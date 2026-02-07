Коффка - Основы психического развития

«Основы психического развития» — это монументальный труд, который перевернул представления о том, как «устроен» ребенок. Коффка убедительно доказывает, что развитие — это не количественный рост (стало больше знаний), а качественная трансформация психических структур.

Книга сложна для чтения, так как наполнена глубоким философским и экспериментальным анализом, но она заложила фундамент для всей современной когнитивной психологии и педагогики. Автор настаивает: обучение должно быть направлено на понимание внутренних связей вещей, а не на зазубривание фактов. Это обязательное чтение для тех, кто хочет понять истоки человеческого интеллекта и то, как из хаоса детских впечатлений рождается упорядоченный мир взрослого человека.

Коффка К. - Основы психического развития

Пер. с нем. Р. Левина. — М.: Академический проект, 2020. — 356 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2742-8

Коффка К. - Основы психического развития – Содержание

Проблема развития в структурной психологии (Л.С. Выготский)

Критическое исследование

Основы психического развития. Предисловие к первому изданию

Предисловие к русскому изданию

Глава 1. Проблема. Методика

Глава 2. Общие концепции и факты развития

Глава 3. Исходный пункт развития. Поведение новорожденного и примитивные формы поведения

Глава 4. Специальные факты психического развития. Постановка проблемы. Проблема образования новых форм поведения

Глава 5. Специальные факты психологического развития. Проблема памяти. Обучение ребенка

Глава 6. Ребенок и его мир

Список книг, на которые имеются ссылки в примечаниях

Примечания