Кофлин - Значимость поклонения

Боб Кофлин Значимость поклонения
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

В книге «Значимость поклонения» Боб искусно проводит нас через Писание и свой богатый опыт, чтобы мы могли лучше понять причины и способы библейского поклонения, независимо от стиля или формы. Начиная с духовных аспектов формирования личного общения с Богом и заканчивая практическими вопросами вроде составления списка песен, он объясняет основные вопросы эффективного исполнения Божьего призвания в нашей жизни.

К счастью, Боб совершенно открыто говорит о своих трудностях с музыкой и служением, о неудовлетворённости собственным эго и самосознанием, о своих неудачах. Если вам приходилось участвовать в музыкальном служении, вы обязательно заметите своё зеркальное отражение в эпизодах из его жизни. Годами я пытался разрешить для себя многие из этих вопросов, и искренние рассказы Боба о его жизни в этой книге подарили мне новый взгляд на них и надежду.

Чернигов: In Lumine Media, 2013. -352 с.

ISBN 978-617-7168-00-2

Боб Кофлин - Значимость поклонения - Содержание

Предисловие

Часть первая: Лидер

  • 1 Важные качества

  • 2 Моё сердце: что я люблю?

  • 3 Мой разум: во что я верю?

  • 4 Мои руки: что я делаю?

  • 5 Моя жизнь: кому я подражаю?

Часть вторая: Задача

  • 6 Так что же делает лидер прославления?

  • 7 Верный лидер прославления

  • 8 .. .превозносит величие Бога...

  • 9 ... в Иисусе Христе...

  • 10 .. .посредством силы Святого Духа...

  • 11 ... искусно соединяя Божье Слово...

  • 12 ...с музыкой... (часть 1: виды музыки)

  • 13 ... с музыкой... (часть 2: планирование воскресного прославления)

  • 14 ... тем самым мотивируя собрание святых...

  • 15 ...провозглашать Евангелие...

  • 16 .. .дорожить присутствием Божьим...

  • 17 ... и жить для Божьей славы

Часть третья: Здоровый баланс

  • 18 Основные правила

  • 19 Трансцендентность и имманентность

  • 20 Ум и сердце

  • 21 Внешнее и внутреннее

  • 22 Отношения вертикальные и горизонтальные

  • 23 Планирование и спонтанность

  • 24 Традиции и релевантность

  • 25 Мастерство и искренность

  • 26 Для церкви и для неверующих

  • 27 Торжественные события и будни

Часть четвёртая: Правильные взаимоотношения

  • 28 Постоянно с людьми

  • 29 Ваша церковь

  • 30 Ваша группа прославления

  • 31 Ваш пастор

  • 32 Несколько мыслей для пасторов

Краткая библиография с примечаниями

Особые благодарности

Примечания

Боб Кофлин - Значимость поклонения - Лидер

Это была не работа, а мечта. Я стал директором по развитию прославления в служении «Суверенная благодать». Двенадцать лет я был пастором, а теперь изучал поклонение и сам готовил лидеров прославления. Однажды я вёл прославление на конференции и, казалось, должен был парить в воздухе от счастья. Помолившись с группой прославления, я стал подниматься на сцену, чтобы начать служение. Зал был переполнен, атмосфера вызывала трепет. Сердца всех собравшихся были готовы славить Бога. Почти всех. Я уверен, что никто из присутствующих, глядя на меня со стороны, не мог сказать, о чём я думаю. И это было хорошо. Поднимаясь на сцену, я вдруг понял, что испытываю серьёзные сомнения.

«Изменит ли что-то сегодняшний вечер? Имеют ли наши действия вечную ценность? Люди будут петь, поднимать руки, ликовать... а потом вернутся домой. И я буду делать это раз за разом снова и снова. И так всю свою жизнь».

Вдруг всё это показалось мне пустым. Бессмысленным. Вы когда-нибудь ощущали нечто похожее? Вам приходилось размышлять над тем, куда девалась ваша радость, имеет ли значение то, что вы делаете?

Мой друг как-то признался, что одна из величайших проблем в прославлении для него лично - победить ощущение, что ему необходимо «пойти и сделать это снова» в двухсотый раз. Ему приходится сражаться с желанием просто вести себя привычно, «отправляя по назначению» свои действия. Не думаю, что он одинок в своих ощущениях.

Comments (2 comments)

Z
zalservik 1 day ago
Благодарю.
G
galex07 4 years ago
Интересно, актуально, спасибо!

