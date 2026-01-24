Коломийцев - Реформация души – Action – тетрадь - 2 книги
Идеальной рабочей тетради не существует. Её эффективность зависит не от автора или темы. Её эффективность — в работе Духа Святого в наших сердцах и в том. готовы ли мы идти дальше правильных ответов и менять направление своей жизни. Вместе с тем в этой тетради мы постараемся перевести общие принципы, обсуждаемые в книге, на уровень практической жизни.
Ключевой момент в работе с пособием — это ваше личное решение, личное желание изменяться. