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Коломийцев - Истинно свободны

Коломийцев - Истинно свободны
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Homiletics, Pastoral Care Counseling

Свобода — это первое условие счастья: свобода от рабства, от оккупации, от диктатуры... Она — в каждой конституции, она — выразитель человеческих прав и достоинств. Вокруг борьбы за неё построена история. Ради свободы вероисповедания пилигримы из Европы были готовы сменить цивилизацию на первобытные условия жизни. В борьбе за независимость люди убивают друг друга, уничтожают культурное наследие, устраивают государственные перевороты, обрекающие страну на хаос и нищету.

Но, несмотря на то, что свободу ценят так высоко, далеко не всегда она приносит благо. Блудный сын из притчи Христа ушёл из дома именно в поисках свободы. Покончив с родительским контролем, юноша пустился во все тяжкие, кутя и пьянствуя, и едва не умер с голоду в чужой стране. И каждый, читающий эту историю, понимает, что с его свободой было что-то не так. Свобода перемещения привела в США группу террористов из арабских стран, взорвавших Всемирный торговый центр, в результате чего погибло более трёх тысяч человек.

А сколько и какой свободы хотите вы?

Книга «Истинно свободны» — это экспозиция одной из революционных проповедей Иисуса Христа, в которой раскрыта тайна свободы, которую не способен дать никто, кроме Бога. Будучи нашим Творцом и Изобретателем, только Он способен удовлетворить эту потребность души. Только Он может исчерпывающе ответить на вопросы:

  • В праве ли мы претендовать на статус свободной личности?

  • От чего и как освобождает Христос?

  • Как практически избавиться от контроля страха, злости, уныния и страстей?

  • Как не стать заложником обстоятельств, даже на пороге смерти?

  • Как низвести на уровень бытовой жизни многообещающие слова Христа: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8:36).

Коломийцев Алексей - Истинно свободны

Самара: Благая Весть, 2023 - 308 с.

ISBN 978-5-7454-1769-6

Коломийцев Алексей - Истинно свободны - Содержание

  • МЕЧТА РАБА

  • ХОЛОПСКИЙ ФАРС

  • ПОТЕРЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

  • ДУХОВНАЯ ВОЙНА

  • ДЕТОКСИКАЦИЯ ДУШИ

  • НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЛЮДЕЙ

  • НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

  • СВОБОДА ОТ ВЛАСТИ ЖЕЛАНИЙ

  • СВОБОДА ОТ УНЫНИЯ

  • СВОБОДА В БОЛЕЗНИ И СМЕРТИ

Views 7 785
Rating 4.9 / 5
Added 21.07.2023
Author esxatos
Rate this publication:
4.9/5 (11)

Comments (3 comments)

Y
youesxatos 3 years ago

Спасибо большое!
Владимир79 3 years ago
Хорошая книга!
Женя7 5 years ago
Хочу скачать)

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