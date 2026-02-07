Кочюнас - Групповая психотерапия
Учебник Р. Кочюнаса отличается ясностью изложения и глубоким уважением к личности клиента. Автор подчеркивает, что группа — это «микрокосм общества», где в безопасной обстановке человек может пережить и переосмыслить свои типичные конфликты и способы общения.
Книга лишена избыточного теоретизирования и ориентирована на практику. Она учит психолога не «управлять» людьми, а способствовать созданию такой атмосферы, в которой участники становятся терапевтами друг для друга. Это базовый труд для студентов-психологов и начинающих групповых терапевтов, помогающий понять внутреннюю логику групповых процессов и не бояться «штормов», возникающих в ходе работы.
Кочюнас Р. - Групповая психотерапия: Учебное пособие для вузов
10-е изд. — М.: Академический проект, 2020. — 222 с. — (Gaudeamus).
ISBN 978-5-8291-2744-2
Кочюнас Р. - Групповая психотерапия: Учебное пособие для вузов – Содержание
От автора
Глава 1. Что такое групповая психотерапия
Глава 2. Разнообразие психотерапевтических групп
Глава 3. Психотерапевтическое воздействие группы: терапевтические факторы
Глава 4. Терапевт группы: личность, квалификация, навыки
Глава 5. Создание и организация психотерапевтической группы
Глава 6. Предпосылки эффективного участия в психотерапевтической группе
Глава 7. Этапы работы психотерапевтической группы
Глава 8. Неудачи групповой психотерапии
Глава 9. Оcновные принципы этики в групповой психотерапии
Приложение
Литература
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