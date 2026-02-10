Коломийцев - Библейская принципиальность в служении
Всякая вера прочна своим основанием.
Таким основанием для евангельских христиан в целом и для баптистов в частности во все времена была Библия. Как известно, евангельские христиане известны своей регулярной практикой чтения Писания. В их общинах, как ни в каких других, постоянно звучат проповеди, цитирующие и объясняющие Слово Божье. И это, безусловно, подчеркивает его огромную роль в жизни и служении евангельских церквей.
В то же время наблюдение за происходящим в современном евангельском мире показывает, что Священное Писание чаще всего является не единственным основанием для духовного развития людей, церквей, союзов, миссий, деноминаций и т.д. Мировоззрение, да и поведение большинства современных верующих, к сожалению, формируются не только под влиянием Слова Божьего.
Самара: Благая весть, 2023. — 232 с.
ISBN 978-5-7454-1779-5
Алексей Коломийцев - Библейская принципиальность в служении - Сборник статей пастора Алексея Коломийцева - Содержание
Введение
Компромисс и его проблемы в исторрии евангельсой цервкви России
Только Писание: определения, доказательства и выводы
Как подготовить библейскую проповедь
Пастор - кто он?
Может ли женщина быть пастором?
