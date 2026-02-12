Кокоренко - Психологический нарратив в пространстве арт-терапии

Category: Psychology Psychotherapy, Practical Psychology

Книга Виктории Леонидовны Кокоренко «Психологический нарратив в пространстве арт-терапии» открывает перед читателем уникальную грань психотерапевтического процесса — эпистолярный диалог. Автор исследует редкую, но глубокую форму работы: психологическое письмо. Новизна подхода заключается в том, что в привычный диалог «психолог — клиент» вводится третий полноправный участник — арт-объект (рисунок, коллаж, скульптура из фольги). Это создает устойчивый терапевтический треугольник, где продукт творчества становится «зеркалом» внутреннего мира и точкой опоры для самопознания.

В основу книги легли 42 диалога в письмах с обучающимися специалистами помогающих профессий. В рамках дистанционного обучения они осваивали авторский арт-технологический подход В. Л. Кокоренко. Читатель не видит самих работ визуально, но ощущает их присутствие через «отраженный свет» слов: описания авторов и глубокие аналитические ответы арт-терапевта. Такой формат позволяет расшифровать послания психики, скрытые в образах, и понять ценности и смыслы, которые человек вкладывает в свое творчество.

Особое внимание уделено конкретным техникам: от работы с самоклеящейся пленкой и фольгой до глубоких метафорических упражнений, таких как «Завтрак — Обед — Ужин» или «Дороги». Книга продолжает традиции мастеров психологического письма, предлагая современный инструмент для работы в онлайн-пространстве. Это издание будет бесценно для психологов, арт-терапевтов и всех, кто интересуется нарративными практиками и способами «прочтения» человеческой души через творческий акт.

В. Л. Кокоренко — Психологический нарратив в пространстве арт-терапии

М.: ИД «Городец», 2025. — 168 с.
ISBN 978-5-907982-11-6

В. Л. Кокоренко — Психологический нарратив в пространстве арт-терапии - Содержание

  • Арт-технологический подход: Теоретическое обоснование авторского метода В. Л. Кокоренко.

  • Материалы и формы:

    • Коллажи из самоклеящейся пленки — работа с границами и наслоениями.

    • Скульптуры из фольги — пластичность и хрупкость образа «Я».

    • Головные уборы — исследование социальных ролей и идентичности.

  • Рисуночные технологии:

    • «Завтрак — Обед — Ужин» — трехуровневая личностная работа.

    • «Дороги» — работа с жизненным путем и выбором.

  • Аналитическая работа: Как психологу взаимодействовать сразу с несколькими продуктами творчества одного автора.

