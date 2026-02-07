Кочюнас - Групповая психотерапия

Учебник Р. Кочюнаса отличается ясностью изложения и глубоким уважением к личности клиента. Автор подчеркивает, что группа — это «микрокосм общества», где в безопасной обстановке человек может пережить и переосмыслить свои типичные конфликты и способы общения.

Книга лишена избыточного теоретизирования и ориентирована на практику. Она учит психолога не «управлять» людьми, а способствовать созданию такой атмосферы, в которой участники становятся терапевтами друг для друга. Это базовый труд для студентов-психологов и начинающих групповых терапевтов, помогающий понять внутреннюю логику групповых процессов и не бояться «штормов», возникающих в ходе работы.

Кочюнас Р. - Групповая психотерапия: Учебное пособие для вузов

10-е изд. — М.: Академический проект, 2020. — 222 с. — (Gaudeamus).

ISBN 978-5-8291-2744-2

Кочюнас Р. - Групповая психотерапия: Учебное пособие для вузов – Содержание

От автора

Глава 1. Что такое групповая психотерапия

Глава 2. Разнообразие психотерапевтических групп

Глава 3. Психотерапевтическое воздействие группы: терапевтические факторы

Глава 4. Терапевт группы: личность, квалификация, навыки

Глава 5. Создание и организация психотерапевтической группы

Глава 6. Предпосылки эффективного участия в психотерапевтической группе

Глава 7. Этапы работы психотерапевтической группы

Глава 8. Неудачи групповой психотерапии

Глава 9. Оcновные принципы этики в групповой психотерапии

Приложение

Литература