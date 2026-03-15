Коффман - Комментарии к Посланию к Евреям

Установление авторства Послания к Евре­ям всегда вызывало много споров; исследователи приписы­вали его апостолу Павлу, Варнаве, Силе, Луке, Клименту Римскому, Аполлосу, Марку и другим. В определенный мо­мент истории, претендуя на непогрешимость, папа Римский отрицал его принадлежность перу Павла. Впоследствии дру­гой глава католической церкви, пользуясь таким же правом на непогрешимость, признал авторство Павла, и эта точка зрения была общепринятой на протяжении тысячи лет, до наступления Реформации, и признавалась многими видными учеными девятнадцатого столетия. В двадцатом веке мне­ние исследователей изменилось, и Павлу стали отказывать в авторстве. Однако при этом не было единого мнения отно­сительно возможной альтернативы. Б. Ф. Весткотт подвел следующий итог разногласиям: Следовательно, остается отрицательный результат. Это по­слание не может быть произведением св. Павла и тем более произведением Климента. Возможно, оно было написано св. Лукой. Возможно, оно было написано Варнавой, если «По­слание Варнавы» признать апокрифичным. Скудные свиде­тельства, которыми мы располагаем, не позволяют прийти к более определенному суждению.

Следовательно, наибольший интерес для христиан, изучающих это послание, должны представлять не размышления о том, кто, возможно, написал Послание к Евреям, а исследование кажущихся убедительными причин, по которым многие исследователи отрицают авторство Павла. Эти причины основаны как на непосредственном тексте послания, так и на внешних данных. Внешние данные свидетель­ствуют о том, что католическая церковь довольно рано отвергала авторство Павла и придерживалась этой точки зрения до конца четвертого столетия; Послание к Евреям не включалось в списки писем Павла, имевшие распространение на западе в тот период времени. В самом тексте наиболее убе­дительные возражения против авторства Павла включают в себя: (1) вывод на основе 2:3-4, согласно которому ни Павел, ни любой другой апостол не моͅи бы сказать ничего подобного, потому что автор этого отрывка, как считается, относит себя ко второму поколению учителей христиан; (2) тот факт, что красота и стиль греческого текста послания, как утверждают некоторые, в определенном смысле превосходят стиль любого другого послания Павла; и (3) опущение имени Павла в приветствии и заключении послания, что является нетипичным для писем, приписываемых его перу.

Конечно, доказать полную несостоятельность этих воз­ражений невозможно. Однако они представляются не столь убедительными по тщательном их рассмотрении. Раннее отвержение авторства Павла католической церковью ком­пенсируется последовавшим его принятием. Следует помнить, что это принятие потребовало отменить считавшееся непог­решимым решение папы, и такого рода обратный ход вряд ли мог иметь место, если бы не давление неопровержимых сви­детельств. Отсутствие Послания к Евреям в ранних списках писем Павла легко объясняется влиянием позиции Римской церкви. Больше внимания следует уделить возражениям, ос­нованным на тексте самого послания. В первую очередь давайте рассмотрим знаменитый вывод, который делают на основе 2:3-4. Приведем текст этих стихов: То как мы избежим, вознерадевши о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утверди­лось слышавшими от Него, При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаяни­ем Духа Святого по Его воле?

Джеймс Бертон Коффман - Комментарии к Посланию к Евреям

