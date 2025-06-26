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Коэн – Творцы истории

Ричард Коэн – Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Philology Literature
Исторические сочинения должны быть полезными, а не занимательными. Полибий упрекает предшественников за преуве­личения, непристойности, украшательство, “болтовню”, эксплуатацию читательских предрассудков (у Феопомпа, описывающего безнравствен­ность македонского двора), пристрастность (у Фабия и Филина соответ­ственно к Риму и Карфагену) или сведение рассказа к одной-единственной теме. Поскольку теперь у мировой истории имелась центральная тема — возвышение, всего примерно за полвека (220–167 годы до н. э.), Рима, всякая иная тема мелка и узка. Не случайно Фукидида Полибий упо­мянул всего однажды, а имя Геродота не назвал вовсе. “Если же мы ста­нем писать неправду преднамеренно, будет ли то из любви к отечеству, по дружбе или из лести, то чем мы будем отличаться от людей, которые пишут историю ради прибытка? — вопрошает Полибий. — …Посему и чи­тателям следует зорко наблюдать за этой стороной изложения, да и сами историки обязаны беречься подобных ошибок” (XVI. 14). Полибий начинает свое сочинение не с основания Рима, полагая, что ранняя история и так всем хорошо известна, концентрируется на послед­нем столетии, где и становится главным конкурентом Тита Ливия, бо­лее полувека спустя рассказывавшего во многом о том же самом периоде.
С точки зрения Полибия, в истории наблюдается предсказуемая цикли­ческая смена государственных форм (этот подход он позаимствовал у гре­ческих теоретиков). Полибий полагает, что существуют три типа поли­тического устройства: царство (не то же самое, что королевская власть, но близко), аристократия и демократия. Монархия со временем выро­ждается в тиранию, аристократия — в олигархию, а демократия — в охло­кратию (“власть толпы”). Эта концепция повлияла на Макиавелли, Мон­тескье, Гиббона и даже вигских историографов — все они верили в ци­кличность истории. Наиболее стабильным устройством является такое, в котором в разумном соотношении соединяются черты всех трех, ну а со­отношение будет постоянно меняться. Циклическое представление об истории свойственно также ряду крупнейших авторов, в том числе мусульманскому историку Ибн Халь­дуну, немецкому философу Освальду Шпенглеру и некоторым конфуциан­цам. Полибия интересуют причины событий (например, он хорошо раз­бирается в оружии и его влиянии на исход военных действий). К этому он добавляет уроки истории и влияния судьбы (олицетворявшейся гре­ческой богиней Тихе, управлявшей судьбой городов), все вместе это ста­новится “прагматической историей”, по Полибию, — историк должен по­нимать уроки истории и отдавать должное ее величию.

Ричард Коэн – Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом

Издательство – «АСТ»
Москва – 2025 г. / 688 с.
ISBN 978-5-17-123323-5

Ричард Коэн – Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом – Содержание

  • Предисловие
  • Вступление. Монах в миру
  • Глава 1. История в младенчестве: Геродот или Фукидид?
  • Глава 2. Былая слава Рима: от Полибия до Светония
  • Глава 3. История и миф: творцы Библии
  • Глава 4. Упразднение прошлого: ислам и арабские историки
  • Глава 5. Средневековые хронисты: как изобрели историю народов
  • Глава 6. Никколо Макиавелли: историк поневоле
  • Глава 7. Уильям Шекспир: драма истории
  • Глава 8. Zozo и Marionette Infidel: месье Вольтер и мистер Гиббон
  • Глава 9. Рождение исторической науки: от Маколея до фон Ранке
  • Глава 10. “Давным-давно жили-были…”: писатели и прошлое
  • Глава 11. Америка против Америки: такая разная Гражданская война
  • Глава 12. О сандалиях, судах и сургуче: школа “Анналов”
  • Глава 13. “Красные” историки: от Карла Маркса до Эрика Хобсбаума
  • Глава 14. История из первых уст: от Юлия Цезаря до генерала Гранта
  • Глава 15. Переписывание истории: Черчилль и его “Фабрика”
  • Глава 16. Могучие недруги: университетские войны
  • Глава 17. Раненый историк: Джон Киган и военный склад ума
  • Глава 18. “Ее-история”: от Бань Чжао до Мэри Бирд
  • Глава 19. Кто расскажет о нас? От Джорджа В. Уильямса до Ибрама К. Кенди
  • Глава 20. Плохая история: истина против “патриотизма”
  • Глава 21. История начерно: журналисты и недалекое прошлое
  • Глава 22. На экране: от А. Дж. П. Тейлора до Кена Бернса
  • Послесловие
  • Благодарности
  • Примечания
  • Указатель
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Rating 5.0 / 5
Added 26.06.2025
Author brat librarian
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