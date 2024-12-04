Библия объясняет загадку своего существования, заявляя, что она «вдохновлена» самим Богом. На языке оригинала в Новом Завете слова «вдохновлена Богом» звучат, как «богодухновен- на». Иными словами, Бог вдохнул во всех авторов книг Библии свою истину. Таким образом, хотя Библия и писалась огромным количеством людей на протяжении нескольких веков, она дает ясное представление о реальной жизни людей, природы и других творений Бога, Который руководил процессом ее написания и издания.

Возможно, следующий пример поможет людям двадцать первого века лучше понять этот процесс. Сегодня утром я послал сообщение по электронной почте группе людей в количестве девяносто пяти человек, которые сейчас путешествуют по Соединенным Штатам или даже по всему миру. Идея сообщения родилась у меня в уме, но с помощью современных технологий она оказалась доступной всем людям в считанные минуты. Люди предшествующего нам поколения сочли бы такое невозможным, даже абсурдным. Но если Бог существует, и если Он владеет беспредельно большей силой, творческим потенциалом и знаниями, чем люди, тогда этот Бог не ограничен в технологиях! Я использовал электронную почту, чтобы разослать свои мысли и слова по всему миру за считанные секунды; Библия же говорит, что Бог посылал Свои мысли и слова людям, используя способ, который для нас остается загадкой. Прежде, чем мы поговорим о том, как Бог передавал Свои мысли и слова людям, писавшим Библию, и почему нам следует верить тому, что в ней написано, давайте взглянем на то, что мы знаем об этих многочисленных авторах.

ПОДЛИННОСТЬ ПИСАНИЯ

Предположим, учитель задает ученикам начальной школы домашнее задание: написать сообщение о китобойце. Самый доступный источник информации, с которого следует начать работу,- это энциклопедия: либо ее старомодный вариант в виде книги в твердой обложке, либо электронные версии на компакт- дисках. Когда же ученики сосредотачиваются на статье о китобойце, они начинают читать, изучать тему, не раздумывая одо- стоверности предлагаемой информации. Почему они так делают? Причина кроется в следующем: мы уже верим, что данная информация тщательно изучена экспертом по охоте на китов, отредактирована и только тогда напечатана. Этот же процесс характерен и для Библии. Главный автор и редактор Библии — Сам Бог, Который через Святого Духа руководил всем процессом. Но существует и множество писателей, которые были важными экспертами, или свидетелями тех событий, которые они описывали, и тем самым сделали свой вклад в составление Библии.

Моисей

Тогда как многие книги Ветхого Завета формально анонимны, то есть авторство в них прямо не указывается, но по традиции автором, или, в крайнем случае, первоисточником первых пяти книг Библии считается Моисей: Согласно традиции, пророк Моисей, получив откровение Божие на горе Синай, написал первые пять книг (от Бытия до Второзакония), этот ряд известен под названием Пятикнижие, или Тора в иудаизме».

Брайан Р. Коффи – Путеводитель по Библии – Кратко и доступно о Библии

Александрия: «Ездра», 2005. – 138 с.

ISBN 0-8423-5330-5 (англ.)

ISBN 966-8182-20-0 (рус.)

Брайан Р. Коффи – Путеводитель по Библии – Содержание

Список сокращений

Благодарность

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: КАК ПОЯВИЛАСЬ БИБЛИЯ?

Первая глава. Кто написал Библию?

Вторая глава. О чем все же говорит Библия? Ветхий Завет

Третья глава. О чем все же говорит Библия? Новый Завет

Четвертая глава. В чем суть?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: БИБЛИЯ-ЭТО ПРАВДА?

Пятая глава. Почему я должен верить Библии?

Шестая глава. Почему я должен верить, что Библия создана Богом?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: КАК Я ПОНИМАЮ БИБЛИЮ?

Седьмая глава. Что это значит? Основы толкования

Восьмая глава. С чего мне следует начинать?

Призыв

Определение терминов. Краткий словарик

План чтения Библии

Примечания

Об авторе