Всякая вера прочна своим основанием.

Таким основанием для евангельских христиан в целом и для баптистов в частности во все времена была Библия. Как известно, евангельские христиане известны своей регулярной практикой чтения Писания. В их общинах, как ни в каких других, постоянно звучат проповеди, цитирующие и объясняющие Слово Божье. И это, безусловно, подчеркивает его огромную роль в жизни и служении евангельских церквей.

В то же время наблюдение за происходящим в современном евангельском мире показывает, что Священное Писание чаще всего является не единственным основанием для духовного развития людей, церквей, союзов, миссий, деноминаций и т.д. Мировоззрение, да и поведение большинства современных верующих, к сожалению, формируются не только под влиянием Слова Божьего.

Самара: Благая весть, 2023. — 232 с.

ISBN 978-5-7454-1779-5

Алексей Коломийцев - Библейская принципиальность в служении - Сборник статей пастора Алексея Коломийцева - Содержание

Введение

Компромисс и его проблемы в исторрии евангельсой цервкви России

Только Писание: определения, доказательства и выводы

Как подготовить библейскую проповедь

Пастор - кто он?

Может ли женщина быть пастором?