Колк - Тело помнит все

Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy

Книга Бессела ван дер Колка «Тело помнит все» представляет собой революционное исследование в области психиатрии и нейробиологии, посвященное механизмам возникновения и исцеления психологической травмы. Автор, опираясь на десятилетия клинической практики и новейшие научные данные, ставит задачу пересмотреть традиционный подход к лечению ПТСР, который долгое время полагался исключительно на медикаменты и разговорную терапию. Основная идея произведения заключается в том, что травма — это не просто прискорбное событие прошлого, а физиологическое изменение в работе мозга и нервной системы, которое заставляет человека воспринимать мир как постоянную угрозу, блокируя способность жить в настоящем.

Содержательная часть книги детально анализирует влияние экстремального стресса на архитектуру мозга, в частности на миндалевидное тело (центр страха) и префронтальную кору (центр рационального контроля). Ван дер Колк последовательно разбирает, как травма «застревает» в теле, проявляясь в виде хронических болей, онемения или внезапных вспышек ярости, когда рациональный ум бессилен перед реакциями выживания. Автор уделяет значительное внимание критике стандартных психиатрических диагнозов, предлагая взамен глубокое понимание диссоциации и нарушения привязанности. В книге исследуется широкий спектр инновационных методов исцеления, направленных на восстановление связи с собственным телом: от йоги и театральных практик до нейробиологической обратной связи и EMDR-терапии.

Текст написан в глубоком, сострадательном и вместе с тем строго научном стиле, сочетающем личные истории пациентов с графиками сканирования мозга. Бессел ван дер Колк мастерски соединяет биологию с гуманизмом, превращая академический труд в манифест надежды для миллионов людей, столкнувшихся с насилием или пренебрежением. Работа служит фундаментальным ресурсом для психологов, врачей и всех, кто стремится понять природу человеческой устойчивости и пути выхода из тупика травматических переживаний. Это чтение помогает осознать, что исцеление начинается не с попыток забыть прошлое, а с обретения хозяина над собственной физиологией и способности чувствовать себя в безопасности «здесь и сейчас».

Бессел ван дер Колк - Тело помнит все - Какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают ее преодолеть

Перевод на русский язык: Иван Чорный. – М.: «Эксмо», 2020.

Бессел ван дер Колк - Тело помнит все - Содержание

Пролог. Перед лицом травмы

Часть I. Переосмысление травмы

  • Глава 1. Уроки от ветеранов Вьетнамской войны

  • Глава 2. Революция в понимании разума и мозга

  • Глава 3. Заглядывая в мозг: нейробиологическая революция

Часть II. Что травма делает с мозгом

  • Глава 4. Спасайся как можешь: анатомия выживания

  • Глава 5. Связи между мозгом и телом

  • Глава 6. Теряя тело, теряя себя

Часть III. Детский разум

  • Глава 7. На одной волне: привязанность и подстройка

  • Глава 8. В ловушке отношений: цена жестокого и пренебрежительного обращения

  • Глава 9. При чем тут любовь?

  • Глава 10. Травма развития: скрытая эпидемия

Часть IV. Отпечаток травмы

  • Глава 11. Раскрывая секреты. Проблема травматических воспоминаний

  • Глава 12. Невыносимая тяжесть воспоминаний

Часть V. Пути к выздоровлению

  • Глава 13. Исцеление от травмы: владение самим собой

  • Глава 14. Слова: чудо и тирания

  • Глава 15. Отпуская прошлое

  • Глава 16. Как заново овладеть своим телом: йога

  • Глава 17. Самоуправление

  • Глава 18. Заполнение пустоты: создание структур

  • Глава 19. Перестройка мозга: нейробиологическая обратная связь

  • Глава 20. Когда обретаешь голос: коллективный ритм и театр

Эпилог. Решения, которые нужно принять

Благодарности

Приложение

Источники

Для дальнейшего чтения

Примечания

Added 25.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 days ago
Благодарю.

