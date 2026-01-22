Кочетков - Всесвятая Богородица, помогай нам
В Евангелии от Луки есть драгоценные слова, которые, к сожалению, часто недооцениваются. Среди прочих многоценных слов, которые вы сейчас слышали, прекрасны слова Елисаветы, адресованные Марии: «Блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И Мария, названная здесь Уверовавшая, раскрывает нам тайну своего служения пред Богом.
Она уверовала, что сказанное ей от Господа об исполнении пророчеств, о явлении Мессии через неё, о рождении Сына будет исполнено. К сожалению, я никогда в жизни не слышал, чтобы мы теперь называли Деву Марию так же, как в Писании: Уверовавшая, чтобы мы прославляли и ублажали её так, как ублажает её Писание, в том числе Евангелие от Луки. Действительно, блаженна та, которая может так уверовать. И если таково её блаженство, то значит, мы не зря имеем такое неисчислимое количество радостных праздников, посвящённых Божьей Матери. Взгляните в календарь, там почти каждый день так или иначе прославляется Божья Матерь — или какое-то событие её жизни, её жития, или чудеса через её святые иконы, которые с такой любовью были написаны и распространились по всей нашей земле, ибо по её примеру уверовавших стало на земле больше. В нашей земле тоже уверовавших, подобно Божьей Матери, было множество, поэтому есть в ней и множество её чудотворных икон.
Священник Георгий Кочетков - Всесвятая Богородица, помогай нам: Проповеди на Богородичные праздники 1990-2016 годов
Изд. 2-е, испр.
М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2020. — 280 с.
ISBN 978-5-89100-238-8
Священник Георгий Кочетков - Всесвятая Богородица, помогай нам: Проповеди на Богородичные праздники 1990-2016 годов - Содержание
- РОЖДЕСТВО ВСЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
- ПОКРОВ ВСЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
- ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
- ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ВСЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦ
- СОБОР ВСЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
- БЛАГОВЕЩЕНИЕ ВСЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
- ПОХВАЛА ВСЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
- ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
- УСПЕНИЕ ВСЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Об авторе
Священник Георгий Кочетков - Всесвятая Богородица, помогай нам: Проповеди на Богородичные праздники 1990-2016 годов - Рождество Всесвятой Богородицы
Святая земля, дом Божий, врата небесные — образ Богоматери, которую мы сегодня прославляем
Слово на Вечерне (Быт 28:10-17; Иез 43:27; 44:1-4; Притч 9:1-11)
20 сентября 1990 года
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Братья и сёстры, христиане!
Мы слышали сегодня те же паремии, что и совсем недавно, в праздник Успения Пресвятой Богородицы. По Уставу православной церкви на богородичные праздники всегда читаются три одних и тех же отрывка. Многие из вас под Успение были в храме, молились здесь и слышали то, что я говорил тогда.
Первое чтение—из «Закона», из книги Бытия. Мы слышали о патриархе Иакове-Израиле, как он получил особое откровение по пути в Харран. Он пришёл на одно из мест по дороге, где ему пришлось ночевать, положил в изголовье камень, лёг на том месте и увидел сон. Сон был пророческий, сон от Бога, поэтому мы и читаем о нём в этот день.
Он увидел лестницу, которая одним концом стоит на земле, а другим касается неба. Сам Господь стоит на ней и говорит с Иаковом, а Иаков не мог взойти на эту лестницу. Господь сказал ему: «Я Господь твой и отцов твоих. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему, она и будет землёй обетованной. И будет потомство твоё как песок земной, и благословятся в тебе и в семени твоём все племена земные». И дальше говорил Бог Иакову: «Я с тобою; и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в эту землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе» (Быт 28:13-15). Тут Иаков пробуждается от сна и говорит: «Воистину, Сам Господь на этом месте, а я не знал». Тогда он испугался, потому что понял, что если Сам Господь присутствует на этом месте, то «страшно место сие, это дом Божий, это врата небесные» (Быт 28:16-17).
Правильно ли он подумал? Правильно, братья и сёстры. Но он не совсем полно это понимал. Он думал, что Бог даёт ему обетование о земле, в которой он будет жить с Богом в радости и достатке. Но он ещё был проверяем Богом в своей вере, и Бог удостоверился, что Иаков не усомнился в пророчестве, в том обетовании Бога, которое было ему здесь явлено. Однако сам Иаков взойти на лестницу не мог. Коснуться её — тоже. Я говорил вам, что лестница — это «единый Посредник между Богом и человеком» (см.: 1 Тим 2:5), Господь наш Иисус Христос. А та святая земля, Дом Божий, Врата небесные — образ Богоматери, которую мы с вами сегодня и прославляем, ибо она воистину послужила Основанием для рождения своего Сына и Бога.
Чудная лестница была и есть не проста. Господь наш Иисус Христос имеет природу и человеческую, а не только божественную. Поэтому, чтобы спасение наше стало возможным, Богоматери нужно было послужить всей своей жизнью.
Итак, будем помнить, что лестница, возводящая нас на небо, к Отцу Небесному—Господь наш Иисус Христос—опирается на Богоматерь, как на всю Церковь Свою, в eё силе и славе!
Второе чтение мы слышали из «Пророков». Великий пророк Иезекииль, исполненный Духа Божия, говорит о восьмом дне, который открывается нам во Христе. Христос пройдёт как бы через затворённые ворота и сядет за трапезу есть хлеб пред Господом. «И никто не войдёт ими». Это пророчество о приснодевстве Богоматери.
Князь — Господь наш Иисус Христос, который не нарушил целомудрия Девы Марии, родившись от неё как от женщины. О девстве Богородицы говорит и пророк Исайя: «Вот, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут Ему имя: Эммануил, что значит: с нами Бог» (Ис 7:14) — Тот, Кто соединит небо и землю. А пророк Иезекииль говорит о вратах храма, о том, как призывает в Своё Царство Небесное Господь: через рождение Сына Божия Иисуса Христа. А Дева Мария не была осквернена грехом. Она осталась Девой как до Рождества, так и в Рождестве, и после Рождества. В знак этого в её иконах изображают три звезды на её мафории: на челе, на левом и на правом плече. Основанием нашей веры в чистоту, целомудрие Девы Марии являются пророчества Ветхого завета. Они дают нам уразуметь не просто физическую, физиологическую чистоту Богоматери. Если мы будем внимательно читать их, Господь и нас умудрит.
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