Ричард Коэн – Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом

Коэн – Творцы истории
Исторические сочинения должны быть полезными, а не занимательными. Полибий упрекает предшественников за преувеличения, непристойности, украшательство, “болтовню”, эксплуатацию читательских предрассудков (у Феопомпа, описывающего безнравственность македонского двора), пристрастность (у Фабия и Филина соответственно к Риму и Карфагену) или сведение рассказа к одной-единственной теме. Поскольку теперь у мировой истории имелась центральная тема — возвышение, всего примерно за полвека (220–167 годы до н. э.), Рима, всякая иная тема мелка и узка. Не случайно Фукидида Полибий упомянул всего однажды, а имя Геродота не назвал вовсе. “Если же мы станем писать неправду преднамеренно, будет ли то из любви к отечеству, по дружбе или из лести, то чем мы будем отличаться от людей, которые пишут историю ради прибытка? — вопрошает Полибий. — …Посему и читателям следует зорко наблюдать за этой стороной изложения, да и сами историки обязаны беречься подобных ошибок” (XVI. 14). Полибий начинает свое сочинение не с основания Рима, полагая, что ранняя история и так всем хорошо известна, концентрируется на последнем столетии, где и становится главным конкурентом Тита Ливия, более полувека спустя рассказывавшего во многом о том же самом периоде.
С точки зрения Полибия, в истории наблюдается предсказуемая циклическая смена государственных форм (этот подход он позаимствовал у греческих теоретиков). Полибий полагает, что существуют три типа политического устройства: царство (не то же самое, что королевская власть, но близко), аристократия и демократия. Монархия со временем вырождается в тиранию, аристократия — в олигархию, а демократия — в охлократию (“власть толпы”). Эта концепция повлияла на Макиавелли, Монтескье, Гиббона и даже вигских историографов — все они верили в цикличность истории. Наиболее стабильным устройством является такое, в котором в разумном соотношении соединяются черты всех трех, ну а соотношение будет постоянно меняться. Циклическое представление об истории свойственно также ряду крупнейших авторов, в том числе мусульманскому историку Ибн Хальдуну, немецкому философу Освальду Шпенглеру и некоторым конфуцианцам. Полибия интересуют причины событий (например, он хорошо разбирается в оружии и его влиянии на исход военных действий). К этому он добавляет уроки истории и влияния судьбы (олицетворявшейся греческой богиней Тихе, управлявшей судьбой городов), все вместе это становится “прагматической историей”, по Полибию, — историк должен понимать уроки истории и отдавать должное ее величию.
Ричард Коэн – Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом
Издательство – «АСТ»
Москва – 2025 г. / 688 с.
ISBN 978-5-17-123323-5
Ричард Коэн – Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом – Содержание
- Предисловие
- Вступление. Монах в миру
- Глава 1. История в младенчестве: Геродот или Фукидид?
- Глава 2. Былая слава Рима: от Полибия до Светония
- Глава 3. История и миф: творцы Библии
- Глава 4. Упразднение прошлого: ислам и арабские историки
- Глава 5. Средневековые хронисты: как изобрели историю народов
- Глава 6. Никколо Макиавелли: историк поневоле
- Глава 7. Уильям Шекспир: драма истории
- Глава 8. Zozo и Marionette Infidel: месье Вольтер и мистер Гиббон
- Глава 9. Рождение исторической науки: от Маколея до фон Ранке
- Глава 10. “Давным-давно жили-были…”: писатели и прошлое
- Глава 11. Америка против Америки: такая разная Гражданская война
- Глава 12. О сандалиях, судах и сургуче: школа “Анналов”
- Глава 13. “Красные” историки: от Карла Маркса до Эрика Хобсбаума
- Глава 14. История из первых уст: от Юлия Цезаря до генерала Гранта
- Глава 15. Переписывание истории: Черчилль и его “Фабрика”
- Глава 16. Могучие недруги: университетские войны
- Глава 17. Раненый историк: Джон Киган и военный склад ума
- Глава 18. “Ее-история”: от Бань Чжао до Мэри Бирд
- Глава 19. Кто расскажет о нас? От Джорджа В. Уильямса до Ибрама К. Кенди
- Глава 20. Плохая история: истина против “патриотизма”
- Глава 21. История начерно: журналисты и недалекое прошлое
- Глава 22. На экране: от А. Дж. П. Тейлора до Кена Бернса
- Послесловие
- Благодарности
- Примечания
- Указатель
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