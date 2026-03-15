Коффман - Комментарии к Посланию к Евреям

Установление авторства Послания к Евреям всегда вызывало много споров; исследователи приписывали его апостолу Павлу, Варнаве, Силе, Луке, Клименту Римскому, Аполлосу, Марку и другим. В определенный момент истории, претендуя на непогрешимость, папа Римский отрицал его принадлежность перу Павла. Впоследствии другой глава католической церкви, пользуясь таким же правом на непогрешимость, признал авторство Павла, и эта точка зрения была общепринятой на протяжении тысячи лет, до наступления Реформации, и признавалась многими видными учеными девятнадцатого столетия. В двадцатом веке мнение исследователей изменилось, и Павлу стали отказывать в авторстве. Однако при этом не было единого мнения относительно возможной альтернативы. Б. Ф. Весткотт подвел следующий итог разногласиям: Следовательно, остается отрицательный результат. Это послание не может быть произведением св. Павла и тем более произведением Климента. Возможно, оно было написано св. Лукой. Возможно, оно было написано Варнавой, если «Послание Варнавы» признать апокрифичным. Скудные свидетельства, которыми мы располагаем, не позволяют прийти к более определенному суждению.
Следовательно, наибольший интерес для христиан, изучающих это послание, должны представлять не размышления о том, кто, возможно, написал Послание к Евреям, а исследование кажущихся убедительными причин, по которым многие исследователи отрицают авторство Павла. Эти причины основаны как на непосредственном тексте послания, так и на внешних данных. Внешние данные свидетельствуют о том, что католическая церковь довольно рано отвергала авторство Павла и придерживалась этой точки зрения до конца четвертого столетия; Послание к Евреям не включалось в списки писем Павла, имевшие распространение на западе в тот период времени. В самом тексте наиболее убедительные возражения против авторства Павла включают в себя: (1) вывод на основе 2:3-4, согласно которому ни Павел, ни любой другой апостол не моͅи бы сказать ничего подобного, потому что автор этого отрывка, как считается, относит себя ко второму поколению учителей христиан; (2) тот факт, что красота и стиль греческого текста послания, как утверждают некоторые, в определенном смысле превосходят стиль любого другого послания Павла; и (3) опущение имени Павла в приветствии и заключении послания, что является нетипичным для писем, приписываемых его перу.
Конечно, доказать полную несостоятельность этих возражений невозможно. Однако они представляются не столь убедительными по тщательном их рассмотрении. Раннее отвержение авторства Павла католической церковью компенсируется последовавшим его принятием. Следует помнить, что это принятие потребовало отменить считавшееся непогрешимым решение папы, и такого рода обратный ход вряд ли мог иметь место, если бы не давление неопровержимых свидетельств. Отсутствие Послания к Евреям в ранних списках писем Павла легко объясняется влиянием позиции Римской церкви. Больше внимания следует уделить возражениям, основанным на тексте самого послания. В первую очередь давайте рассмотрим знаменитый вывод, который делают на основе 2:3-4. Приведем текст этих стихов: То как мы избежим, вознерадевши о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле?
Джеймс Бертон Коффман - Комментарии к Посланию к Евреям
Киров: 2005. - 432 стр.
Учебно-методическое издание.
ISBN 5-85271 -2000-0
Джеймс Бертон Коффман - Комментарии к Посланию к Евреям - Содержание
Введение
Глава 1- 13
