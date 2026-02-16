В книге «Значимость поклонения» Боб искусно проводит нас через Писание и свой богатый опыт, чтобы мы могли лучше понять причины и способы библейского поклонения, независимо от стиля или формы. Начиная с духовных аспектов формирования личного общения с Богом и заканчивая практическими вопросами вроде составления списка песен, он объясняет основные вопросы эффективного исполнения Божьего призвания в нашей жизни.
К счастью, Боб совершенно открыто говорит о своих трудностях с музыкой и служением, о неудовлетворённости собственным эго и самосознанием, о своих неудачах. Если вам приходилось участвовать в музыкальном служении, вы обязательно заметите своё зеркальное отражение в эпизодах из его жизни. Годами я пытался разрешить для себя многие из этих вопросов, и искренние рассказы Боба о его жизни в этой книге подарили мне новый взгляд на них и надежду.
Боб Кофлин - Значимость поклонения
Чернигов: In Lumine Media, 2013. -352 с.
ISBN 978-617-7168-00-2
Боб Кофлин - Значимость поклонения - Содержание
Предисловие
Часть первая: Лидер
1 Важные качества
2 Моё сердце: что я люблю?
3 Мой разум: во что я верю?
4 Мои руки: что я делаю?
5 Моя жизнь: кому я подражаю?
Часть вторая: Задача
6 Так что же делает лидер прославления?
7 Верный лидер прославления
8 .. .превозносит величие Бога...
9 ... в Иисусе Христе...
10 .. .посредством силы Святого Духа...
11 ... искусно соединяя Божье Слово...
12 ...с музыкой... (часть 1: виды музыки)
13 ... с музыкой... (часть 2: планирование воскресного прославления)
14 ... тем самым мотивируя собрание святых...
15 ...провозглашать Евангелие...
16 .. .дорожить присутствием Божьим...
17 ... и жить для Божьей славы
Часть третья: Здоровый баланс
18 Основные правила
19 Трансцендентность и имманентность
20 Ум и сердце
21 Внешнее и внутреннее
22 Отношения вертикальные и горизонтальные
23 Планирование и спонтанность
24 Традиции и релевантность
25 Мастерство и искренность
26 Для церкви и для неверующих
27 Торжественные события и будни
Часть четвёртая: Правильные взаимоотношения
28 Постоянно с людьми
29 Ваша церковь
30 Ваша группа прославления
31 Ваш пастор
32 Несколько мыслей для пасторов
Краткая библиография с примечаниями
Особые благодарности
Примечания
Боб Кофлин - Значимость поклонения - Лидер
Это была не работа, а мечта. Я стал директором по развитию прославления в служении «Суверенная благодать». Двенадцать лет я был пастором, а теперь изучал поклонение и сам готовил лидеров прославления. Однажды я вёл прославление на конференции и, казалось, должен был парить в воздухе от счастья. Помолившись с группой прославления, я стал подниматься на сцену, чтобы начать служение. Зал был переполнен, атмосфера вызывала трепет. Сердца всех собравшихся были готовы славить Бога. Почти всех. Я уверен, что никто из присутствующих, глядя на меня со стороны, не мог сказать, о чём я думаю. И это было хорошо. Поднимаясь на сцену, я вдруг понял, что испытываю серьёзные сомнения.
«Изменит ли что-то сегодняшний вечер? Имеют ли наши действия вечную ценность? Люди будут петь, поднимать руки, ликовать... а потом вернутся домой. И я буду делать это раз за разом снова и снова. И так всю свою жизнь».
Вдруг всё это показалось мне пустым. Бессмысленным. Вы когда-нибудь ощущали нечто похожее? Вам приходилось размышлять над тем, куда девалась ваша радость, имеет ли значение то, что вы делаете?
Мой друг как-то признался, что одна из величайших проблем в прославлении для него лично - победить ощущение, что ему необходимо «пойти и сделать это снова» в двухсотый раз. Ему приходится сражаться с желанием просто вести себя привычно, «отправляя по назначению» свои действия. Не думаю, что он одинок в своих ощущениях.
