В книге «Значимость поклонения» Боб искусно проводит нас через Писание и свой богатый опыт, чтобы мы могли лучше понять причины и способы библейского поклонения, независимо от стиля или формы. Начиная с духовных аспектов формирования личного общения с Богом и заканчивая практическими вопросами вроде составления списка песен, он объясняет основные вопросы эффективного исполнения Божьего призвания в нашей жизни.

К счастью, Боб совершенно открыто говорит о своих трудностях с музыкой и служением, о неудовлетворённости собственным эго и самосознанием, о своих неудачах. Если вам приходилось участвовать в музыкальном служении, вы обязательно заметите своё зеркальное отражение в эпизодах из его жизни. Годами я пытался разрешить для себя многие из этих вопросов, и искренние рассказы Боба о его жизни в этой книге подарили мне новый взгляд на них и надежду.

Боб Кофлин - Значимость поклонения

Чернигов: In Lumine Media, 2013. -352 с.

ISBN 978-617-7168-00-2

Боб Кофлин - Значимость поклонения - Содержание

Предисловие

Часть первая: Лидер

1 Важные качества

2 Моё сердце: что я люблю?

3 Мой разум: во что я верю?

4 Мои руки: что я делаю?

5 Моя жизнь: кому я подражаю?

Часть вторая: Задача

6 Так что же делает лидер прославления?

7 Верный лидер прославления

8 .. .превозносит величие Бога...

9 ... в Иисусе Христе...

10 .. .посредством силы Святого Духа...

11 ... искусно соединяя Божье Слово...

12 ...с музыкой... (часть 1: виды музыки)

13 ... с музыкой... (часть 2: планирование воскресного прославления)

14 ... тем самым мотивируя собрание святых...

15 ...провозглашать Евангелие...

16 .. .дорожить присутствием Божьим...

17 ... и жить для Божьей славы

Часть третья: Здоровый баланс

18 Основные правила

19 Трансцендентность и имманентность

20 Ум и сердце

21 Внешнее и внутреннее

22 Отношения вертикальные и горизонтальные

23 Планирование и спонтанность

24 Традиции и релевантность

25 Мастерство и искренность

26 Для церкви и для неверующих

27 Торжественные события и будни

Часть четвёртая: Правильные взаимоотношения

28 Постоянно с людьми

29 Ваша церковь

30 Ваша группа прославления

31 Ваш пастор

32 Несколько мыслей для пасторов

Краткая библиография с примечаниями

Особые благодарности

Примечания

Боб Кофлин - Значимость поклонения - Лидер

Это была не работа, а мечта. Я стал директором по развитию прославления в служении «Суверенная благодать». Двенадцать лет я был пастором, а теперь изучал поклонение и сам готовил лидеров прославления. Однажды я вёл прославление на конференции и, казалось, должен был парить в воздухе от счастья. Помолившись с группой прославления, я стал подниматься на сцену, чтобы начать служение. Зал был переполнен, атмосфера вызывала трепет. Сердца всех собравшихся были готовы славить Бога. Почти всех. Я уверен, что никто из присутствующих, глядя на меня со стороны, не мог сказать, о чём я думаю. И это было хорошо. Поднимаясь на сцену, я вдруг понял, что испытываю серьёзные сомнения.

«Изменит ли что-то сегодняшний вечер? Имеют ли наши действия вечную ценность? Люди будут петь, поднимать руки, ликовать... а потом вернутся домой. И я буду делать это раз за разом снова и снова. И так всю свою жизнь».

Вдруг всё это показалось мне пустым. Бессмысленным. Вы когда-нибудь ощущали нечто похожее? Вам приходилось размышлять над тем, куда девалась ваша радость, имеет ли значение то, что вы делаете?

Мой друг как-то признался, что одна из величайших проблем в прославлении для него лично - победить ощущение, что ему необходимо «пойти и сделать это снова» в двухсотый раз. Ему приходится сражаться с желанием просто вести себя привычно, «отправляя по назначению» свои действия. Не думаю, что он одинок в своих ощущениях.