чем собственно то или иное таинство, которое онтологически целостно описывает нам нашу веру, молитву и жизнь в церкви, призывая нас к их совершенству через идеальные примеры, некие вместообразия, т. е. реальные образы и символы такой веры, молитвы и жизни. Правда, тут особенно уместно вспомнить, что, в отличие от русского языка, в греческом и, чаще всего, церковнославянском языках слова «тайна» и «таинство» звучат совершенно одинаково, омонимично.
Кочетков Георгий - Тайны и таинства человека и церкви - Опыт современной мистагогии первой ступени - Пособие для мистагогов - В 2 частях
М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2018.
ISBN 978-5-89100-196-1
Кочетков Георгий - Тайны и таинства человека и церкви - Опыт современной мистагогии второй ступени - В 3 частях
М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2018-2019.
ISBN 978-5-89100-199-2
Кочетков Георгий - Тайны и таинства человека и церкви - Опыт современной мистагогии первой и второй ступени - Содержание общего файла
1 Ступень ТАЙНЫ И ТАИНСТВА ЧЕЛОВЕКА И ЦЕРКВИ Опыт современной мистагогии первой ступени
КНИГА 1
- Введение Единое богочеловеческое Таинство, в таинствоводство Церковные обряды (мистагогию) (или вероопределения), таинства и богочеловеческие и Божьи Тайны. Факт и процесс, идея и символ, мистический акт. Таинства жизни, молитвы и веры церкви и её членов. «Нормаль» таинств. Их плоды и последний, «третий» аминь
- Предварительные замечания
- Часть I
- Часть II
- Обсуждение «Введения в таинствоводство» (1)
- Обсуждение «Введения в таинствоводство» (2)
- Обсуждение «Введения в таинствоводство» (3)
- Приложение. Виды памяти и «воспоминания»
- Тема 1 Начала жизни человека и церкви во Свете Божества — таинство просвещения, или крещение в широком смысле слова
- Тема 2 Начала веры человека и церкви в единое Божество-Святую Троицу -тринитология
- Тема 3 Начала жизни человека и церкви в Боге-Отце — таинство крещения «во имя Бога-Отца», или таинство покаяния (возвращения к Отцу)
- Тема 4 Начала веры человека и церкви в единого Бога, Отца нашего Небесного — патерология
КНИГА 2
- Тема 5 Начала жизни человека и церкви во Христе — таинство крещения во Христа, или крещения в узком смысле слова
- Тема 6 Начала веры человека и церкви в Иисуса, единого и целостного Богочеловека, Христа, Господа нашего — христология
- Тема 7 Начала жизни человека и церкви в Духе Святом — таинство крещения «во имя Духа Святого» и облечения в Него, или (миро-)помазания
- Тема 8 Начала веры человека и церкви в Духа Святого — пневматология
- Тема 9 Начала жизни человека и церкви в приобщении к Любви Христовой — таинство собирания во Христе, евхаристии (благодарения Отца) и причащения телу и крови Христа, или таинство общения и служения церкви как общины и братства
- Тема 10 Начала веры человека и церкви в новозаветную Церковь — экклезиология
2 Ступень ТАЙНЫ И ТАИНСТВА ЧЕЛОВЕКА И ЦЕРКВИ : Опыт современной мистагогии второй ступени
КНИГА 1
- Общее введение к темам 1 и 2
- Тема 1 Таинство личного духовно-нравственного и аскетического покаяния
- Тема 2 Таинство елео-освящения
- Заключение к темам 1 и 2
- Общее введение к темам 3 и 4
- Тема 3 Таинства иерархического, «второго» священства
- Тема 4 Таинство освящения брака и семьи по плоти
- Общее заключение
КНИГА 3
- Общее введение
- Тема 9 Таинство погребения верных — таинство «первой» смерти человека
- Тема 10 Откровение о конце истории человечества и этого мира — тайна Последнего Дня (эсхатона)
- Заключение Жизнь в Церкви её полных, истинно крещёных и воцерковлённых членов
- Приложение 1. Протопресвитер Александр Шмеман. Об исповеди
- Приложение 2. Протопресвитер Александр Шмеман. Значение приготовления к причастию
- Приложение 3. О молитвенном правиле
- Приложение 4. Священник Георгий Кочетков. О некоторых современных проблемах укрепления личного благочестия верных в Русской православной церкви
- Приложение 5. Священник Георгий Кочетков. О благочестивой христианской жизни (беседа с нововоцерковлёнными)
- Приложение 6. Священник Георгий Кочетков. Учитесь жить вместе, уважая свободу друг друга: беседа об общинно-братской аскетике и жизни в группах на первом этапе церковной жизни
- Приложение 7. Священник Георгий Кочетков. Всерьёз стать братской группой — это значит стать церковной группой: беседа об аскетике и жизни в группах на втором этапе церковной и братской жизни
- Приложение 8. Священник Георгий Кочетков. Сужение пути ради общения и служения Богу и ближним: беседа об аскетике и жизни в общинах на третьем этапе церковной и братской жизни
- Послесловие таинствоводства
Спасибо, очень важный систематизированный материал!