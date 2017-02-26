Католическая Церковь имеет обыкновение с течением времени пересматривать и обновлять законы священной дисциплины, дабы, неизменно храня верность её Божественному Основателю, они должным образом отвечали вверенной ей спасительной миссии.

Движимые этой целью, Мы, исполняя, наконец, ожидания всего католического мира, сегодня, 25 января 1983 г., повелеваем обнародовать пересмотренный Кодекс канонического права. При этом Мы мысленно обращаемся к тому дню 1959 г., когда Предшественник Наш, счастливой памяти Иоанн XXIII, впервые публично заявил о том, что он принял решение пересмотреть действующий корпус канонических законов, обнародованный в торжество Пятидесятницы 1917 г.

Решение обновить Кодекс было принято наряду с другими решениями, о которых Понтифик говорил в тот же день: это намерение провести синод Римского диоцеза и созвать Вселенский Собор. Хотя первое их этих событий не имеет сколько-нибудь существенного отношения к пересмотру Кодекса, однако второе, то есть Собор, чрезвычайно важно для нашего предмета и тесно связано с самой его сущностью.

Кодекс канонического права - пересмотр 1983 г

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. 624 с.

ISBN 978-5-94242-045-1

Кодекс канонического права - пересмотр 1983 г - Содержание

Епископ ИОСИФ ВЕРТ. Предисловие к русскому переводу Кодекса канонического права

АПОСТОЛЬСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ «SACRAE DISCIPLINAE LEGES»

КОДЕКС КАНОНИЧЕСКОГО ПРАВА

КНИГА I ОБЩИЕ НОРМЫ

ТИТУЛ I. ЦЕРКОВНЫЕ ЗАКОНЫ

ТИТУЛ II. ОБЫЧАЙ

ТИТУЛ III. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ДЕКРЕТЫ И ИНСТРУКЦИИ

ТИТУЛ IV. ОТДЕЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ АКТЫ

ТИТУЛ V. УСТАВЫ И РЕГЛАМЕНТЫ

ТИТУЛ VI. ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ТИТУЛ VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АКТЫ

ТИТУЛ VIII. ВЛАСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

ТИТУЛ IX. ЦЕРКОВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

ТИТУЛ X. СРОК ДАВНОСТИ

ТИТУЛ XI. ПОДСЧЁТ ВРЕМЕНИ

КНИГА II НАРОД БОЖИЙ

ЧАСТЬ I ВЕРНЫЕ ХРИСТУ

ЧАСТЬ II ИЕРАРХИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЦЕРКВИ

ЧАСТЬ III ИНСТИТУТЫ ПОСВЯЩЁННОЙ ЖИЗНИ И ОБЩЕСТВА АПОСТОЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

КНИГА III УЧИТЕЛЬСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ

ТИТУЛ I. СЛУЖЕНИЕ СЛОВА БОЖИЯ

ТИТУЛ II. МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ

ТИТУЛ III. КАТОЛИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ТИТУЛ IV. СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ И, В ЧАСТНОСТИ, КНИГИ

ТИТУЛ V. ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ

КНИГА IV СВЯТИТЕЛЬСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ

ЧАСТЬ I ТАИНСТВА

ЧАСТЬ II ПРОЧИЕ АКТЫ КУЛЬТА БОГА

ЧАСТЬ III СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА, А ТАКЖЕ СВЯТЫЕ ВРЕМЕНА

КНИГА V ИМУЩЕСТВО ЦЕРКВИ

ТИТУЛ I. ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

ТИТУЛ II. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

ТИТУЛ III. КОНТРАКТЫ, И ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОТЧУЖДЕНИЕ

ТИТУЛ IV. БЛАГОЧЕСТИВЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ И БЛАГОЧЕСТИВЫЕ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ

КНИГА VI САНКЦИИ В ЦЕРКВИ

ЧАСТЬ I ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ В ОБЩЕМ

ЧАСТЬ II НАКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

КНИГА VII ПРОЦЕССЫ

ЧАСТЬ I СУДОПРОИЗВОДСТВО В ЦЕЛОМ

ЧАСТЬ II СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО СПОРОВ

ЧАСТЬ III НЕКОТОРЫЕ ОСОБЫЕ ПРОЦЕССЫ

ЧАСТЬ IV КАРАЮЩИЙ ПРОЦЕСС

ЧАСТЬ V ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОБЖАЛОВАНИЯХ, А ТАКЖЕ ПРИ ОТСТРАНЕНИИ ПРИХОДСКИХ НАСТОЯТЕЛЕЙ ОТ ДОЛЖНОСТИ И ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИХ НА ДРУГУЮ ДОЛЖНОСТЬ

