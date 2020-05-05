Предметом настоящего слова является дивный Савва, о котором столько говорят в настоящее время.

И в этом нет ничего странного или необычного для нас, так как он (Савва) всегда, бывало, предлагал нам темы для рассуждений как относительно того, что касалось нас, так и того, что относилось к посторонним, и казалось, что наши рассуждения и мысли доставляли ему даже удовольствие и наслаждение. Теперь он себя самого предлагает высоким предметом слова, чтобы мы как можно лучше могли познакомиться с ним, славным не только при жизни, но и по преселении отсюда, а также подражать и следовать его делам и учению.

Святитель Филофей Коккин, патриарх Константинопольский - Житие и деяния преподобного Саввы Нового, Ватопедского, подвизавшегося на Святой Горе Афон

Москва: Сибирская Благозвонница, 2017 г. – 481 с.

ISBN 978-5-906853-88-2

Святитель Филофей Коккин, патриарх Константинопольский - Житие и деяния преподобного Саввы Нового, Ватопедского, подвизавшегося на Святой Горе Афон - Содержание

Священник Полиен Радченко

Предисловие

Введение

Писатель

Состояние Византийской империи в XIV столетии

Исихастский аскетизм или исихия (безмолвие)

Ватопедский монастырь

Списки и издания жития преподобного Саввы

Cвятитель Филофей Коккин, патриарх КонстантинопольскийЖитие и деяния преподобного Саввы Нового, Ватопедского, подвизавшегося на Святой Горе Афон

Святитель Филофей Коккин, патриарх Константинопольский - Житие и деяния преподобного Саввы Нового, Ватопедского, подвизавшегося на Святой Горе Афон – Предисловие

Предлагаемое благосклонному и благочестивому вниманию читателей в нашем переводе произведение святейшего Константинопольского патриарха Филофея «Житие и деяния преподобного и богоносного отца нашего Саввы Нового, на Афонской горе подвизавшегося» помимо своего исторического и бытового значения показалось нам вообще в высокой степени интересным и назидательным, а также небесполезным ввиду особенностей переживаемого нами времени. Жизнь прп. Саввы весьма богата событиями и протекла в самой разнообразной обстановке. Читая его житие, мы то погружаемся в таинственные пустыни средневекового Афона и знакомимся с его строгими старцами и дивными послушниками, то переносимся на шумные площади городов Кипра и наблюдаем своеобразное «благочестие» тогдашних поработителей его — латинян (§ 23). Отсюда путешествуем в Иерусалим, странствуем по знойной Аравийской пустыне и посещаем знаменитый подвижнической жизнью своих иноков Синайский монастырь.

Потом буквально обитаем вместе с дикими зверями в страшной Заиорданской пустыне. Далее — идиллическая жизнь в прииорданских обителях, Дамаск, Антиохия, Крит, Афины, Ираклия, богатая святынями Византия с благочестием и строгим религиозным консерватизмом ее жителей. Опять Афон, теперь уже с картинами внутреннего быта одной из его лавр, и, наконец, опять Константинополь. Перед глазами читателя проходят картины жестоких и губительных нашествий сицилийцев и турок, он видит бесчеловечность сарацин и ужасы византийской политической и церковной смуты. Все это нарисовано живо, мастерски, «с душой», и проникнуто религиозным духом.