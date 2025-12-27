Я бачила ці ознаки багато разів. Людина втягує голову в плечі. Стискає кулаки. Важко зітхає. Перепрошує, що вона якась не така чи зробила щось недостатньо добре. Я навчилася помічати в інших найменші тіні таких проявів — зрештою, я ж психотерапевтка.

Однак тепер, сидячи в кабінеті свого супервізора, підтримки потребувала я сама. Я задихалася від виснаження, тривоги, перезбудження і відчувала, що найменша спроба зробити чи зрозуміти ще бодай щось вичавить із моєї душі останні краплі сил. Насправді я любила свою роботу. Любила йти пліч-о-пліч із клієнтами й вести їх шляхом глибокого зцілення. Але була у постійному стані емоційного перевантаження.

Я зростала в сім’ї, де панували дисфункція та хаос, тож так до кінця і не навчилася витримувати біль інших, не перебираючи його на себе. Досвід дитинства навчив мене, що це єдиний шлях. Я не вміла прислухатися до власних потреб чи ритмів свого тіла. Тож коли траплялися такі напружені та важкі тижні, як цей, я справлялася з ними єдиним знайомим мені способом — просто намагалася якось продертися крізь них, водночас соромлячи саму себе.

Аунді Кольбер - Будьте м’якшими до себе - Як вийти з режиму виживання

Львів: Свічадо, 2025. — 264 с.

ISBN 978-966-938-957-2

Аунді Кольбер — Будьте м’якшими до себе — Зміст