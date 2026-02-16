Колберт - Библейское лекарство от заболеваний сердца

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Health

Книга доктора Дона Колберта «Библейское лекарство от заболеваний сердца» предлагает целостный взгляд на здоровье сердечно-сосудистой системы, объединяя современные медицинские протоколы с принципами, изложенными в Священном Писании. Автор исходит из того, что сердце является не только физиологическим центром организма, но и фокусом эмоциональной жизни, поэтому его исцеление невозможно без учета духовных факторов.

В рамках своей методики Колберт подробно разбирает влияние «библейской диеты» на состояние сосудов, указывая на пользу продуктов, упомянутых в Библии, таких как оливковое масло, рыба и цельные злаки. Он противопоставляет их современному рациону, перенасыщенному сахаром и переработанными жирами, которые провоцируют воспалительные процессы.

Особое место в работе занимает анализ связи между негативными эмоциями и физическим состоянием сердца. Доктор Колберт научно обосновывает, как хронический гнев, непрощение и тревога приводят к патологическим изменениям в работе сердца, и предлагает путь освобождения через библейские практики покоя и прощения. Книга также содержит практические советы по применению натуральных добавок и витаминов, помогающих укрепить сердечную мышцу и нормализовать давление.

Дон Колберт - Библейское лекарство от заболеваний сердца

Пер. с англ. И. Лысюк

К.: Кириченко, 2009. 80 с.

ISBN 978-966-426-137-8

Дон Колберт - Библейское лекарство от заболеваний сердца - Оглавление

Предисловие

  • 1. Надежда не стать одной из жертв сердечных заболеваний

  • 2. Надежда уменьшить риск возникновения сердечных заболеваний

  • 3. Надежда снизить уровень своего холестерина

  • 4. Надежда избавиться от стенокардии

  • 5. Надежда избавиться от повышенного кровяного давления

Приложение А

Приложение Б

Ссылки

