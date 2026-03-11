Koester - The Oxford Handbook of the Book of Revelation
Книга «Оксфордское руководство по Книге Откровения» (The Oxford Handbook of the Book of Revelation) под редакцией Крейга Р. Кестера представляет собой монументальный академический труд, объединяющий исследования ведущих библеистов мира. Редактор ставит перед собой задачу создать максимально полный и междисциплинарный обзор последней книги Нового Завета, рассматривая её не только как богословский текст, но и как культурный феномен. Основная идея руководства заключается в том, что Откровение Иоанна — это «живой» текст, чье влияние простирается далеко за пределы церковной ограды, формируя западное искусство, литературу, политику и общественное сознание на протяжении двух тысячелетий.
Содержательная часть книги разделена на несколько крупных блоков, охватывающих исторический контекст, литературный анализ, ключевые темы и историю рецепции (восприятия). Авторы исследуют социальный мир малоазийских городов I века, риторические стратегии Иоанна и его использование ветхозаветных пророчеств. Особое внимание уделяется тому, как Апокалипсис интерпретировался в разные эпохи: от раннехристианских мучеников и средневековых мистиков до современных движений и массовой культуры. В руководстве подробно разбираются вопросы христологии, эсхатологии, а также современные подходы, включая феминистскую, постколониальную и экологическую критику текста.
Текст написан в строгом академическом стиле, характерном для серии Oxford Handbooks, что делает его фундаментальным справочным ресурсом для исследователей, преподавателей и студентов теологических факультетов. Крейг Кестер мастерски структурирует многоголосие научных мнений, представляя Откровение как сложное полотно, где вера пересекается с историей и политикой. Работа служит надежным навигатором в море существующих толкований, помогая читателю понять не только «что хотел сказать автор», но и «как этот текст изменил мир». Это чтение для тех, кто ищет глубины и хочет увидеть Книгу Откровения во всем её многогранном историческом и культурном величии.
Oxford University Press, 2020. - 547 pp.
ISBN 978-0-19-065543-3
Craig R. Koester - The Oxford Handbook of the Book of Revelation - Contents
List of Contributors
Abbreviations
1. Introduction to Revelation’s Social Setting, Theological Perspective, and Literary Design - Craig R. Koester
PART I. LITERARY FEATURES OF THE BOOK OF REVELATION
2. The Genre of the Book of Revelation - Mitchell G. Reddish
3. Narrative Features of the Book of Revelation - James L. Resseguie
4. Imagery in the Book of Revelation - Konrad Huber
5. Rhetorical Features of the Book of Revelation - David A. deSilva
6. The Old Testament in the Book of Revelation - Steve Moyise
7. Revelation’s Use of the Greek Language - David L. Mathewson
8. The Hymns in Revelation - Justin P. Jeffcoat Schedtler
PART II. SOCIAL SETTING
9. Revelation and Roman Rule in First-Century Asia Minor - Warren Carter
10. Relationships among Christ-Believers and Jewish Communities in First-Century Asia Minor - Mikael Tellbe
11. Greco-Roman Religions and the Context of the Book of Revelation - Richard S. Ascough
12. John’s Apocalypse in Relation to Johannine, Pauline, and Other Forms of Christianity in Asia Minor - Paul Trebilco
PART III. THEOLOGY AND ETHICS
13. God in the Book of Revelation - Martin Karrer
14. Jesus in the Book of Revelation - Loren L. Johns
15. The Spirit in the Book of Revelation - John Christopher Thomas
16. Creation and New Creation in the Book of Revelation - Mark B. Stephens
17. Perspectives on Evil in the Book of Revelation - Gregory Stevenson
18. Violence in the Apocalypse of John - David L. Barr
19. The City-Women Babylon and New Jerusalem in Revelation - Lynn R. Huber
20. The People of God in the Book of Revelation - Peter S. Perry
PART IV. HISTORY OF RECEPTION AND INFLUENCE
21. The Greek Text of Revelation - Juan Hernandez Jr.
22. Revelation and the New Testament Canon - Tobias Nicklas
23. Reception History and the Interpretation of Revelation - Ian Boxall
24. The Interpretation of the Book of Revelation in Early Christianity - Charles E. Hill
25. The Interpretation of John’s Apocalypse in the Medieval Period - Julia Eva Wannenmacher
26. The Book of Revelation in Music and Liturgy - Paul Westermeyer
27. Forms of Futuristic Interpretation of Revelation in the Modern Period - Joshua T. Searle with Kenneth G. C. Newport
PART V. CURRENTS IN INTERPRETATION
28. Feminist Interpretation of Revelation - Susan E. Hylen
29. Interpreting Revelation through African American Cultural Studies - Thomas B. Slater
30. Post-Colonial Interpretation of the Book of Revelation - Harry O. Maier
Index
