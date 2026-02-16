Книга доктора Дона Колберта «Библейское лекарство от заболеваний сердца» предлагает целостный взгляд на здоровье сердечно-сосудистой системы, объединяя современные медицинские протоколы с принципами, изложенными в Священном Писании. Автор исходит из того, что сердце является не только физиологическим центром организма, но и фокусом эмоциональной жизни, поэтому его исцеление невозможно без учета духовных факторов.

В рамках своей методики Колберт подробно разбирает влияние «библейской диеты» на состояние сосудов, указывая на пользу продуктов, упомянутых в Библии, таких как оливковое масло, рыба и цельные злаки. Он противопоставляет их современному рациону, перенасыщенному сахаром и переработанными жирами, которые провоцируют воспалительные процессы.

Особое место в работе занимает анализ связи между негативными эмоциями и физическим состоянием сердца. Доктор Колберт научно обосновывает, как хронический гнев, непрощение и тревога приводят к патологическим изменениям в работе сердца, и предлагает путь освобождения через библейские практики покоя и прощения. Книга также содержит практические советы по применению натуральных добавок и витаминов, помогающих укрепить сердечную мышцу и нормализовать давление.

Пер. с англ. И. Лысюк

К.: Кириченко, 2009. 80 с.

ISBN 978-966-426-137-8

Дон Колберт - Библейское лекарство от заболеваний сердца - Оглавление

Предисловие

1. Надежда не стать одной из жертв сердечных заболеваний

2. Надежда уменьшить риск возникновения сердечных заболеваний

3. Надежда снизить уровень своего холестерина

4. Надежда избавиться от стенокардии

5. Надежда избавиться от повышенного кровяного давления

Приложение А

Приложение Б

Ссылки