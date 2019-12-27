«Все болезни – от нервов» – гласит широко распространенная народная мудрость. И это мнение не столь уж далеко от истины. Люди интуитивно чувствуют, что существует связь между негативными душевными состояниями, вызванными напряженным темпом жизни, неприятностями на работе, неблагополучиями в семье, ненадежными отношениями, и многочисленными телесными заболеваниями. В стародавние времена целители прекрасно знали об этой связи. Так, древнеиндийский медицинский трактат учит: «Врач должен отказать в лечении тем больным, которые поглощены другими заботами, полны злобы, страха или убиты горем». Другими словами, смертельные эмоции превышают способность организма достичь здорового равновесия: энергии в них больше, чем в любом лекарстве или лечении, которые можно предписать больному.

Сегодня медицина возвращается к признанию душевных причин телесных заболеваний. Все больше врачей убеждаются, что заболевания сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, мочеполовой, дыхательной, опорно-двигательной систем, головные и прочие боли непонятного происхождения, ослабление иммунитета, синдром хронической усталости, онкологические и многие другие болезни прямо связаны с душевным состоянием пациента. Психосоматические заболевания – это такие заболевания, в основе которых лежат эмоциональные и мыслительные процессы, а не преимущественно биологические причины. Но в новой книге семейного терапевта и психолога Дона Колберта рассказывается не только о глубинных корнях тяжелых хронических заболеваний.

Доктор Колберт пишет о механизмах, посредством которых смертельные эмоции – гнев и ненависть, страх и тревога, чувство вины и стыда, а также депрессия и постоянный стресс (порождаемый не только внешними обстоятельствами, но и самими негативными чувствами), подрывают наше здоровье. Но самое главное, что в своей книге Дон Колберт, опытный врач, немалое внимания уделяет способам, которые помогут вам избавиться от эмоциональных ядов, разъедающих ваш организм. Среди этих способов – прощение и покаяние, доброе расположение духа и радость, перемена образа мыслей и затем – благотворные изменения в жизни, которые позволят вам жить в мире и спокойствии даже среди самых напряженных и тяжелых обстоятельств. А жить, сохраняя душевный мир и покой – значит, быть здоровым физически. Книга доктора Колберта – это, по сути, программа действий, направленных на излечение духа, души и тела, которая открывает путь к всестороннему исцелению человека.

Дон Колберт - Смертельные эмоции

М.: Триада, 2009. - 304 с.

ISBN 978-5-86181-422-5 (в обл.)

Дон Колберт - Смертельные эмоции - Содержание

Введение. Где они, счастливые люди?

Часть 1. Постановка диагноза. Что такое смертельные эмоции

Глава 1. У здоровой души – здоровое тело

Глава 2. От смертельных эмоций – к смертельным болезням

Глава 3. Остановить выброс гормонов!

Глава 4. Что для сердца хуже всего

Глава 5. Вопль гнева и боли

Глава 6. Депрессия, стресс и соматические заболевания

Глава 7. Порочный круг вины и стыда

Глава 8. Ядовитый страх

Глава 9. Когда беспокойство оборачивается бедой

Глава 10. Сокрушительная сила горечи и обиды

Часть 2. Открываем путь здоровым чувствам

Глава 11. Выбираем здоровье

Глава 12. Преображение ума

Глава 13. Целительная сила прощения

Глава 14. Врачевание смехом и радостью

Глава 15. Покой – залог здоровья души и тела

Глава 16. Любовь все переносит

Приложения

Дон Колберт - Смертельные эмоции - Введение



«Много лет я работаю с людьми (их число измеряется тысячами), которым поставлен смертельный диагноз – например, рак на последней стадии. Среди моих пациентов есть и те, кто перенес обширный инфаркт. Нередко врачи предрекали им всего три-шесть месяцев жизни. Для многих моих пациентов именно страшный диагноз стал сигналом, что нужно обратить внимание не только на свое здоровье, но и на эмоциональное состояние, а также на взаимоотношения.

Первым делом все эти люди прекратили тратить время и силы на массу, казалось бы, важных, но в действительности не имеющих существенного значения проблем. Они отдались тому, что было им необходимо на самом деле – вере в Бога, любви в семье, прощению, и стали посвящать свое время непреходящим ценностям, которые дарят сердцу подлинный мир и радость. Смертельный приговор часто заставляет произвести переоценку ценностей. И следом приходит выздоровление».

Дон Колберт – доктор медицины, с 1987 года работает семейным врачом. Он автор ряда бестселлеров (в том числе – книги «Библейские принципы здорового питания», "Смертельные эмоции"), ведущий ежемесячных колонок в американских журналах «Харизма» и «Партнерс» и ток-шоу «Ваше здоровье». Разработал собственную линию витаминов «Дивайн Хелс Нейшнл Продактс». Проживает с семьей в городе Орландо (штат Флорида), США.