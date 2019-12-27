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Колберт - Смертельные эмоции

Смертельные эмоции - Дон Колберт
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
«Все болезни – от нервов» – гласит широко распространенная народная мудрость. И это мнение не столь уж далеко от истины. Люди интуитивно чувствуют, что существует связь между негативными душевными состояниями, вызванными напряженным темпом жизни, неприятностями на работе, неблагополучиями в семье, ненадежными отношениями, и многочисленными телесными заболеваниями. В стародавние времена целители прекрасно знали об этой связи. Так, древнеиндийский медицинский трактат учит: «Врач должен отказать в лечении тем больным, которые поглощены другими заботами, полны злобы, страха или убиты горем». Другими словами, смертельные эмоции превышают способность организма достичь здорового равновесия: энергии в них больше, чем в любом лекарстве или лечении, которые можно предписать больному.
Сегодня медицина возвращается к признанию душевных причин телесных заболеваний. Все больше врачей убеждаются, что заболевания сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, мочеполовой, дыхательной, опорно-двигательной систем, головные и прочие боли непонятного происхождения, ослабление иммунитета, синдром хронической усталости, онкологические и многие другие болезни прямо связаны с душевным состоянием пациента. Психосоматические заболевания – это такие заболевания, в основе которых лежат эмоциональные и мыслительные процессы, а не преимущественно биологические причины. Но в новой книге семейного терапевта и психолога Дона Колберта рассказывается не только о глубинных корнях тяжелых хронических заболеваний.
Доктор Колберт пишет о механизмах, посредством которых смертельные эмоции – гнев и ненависть, страх и тревога, чувство вины и стыда, а также депрессия и постоянный стресс (порождаемый не только внешними обстоятельствами, но и самими негативными чувствами), подрывают наше здоровье. Но самое главное, что в своей книге Дон Колберт, опытный врач, немалое внимания уделяет способам, которые помогут вам избавиться от эмоциональных ядов, разъедающих ваш организм. Среди этих способов – прощение и покаяние, доброе расположение духа и радость, перемена образа мыслей и затем – благотворные изменения в жизни, которые позволят вам жить в мире и спокойствии даже среди самых напряженных и тяжелых обстоятельств. А жить, сохраняя душевный мир и покой – значит, быть здоровым физически. Книга доктора Колберта – это, по сути, программа действий, направленных на излечение духа, души и тела, которая открывает путь к всестороннему исцелению человека.

Дон Колберт - Смертельные эмоции

М.: Триада, 2009. - 304 с.
ISBN 978-5-86181-422-5 (в обл.)

Дон Колберт - Смертельные эмоции - Содержание

  • Введение. Где они, счастливые люди?
  • Часть 1. Постановка диагноза. Что такое смертельные эмоции
  • Глава 1. У здоровой души – здоровое тело
  • Глава 2. От смертельных эмоций – к смертельным болезням
  • Глава 3. Остановить выброс гормонов!
  • Глава 4. Что для сердца хуже всего
  • Глава 5. Вопль гнева и боли
  • Глава 6. Депрессия, стресс и соматические заболевания
  • Глава 7. Порочный круг вины и стыда
  • Глава 8. Ядовитый страх
  • Глава 9. Когда беспокойство оборачивается бедой
  • Глава 10. Сокрушительная сила горечи и обиды
  • Часть 2. Открываем путь здоровым чувствам
  • Глава 11. Выбираем здоровье
  • Глава 12. Преображение ума
  • Глава 13. Целительная сила прощения
  • Глава 14. Врачевание смехом и радостью
  • Глава 15. Покой – залог здоровья души и тела
  • Глава 16. Любовь все переносит
Приложения

Дон Колберт - Смертельные эмоции - Введение


«Много лет я работаю с людьми (их число измеряется тысячами), которым поставлен смертельный диагноз – например, рак на последней стадии. Среди моих пациентов есть и те, кто перенес обширный инфаркт. Нередко врачи предрекали им всего три-шесть месяцев жизни. Для многих моих пациентов именно страшный диагноз стал сигналом, что нужно обратить внимание не только на свое здоровье, но и на эмоциональное состояние, а также на взаимоотношения.
Первым делом все эти люди прекратили тратить время и силы на массу, казалось бы, важных, но в действительности не имеющих существенного значения проблем. Они отдались тому, что было им необходимо на самом деле – вере в Бога, любви в семье, прощению, и стали посвящать свое время непреходящим ценностям, которые дарят сердцу подлинный мир и радость. Смертельный приговор часто заставляет произвести переоценку ценностей. И следом приходит выздоровление».
Дон Колберт – доктор медицины, с 1987 года работает семейным врачом. Он автор ряда бестселлеров (в том числе – книги «Библейские принципы здорового питания», "Смертельные эмоции"), ведущий ежемесячных колонок в американских журналах «Харизма» и «Партнерс» и ток-шоу «Ваше здоровье». Разработал собственную линию витаминов «Дивайн Хелс Нейшнл Продактс». Проживает с семьей в городе Орландо (штат Флорида), США.
Views 1 963
Rating 4.2 / 5
Added 27.12.2019
Author esxatos
Rate this publication:
4.2/5 (8)

Comments (3 comments)

V
Valentyn 4 months ago
здравствуйте а как можно книгу скачать
E
esxatos 4 months ago
ссылки есть
7
7aliaksei7 5 years ago

Классная книга - есть над чем поработать)

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