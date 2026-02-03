Мои герои. Вы помните меня, маленького брата Ваню. Помните, как я не жалел для ваших коней лучшего сена. Летом пас их на хорошей траве в Красове, на отрубе брата Миши. Идите, мои дорогие герои, по всему миру и расскажите, что сделал Господь для вас. Ваш подвиг пусть воодушевляет читателя в жизни, для Господа, для Евангелия.

Если случится, что я обидел кого, называя Ваши имена, великодушно меня простите. Не виноват я, что есть такие города, такие села, такие правители, такие религии. Наконец, такая страна. Мне хотелось придумать что-то не существующее, но это так трудно и наверное — невозможно.

Поэтому, если похожи на одного или другого героя — вообразите. Бывает же так на свете.

Иван Михайлович Колесников – Живое прошлое

Toronto: Popular Printers, 1969. - Монтреал, 1969. – 92 с.

Иван Михайлович Колесников – Живое прошлое - Содержание