Свобода — это первое условие счастья: свобода от рабства, от оккупации, от диктатуры... Она — в каждой конституции, она — выразитель человеческих прав и достоинств. Вокруг борьбы за неё построена история. Ради свободы вероисповедания пилигримы из Европы были готовы сменить цивилизацию на первобытные условия жизни. В борьбе за независимость люди убивают друг друга, уничтожают культурное наследие, устраивают государственные перевороты, обрекающие страну на хаос и нищету.

Но, несмотря на то, что свободу ценят так высоко, далеко не всегда она приносит благо. Блудный сын из притчи Христа ушёл из дома именно в поисках свободы. Покончив с родительским контролем, юноша пустился во все тяжкие, кутя и пьянствуя, и едва не умер с голоду в чужой стране. И каждый, читающий эту историю, понимает, что с его свободой было что-то не так. Свобода перемещения привела в США группу террористов из арабских стран, взорвавших Всемирный торговый центр, в результате чего погибло более трёх тысяч человек.

А сколько и какой свободы хотите вы?

Книга «Истинно свободны» — это экспозиция одной из революционных проповедей Иисуса Христа, в которой раскрыта тайна свободы, которую не способен дать никто, кроме Бога. Будучи нашим Творцом и Изобретателем, только Он способен удовлетворить эту потребность души. Только Он может исчерпывающе ответить на вопросы:

В праве ли мы претендовать на статус свободной личности?

От чего и как освобождает Христос?

Как практически избавиться от контроля страха, злости, уныния и страстей?

Как не стать заложником обстоятельств, даже на пороге смерти?

Как низвести на уровень бытовой жизни многообещающие слова Христа: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8:36).

Коломийцев Алексей - Истинно свободны

Самара: Благая Весть, 2023 - 308 с.

ISBN 978-5-7454-1769-6

Коломийцев Алексей - Истинно свободны - Содержание