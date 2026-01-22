В Евангелии от Луки есть драгоценные слова, которые, к сожалению, часто недооцениваются. Среди прочих многоценных слов, которые вы сейчас слышали, прекрасны слова Елисаветы, адресованные Марии: «Блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И Мария, названная здесь Уверовавшая, раскрывает нам тайну своего служения пред Богом.

Она уверовала, что сказанное ей от Господа об исполнении пророчеств, о явлении Мессии через неё, о рождении Сына будет исполнено. К сожалению, я никогда в жизни не слышал, чтобы мы теперь называли Деву Марию так же, как в Писании: Уверовавшая, чтобы мы прославляли и ублажали её так, как ублажает её Писание, в том числе Евангелие от Луки. Действительно, блаженна та, которая может так уверовать. И если таково её блаженство, то значит, мы не зря имеем такое неисчислимое количество радостных праздников, посвящённых Божьей Матери. Взгляните в календарь, там почти каждый день так или иначе прославляется Божья Матерь — или какое-то событие её жизни, её жития, или чудеса через её святые иконы, которые с такой любовью были написаны и распространились по всей нашей земле, ибо по её примеру уверовавших стало на земле больше. В нашей земле тоже уверовавших, подобно Божьей Матери, было множество, поэтому есть в ней и множество её чудотворных икон.

Священник Георгий Кочетков - Всесвятая Богородица, помогай нам: Проповеди на Богородичные праздники 1990-2016 годов

Изд. 2-е, испр.

М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2020. — 280 с.

ISBN 978-5-89100-238-8

Священник Георгий Кочетков - Всесвятая Богородица, помогай нам: Проповеди на Богородичные праздники 1990-2016 годов - Содержание

РОЖДЕСТВО ВСЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ПОКРОВ ВСЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ВСЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦ

СОБОР ВСЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ВСЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ПОХВАЛА ВСЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

УСПЕНИЕ ВСЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Об авторе

Священник Георгий Кочетков - Всесвятая Богородица, помогай нам: Проповеди на Богородичные праздники 1990-2016 годов - Рождество Всесвятой Богородицы

Святая земля, дом Божий, врата небесные — образ Богоматери, которую мы сегодня прославляем

Слово на Вечерне (Быт 28:10-17; Иез 43:27; 44:1-4; Притч 9:1-11)

20 сентября 1990 года

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Братья и сёстры, христиане!

Мы слышали сегодня те же паремии, что и совсем недавно, в праздник Успения Пресвятой Богородицы. По Уставу православной церкви на богородичные праздники всегда читаются три одних и тех же отрывка. Многие из вас под Успение были в храме, молились здесь и слышали то, что я говорил тогда.

Первое чтение—из «Закона», из книги Бытия. Мы слышали о патриархе Иакове-Израиле, как он получил особое откровение по пути в Харран. Он пришёл на одно из мест по дороге, где ему пришлось ночевать, положил в изголовье камень, лёг на том месте и увидел сон. Сон был пророческий, сон от Бога, поэтому мы и читаем о нём в этот день.

Он увидел лестницу, которая одним концом стоит на земле, а другим касается неба. Сам Господь стоит на ней и говорит с Иаковом, а Иаков не мог взойти на эту лестницу. Господь сказал ему: «Я Господь твой и отцов твоих. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему, она и будет землёй обетованной. И будет потомство твоё как песок земной, и благословятся в тебе и в семени твоём все племена земные». И дальше говорил Бог Иакову: «Я с тобою; и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в эту землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе» (Быт 28:13-15). Тут Иаков пробуждается от сна и говорит: «Воистину, Сам Господь на этом месте, а я не знал». Тогда он испугался, потому что понял, что если Сам Господь присутствует на этом месте, то «страшно место сие, это дом Божий, это врата небесные» (Быт 28:16-17).

Правильно ли он подумал? Правильно, братья и сёстры. Но он не совсем полно это понимал. Он думал, что Бог даёт ему обетование о земле, в которой он будет жить с Богом в радости и достатке. Но он ещё был проверяем Богом в своей вере, и Бог удостоверился, что Иаков не усомнился в пророчестве, в том обетовании Бога, которое было ему здесь явлено. Однако сам Иаков взойти на лестницу не мог. Коснуться её — тоже. Я говорил вам, что лестница — это «единый Посредник между Богом и человеком» (см.: 1 Тим 2:5), Господь наш Иисус Христос. А та святая земля, Дом Божий, Врата небесные — образ Богоматери, которую мы с вами сегодня и прославляем, ибо она воистину послужила Основанием для рождения своего Сына и Бога.

Чудная лестница была и есть не проста. Господь наш Иисус Христос имеет природу и человеческую, а не только божественную. Поэтому, чтобы спасение наше стало возможным, Богоматери нужно было послужить всей своей жизнью.

Итак, будем помнить, что лестница, возводящая нас на небо, к Отцу Небесному—Господь наш Иисус Христос—опирается на Богоматерь, как на всю Церковь Свою, в eё силе и славе!

Второе чтение мы слышали из «Пророков». Великий пророк Иезекииль, исполненный Духа Божия, говорит о восьмом дне, который открывается нам во Христе. Христос пройдёт как бы через затворённые ворота и сядет за трапезу есть хлеб пред Господом. «И никто не войдёт ими». Это пророчество о приснодевстве Богоматери.

Князь — Господь наш Иисус Христос, который не нарушил целомудрия Девы Марии, родившись от неё как от женщины. О девстве Богородицы говорит и пророк Исайя: «Вот, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут Ему имя: Эммануил, что значит: с нами Бог» (Ис 7:14) — Тот, Кто соединит небо и землю. А пророк Иезекииль говорит о вратах храма, о том, как призывает в Своё Царство Небесное Господь: через рождение Сына Божия Иисуса Христа. А Дева Мария не была осквернена грехом. Она осталась Девой как до Рождества, так и в Рождестве, и после Рождества. В знак этого в её иконах изображают три звезды на её мафории: на челе, на левом и на правом плече. Основанием нашей веры в чистоту, целомудрие Девы Марии являются пророчества Ветхого завета. Они дают нам уразуметь не просто физическую, физиологическую чистоту Богоматери. Если мы будем внимательно читать их, Господь и нас умудрит.