Кодекс канонического права - пересмотр 1983 г - Предисловие к русскому переводу Кодекса канонического права

Двадцать четыре года тому назад, 25 января 1983 г., Папа Иоанн Павел II торжественно опубликовал новый Кодекс канонического права Латинской Церкви. Хорошо известно, что этот Кодекс стал юридическим выражением обновления Католической Церкви, начатого II Ватиканским Собором. Поэтому можно с полным правом сказать, что Кодекс — самый важный документ, изданный Апостольским Престолом после Собора и завершающий соборные труды по обновлению Церкви. Примечательно, что опубликован он был ровно через двадцать четыре года после того, как 25 января 1959 г. Папа Иоанн XXIII объявил о своём намерении созвать Вселенский Собор.

Столько времени потребовалось для нелёгкой работы по «переводу» на юридический язык соборного учения, изложенного, прежде всего, в Догматической конституции о Церкви «Lumen gentium». О ходе этой работы подробно говорится в Апостольской конституции «Sacrae disciplinae leges», перевод которой публикуется в настоящем издании. И вот теперь, через двадцать четыре года после выхода в свет Кодекса канонического права Латинской Церкви, Конференция католических епископов России предлагает читателям его оригинальный текст и перевод на русский язык. Поздравляем тех, кто принимал участие в подготовке этого издания, и всячески желаем, чтобы оно принесло подлинную пользу верным.

Работа над русским переводом Кодекса началась в 1993 г. по инициативе Его Высокопреосвященства Архиепископа Ивана Юрковича, ныне апостольского нунция в Украине. Именно он стал автором первых русскоязычных текстов о новом Кодексе (Свящ. И. ЮРКОВИЧ. Каноническое право о браке. М., «Истина и жизнь», 1994; Каноническое право о Народе Божием. М., «Истина и жизнь», 1995; 2-е, исправленное издание: Каноническое право о Народе Божием и о браке. М., «Истина и жизнь», 2000). Работа над этими изданиями, где впервые были опубликованы русские переводы Книги II Кодекса и раздела о браке из Книги IV, протекала в тесном и постоянном сотрудничестве с А.Н. Ковалём, который выступил также переводчиком документов II Ватиканского Собора (1998).

Настоящая публикация стала возможна благодаря настоятельной заботе по подготовке к изданию полного перевода Кодекса, проявленной Институтом философии, теологии и истории св. Фомы в Москве. Русский перевод, осуществлённый А.Н. Ковалём, стал плодом долгого и напряжённого труда, отмеченного тщательностью и уважением к оригинальному тексту. В ходе работы пришлось решить немало нелёгких задач: например, определить некие основы русскоязычной терминологии латинского канонического права.

Неоценимый вклад в эту работу внесли консультанты-специалисты, прежде всего о. Сергей Тимашов, официал церковного суда и преподаватель канонического права, выступивший научным редактором издания. Его наблюдения, поправки и предложения помогли усовершенствовать перевод и сделать его доступным для русскоязычной католической общины, для специалистов-юристов и для всех интересующихся правом Римско-Католической Церкви. Следует также выразить глубокую благодарность Представительству Святого Престола в Российской Федерации, особенно его секретарю Монс. Анте Йозичу, за существенную поддержку в деле завершения этого труда.

Настоящее издание призвано прежде всего помочь верным католикам углубить знания об их правах и обязанностях как членов церковной общины, причём как во внутренней, так и во внешней подсудности. Но мы, кроме того, надеемся, что изучающие эти тексты смогут обнаружить в них и то, что привнесли в церковное законодательство милосердная любовь, справедливость, умеренность и гуманность, а также оценить богатство и разнообразие служений и должностей, порождаемых живой жизнью Церкви, мистического Тела Христа.

Настоящий Кодекс станет также значительным подспорьем для исследователей, юристов, студентов и вообще всех желающих глубже ознакомиться с юридическим устройством Католической Церкви и с Предисловие к русскому переводу Кодекса канонического права её миссией в этом мире. Благодаря этому он может оказать помощь в нашем диалоге с другими христианскими Церквями и углубить наши отношения с другими религиями, существующими в России. Выражаю надежду на то, что публикация Кодекса канонического права Католической Церкви не только внесёт вклад в развитие юридической науки нашей Церкви, не только поспособствует публикации в России других юридических документов, но прежде всего поможет в осуществлении высшего закона Церкви Христовой: спасению душ.

Епископ ИОСИФ ВЕРТ, Председатель Конференции Католических Епископов России, Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске, Ординарий для католиков византийского обряда в России.

8 декабря 2007 г., Торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы