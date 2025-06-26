Ричард Коэн – Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом

Исторические сочинения должны быть полезными, а не занимательными. Полибий упрекает предшественников за преуве­личения, непристойности, украшательство, “болтовню”, эксплуатацию читательских предрассудков (у Феопомпа, описывающего безнравствен­ность македонского двора), пристрастность (у Фабия и Филина соответ­ственно к Риму и Карфагену) или сведение рассказа к одной-единственной теме. Поскольку теперь у мировой истории имелась центральная тема — возвышение, всего примерно за полвека (220–167 годы до н. э.), Рима, всякая иная тема мелка и узка. Не случайно Фукидида Полибий упо­мянул всего однажды, а имя Геродота не назвал вовсе. “Если же мы ста­нем писать неправду преднамеренно, будет ли то из любви к отечеству, по дружбе или из лести, то чем мы будем отличаться от людей, которые пишут историю ради прибытка? — вопрошает Полибий. — …Посему и чи­тателям следует зорко наблюдать за этой стороной изложения, да и сами историки обязаны беречься подобных ошибок” (XVI. 14). Полибий начинает свое сочинение не с основания Рима, полагая, что ранняя история и так всем хорошо известна, концентрируется на послед­нем столетии, где и становится главным конкурентом Тита Ливия, бо­лее полувека спустя рассказывавшего во многом о том же самом периоде.

С точки зрения Полибия, в истории наблюдается предсказуемая цикли­ческая смена государственных форм (этот подход он позаимствовал у гре­ческих теоретиков). Полибий полагает, что существуют три типа поли­тического устройства: царство (не то же самое, что королевская власть, но близко), аристократия и демократия. Монархия со временем выро­ждается в тиранию, аристократия — в олигархию, а демократия — в охло­кратию (“власть толпы”). Эта концепция повлияла на Макиавелли, Мон­тескье, Гиббона и даже вигских историографов — все они верили в ци­кличность истории. Наиболее стабильным устройством является такое, в котором в разумном соотношении соединяются черты всех трех, ну а со­отношение будет постоянно меняться. Циклическое представление об истории свойственно также ряду крупнейших авторов, в том числе мусульманскому историку Ибн Халь­дуну, немецкому философу Освальду Шпенглеру и некоторым конфуциан­цам. Полибия интересуют причины событий (например, он хорошо раз­бирается в оружии и его влиянии на исход военных действий). К этому он добавляет уроки истории и влияния судьбы (олицетворявшейся гре­ческой богиней Тихе, управлявшей судьбой городов), все вместе это ста­новится “прагматической историей”, по Полибию, — историк должен по­нимать уроки истории и отдавать должное ее величию.

Ричард Коэн – Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом

Издательство – «АСТ»

Москва – 2025 г. / 688 с.

ISBN 978-5-17-123323-5

Ричард Коэн – Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом – Содержание