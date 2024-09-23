Порой мы прекрасно осознаем необходимость выбора. Мы решаем, стоит ли менять работу, нужно ли переезжать в другой район, что заказывать на обед — курицу или отбивную... Но бывают ситуации, когда мы даже не догадываемся, что стоим перед выбором. Кому-то очень нелегко произнести слова благодарности или похвалы, и он мучается, не в силах подойти к человеку и выразить свои чувства. Кто-то, не открывая рта, слушает оживленный спор друзей и, возможно, говорит себе: «Мое мнение все равно ничего не изменит». Иногда выбор человека состоит в том, чтобы не делать выбора; но это тоже выбор, который непременно влечет за собой последствия.

Каждый день мы по многу раз совершаем выбор, серьезный или не очень, — и потому важно осознавать, что мы его совершаем. Наш выбор может удивить и озадачить нас самих — и потому важно разбираться в причинах, по которым мы поступаем так, а не иначе. Чтобы осознать причины и мотивы собственного выбора и, следовательно, начать развивать самосознание, нужно спросить себя: «Бывал ли я уже в подобной ситуации? Как я тогда поступил... и к чему это привело? Того ли я ожидал? Чего я ожидаю сейчас от своего решения?» Цель развития самосознания заключается в том, чтобы уметь делать выбор осознанно. Вы научитесь узнавать Божью волю в своей жизни, начнете лучше разбираться в себе и других — и все это неизбежно отразится на принимаемых вами решениях.

Если, начав учиться, вы вверите себя Богу, Он направит вас на верный путь. С Его помощью вы сможете жить и мыслить уверенно, оставаясь убежденными христианами и черпая знания и примеры из Священного Писания. Решение вверить себя Божьему водительству, чтобы научиться уверенности в себе, — это уже проявление уверенности. Знакомство с новым образом действий и мысли может породить немало опасений. Большинство людей осторожно и недоверчиво относится к переменам. Возможно, и вы испытываете подобные чувства. Новые идеи волнуют и манят, но при этом вызывают тревогу и страх. Вот шесть вопросов, которыми чаще всего задаются христиане, пытаясь представить, какие трудности могут возникнуть у них при овладении навыками уверенности, а также шесть ответов, разъясняющих, почему у нас нет оснований для беспокойства.

Рут Кох, Кеннет Хок - Истинной любовью - Христианство и уверенность в себе

Москва, Триада, 2003

ISBN 5-86181-238-1

Рут Кох, Кеннет Хок - Истинной любовью - Христианство и уверенность в себе - Содержание

Введение. Прочтите эту книгу уверенно!

Часть первая Что такое уверенность в себе?

1. Пассивность, агрессивность и уверенность

2. Уверенный образ жизни

3. Зачем нужна уверенность в себе?

Часть вторая Уверенность в себе — библейская ценность

4. Иисус жил уверенно

5. Видеть все изволение Божье

6. Уверенность в молитве и прославлении Бога. Христианское увещевание

Часть третья Уверенность в себе: приемы и методы

7. Когда и где проявлять уверенность?

8. Что говорить, когда хочешь вести себя уверенно?

9. Что делать, когда хочешь вести себя уверенно?

Часть четвертая Возможности для проявления уверенности

10. Как предъявлять требования

11. Реакции на требование или просьбу: согласие, отказ, продолжение переговоров

12. Критика и реакция на нее

13. Выражение своего гнева и реакция на чужой гнев

14. Похвала и благодарность: как выражать и как принимать их

15. Любовь: как выразить и как принять ее

Часть пятая Любящий и уверенный в себе христианин

16. Уверенный выбор пассивного или агрессивного поведения

17. Готовьтесь вести себя уверенно

18. Мешок золотых монет

Приложения