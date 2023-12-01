Кольмайер - Масоны - розенкрейцеры - каббалисты

Сейчас тайные общества, союзы, ордена и их символика кажутся стороннему наблюдателю выпавшими из времени, архаичными и устаревшими. Кстати, сами масоны терпеть не могут понятие «тайный союз». Они утверждают, что открыты обществу, ведь их руководители значатся в общем реестре. Они проводят гостевые вечера, на которых рассказывают о происхождении и целях общества. Но когда речь заходит о ритуалах, они замолкают. Именно поэтому чисто внешне они напоминают тайное общество — хотя тайна, которую они прячут, абсолютно безвредна.

Порой представление масонов о себе может показаться весьма романтичным. Они подчеркивают (и с полным правом) приверженность идеалам Просвещения, но при этом не упоминают явный эзотерический бэкграунд и отмахиваются от него, как от исторического курьеза. «Политические и гуманитарные цели долгое время ценились намного больше, чем религиознофилософские спекуляции, — пишет Йорг Вихман («Ренессанс эзотерики»). — В тот период, когда ложи превратились в клубы высшего общества, на первый план вышли ритуалы и символы, хотя и сегодня многие масоны не придают им никакого эзотерического значения. Все это говорит лишь о стойкости и силе ритуала, традиции». Только сравнив масонство с другими тайными обществами, можно отчетливо увидеть в нем реликты античных мистических культов.

Смесь науки и магии привлекала людей, которые могли себе позволить вечером разыграть магическое действо вместо того, чтобы отдыхать от тяжелого труда. Только богатым купцам и аристократам была доступна роскошь посещения таких представлений. В некоторых ложах работал простой экономический принцип: на самые волнующие спектакли приходило больше состоятельных членов.

Характерная черта всех описанных здесь союзов — тайна. Молчание — не редкость для нашего общества. Без тайн остановилась бы наша общественная жизнь. Врачи соблюдают врачебную тайну, священники — тайну исповеди; почти всем работающим людям приходится хранить те или иные профессиональные

секреты. Полицейские хранят тайну из «соображений следствия». Именно поэтому сознавшийся убийца не может на суде утверждать, что не совершал тех или иных действий, а прочитал о них в газетах. Тайны есть и у журналистов: статья 5 Конституции предусматривает защиту источников информации.

Эта книга должна представить реалистическую картину тайных союзов, описать важнейшие из них и осветить их историческое влияние на общество, отчасти сохранившееся до сих пор. Многое из того, что пишут о тайных союзах и ложах в социальных сетях, чушь. В отдельных источниках можно найти зерно истины. Какие союзы опасны? И почему тот или иной философский или даже магический аспект, который вначале кажется нам совершенно безумным, при внимательном рассмотрении оказывается удивительно разумным? Я горю желанием прямо сейчас рассказать вам всю историю с самого начала.

Кольмайер Xаннес - Масоны, розенкрейцеры, каббалисты : Реалистическая картина тайных союзов и их историческое влияние на общество

Ханнес Кольмайер ; [пер. с нем. А.Н. Анваера]. — Μ. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023. — 240 с. ; ил.

ISBN 978-5-389-21892-5

Кольмайер Xаннес - Масоны, розенкрейцеры, каббалисты - Содержание

Введение. Театр абсурда: осторожно, занавес открывается!

Часть 1. Вольные каменщики

1. Только рыцари-тамплиеры знают

2. Босс этой ложи — женщина

3. Исида во всем! Античные культы мистерий

4. Исида прячется в масонском храме

5. Масонство и нацизм

6. Луна — тоже вольный каменщик

7. Тайны «Волшебной флейты»

8. Чучело масона

9. Истинная сила масонских лож

10. Что Ватикан имеет против масонства?

11. Должен ли масон быть богатым?

12. Замурованная дама

Часть II. Розенкрейцеры

1. Весь Потсдам превратился в гигантский бордель

2. Визит к розенкрейцерам

3. «Эквилибриум!» Розенкрейцеры в кинематографе

4. Действительно ли у человека есть душа?

5. Как розенкрейцеры «захватили» масонские ложи

6. Инкубация: блистательный взрыв идеи

7. Инкубация: проверьте себя! Говорящий автомат

8. Измененное сознание в ложах

9. Что вообще такое магия?

10. Поклонение гермафродитам

Часть III. Каббала

1. Что носят каббалисты под одеждой?

2. Сфирот, навигатор каббалистов

3. Каббала в церкви

Часть IV. Другие тайные союзы

1. Ложи друидов

2. Современные ведьмы

3. Друиды-язычники

4. Шлараффы

5. Нидерланды

6. Гугльманы

Приложение. Интервью с вампиром

Заключение. Диковинные похороны магистра магии Марвелли

Библиография