Колк - Тело помнит все
Книга Бессела ван дер Колка «Тело помнит все» представляет собой революционное исследование в области психиатрии и нейробиологии, посвященное механизмам возникновения и исцеления психологической травмы. Автор, опираясь на десятилетия клинической практики и новейшие научные данные, ставит задачу пересмотреть традиционный подход к лечению ПТСР, который долгое время полагался исключительно на медикаменты и разговорную терапию. Основная идея произведения заключается в том, что травма — это не просто прискорбное событие прошлого, а физиологическое изменение в работе мозга и нервной системы, которое заставляет человека воспринимать мир как постоянную угрозу, блокируя способность жить в настоящем.
Содержательная часть книги детально анализирует влияние экстремального стресса на архитектуру мозга, в частности на миндалевидное тело (центр страха) и префронтальную кору (центр рационального контроля). Ван дер Колк последовательно разбирает, как травма «застревает» в теле, проявляясь в виде хронических болей, онемения или внезапных вспышек ярости, когда рациональный ум бессилен перед реакциями выживания. Автор уделяет значительное внимание критике стандартных психиатрических диагнозов, предлагая взамен глубокое понимание диссоциации и нарушения привязанности. В книге исследуется широкий спектр инновационных методов исцеления, направленных на восстановление связи с собственным телом: от йоги и театральных практик до нейробиологической обратной связи и EMDR-терапии.
Текст написан в глубоком, сострадательном и вместе с тем строго научном стиле, сочетающем личные истории пациентов с графиками сканирования мозга. Бессел ван дер Колк мастерски соединяет биологию с гуманизмом, превращая академический труд в манифест надежды для миллионов людей, столкнувшихся с насилием или пренебрежением. Работа служит фундаментальным ресурсом для психологов, врачей и всех, кто стремится понять природу человеческой устойчивости и пути выхода из тупика травматических переживаний. Это чтение помогает осознать, что исцеление начинается не с попыток забыть прошлое, а с обретения хозяина над собственной физиологией и способности чувствовать себя в безопасности «здесь и сейчас».
Бессел ван дер Колк - Тело помнит все - Какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают ее преодолеть
Перевод на русский язык: Иван Чорный. – М.: «Эксмо», 2020.
Бессел ван дер Колк - Тело помнит все - Содержание
Пролог. Перед лицом травмы
Часть I. Переосмысление травмы
Глава 1. Уроки от ветеранов Вьетнамской войны
Глава 2. Революция в понимании разума и мозга
Глава 3. Заглядывая в мозг: нейробиологическая революция
Часть II. Что травма делает с мозгом
Глава 4. Спасайся как можешь: анатомия выживания
Глава 5. Связи между мозгом и телом
Глава 6. Теряя тело, теряя себя
Часть III. Детский разум
Глава 7. На одной волне: привязанность и подстройка
Глава 8. В ловушке отношений: цена жестокого и пренебрежительного обращения
Глава 9. При чем тут любовь?
Глава 10. Травма развития: скрытая эпидемия
Часть IV. Отпечаток травмы
Глава 11. Раскрывая секреты. Проблема травматических воспоминаний
Глава 12. Невыносимая тяжесть воспоминаний
Часть V. Пути к выздоровлению
Глава 13. Исцеление от травмы: владение самим собой
Глава 14. Слова: чудо и тирания
Глава 15. Отпуская прошлое
Глава 16. Как заново овладеть своим телом: йога
Глава 17. Самоуправление
Глава 18. Заполнение пустоты: создание структур
Глава 19. Перестройка мозга: нейробиологическая обратная связь
Глава 20. Когда обретаешь голос: коллективный ритм и театр
Эпилог. Решения, которые нужно принять
Благодарности
Приложение
Источники
Для дальнейшего чтения
Примечания
