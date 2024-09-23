Кох, Хок - Истинной любовью
Порой мы прекрасно осознаем необходимость выбора. Мы решаем, стоит ли менять работу, нужно ли переезжать в другой район, что заказывать на обед — курицу или отбивную... Но бывают ситуации, когда мы даже не догадываемся, что стоим перед выбором. Кому-то очень нелегко произнести слова благодарности или похвалы, и он мучается, не в силах подойти к человеку и выразить свои чувства. Кто-то, не открывая рта, слушает оживленный спор друзей и, возможно, говорит себе: «Мое мнение все равно ничего не изменит». Иногда выбор человека состоит в том, чтобы не делать выбора; но это тоже выбор, который непременно влечет за собой последствия.
Каждый день мы по многу раз совершаем выбор, серьезный или не очень, — и потому важно осознавать, что мы его совершаем. Наш выбор может удивить и озадачить нас самих — и потому важно разбираться в причинах, по которым мы поступаем так, а не иначе. Чтобы осознать причины и мотивы собственного выбора и, следовательно, начать развивать самосознание, нужно спросить себя: «Бывал ли я уже в подобной ситуации? Как я тогда поступил... и к чему это привело? Того ли я ожидал? Чего я ожидаю сейчас от своего решения?» Цель развития самосознания заключается в том, чтобы уметь делать выбор осознанно. Вы научитесь узнавать Божью волю в своей жизни, начнете лучше разбираться в себе и других — и все это неизбежно отразится на принимаемых вами решениях.
Если, начав учиться, вы вверите себя Богу, Он направит вас на верный путь. С Его помощью вы сможете жить и мыслить уверенно, оставаясь убежденными христианами и черпая знания и примеры из Священного Писания. Решение вверить себя Божьему водительству, чтобы научиться уверенности в себе, — это уже проявление уверенности. Знакомство с новым образом действий и мысли может породить немало опасений. Большинство людей осторожно и недоверчиво относится к переменам. Возможно, и вы испытываете подобные чувства. Новые идеи волнуют и манят, но при этом вызывают тревогу и страх. Вот шесть вопросов, которыми чаще всего задаются христиане, пытаясь представить, какие трудности могут возникнуть у них при овладении навыками уверенности, а также шесть ответов, разъясняющих, почему у нас нет оснований для беспокойства.
Рут Кох, Кеннет Хок - Истинной любовью - Христианство и уверенность в себе
Москва, Триада, 2003
ISBN 5-86181-238-1
Рут Кох, Кеннет Хок - Истинной любовью - Христианство и уверенность в себе - Содержание
Введение. Прочтите эту книгу уверенно!
Часть первая Что такое уверенность в себе?
- 1. Пассивность, агрессивность и уверенность
- 2. Уверенный образ жизни
- 3. Зачем нужна уверенность в себе?
Часть вторая Уверенность в себе — библейская ценность
- 4. Иисус жил уверенно
- 5. Видеть все изволение Божье
- 6. Уверенность в молитве и прославлении Бога. Христианское увещевание
Часть третья Уверенность в себе: приемы и методы
- 7. Когда и где проявлять уверенность?
- 8. Что говорить, когда хочешь вести себя уверенно?
- 9. Что делать, когда хочешь вести себя уверенно?
Часть четвертая Возможности для проявления уверенности
- 10. Как предъявлять требования
- 11. Реакции на требование или просьбу: согласие, отказ, продолжение переговоров
- 12. Критика и реакция на нее
- 13. Выражение своего гнева и реакция на чужой гнев
- 14. Похвала и благодарность: как выражать и как принимать их
- 15. Любовь: как выразить и как принять ее
Часть пятая Любящий и уверенный в себе христианин
- 16. Уверенный выбор пассивного или агрессивного поведения
- 17. Готовьтесь вести себя уверенно
- 18. Мешок золотых монет
Приложения
- Приложение А. Тест на уверенность в себе
- Приложение Б. Основные права человека
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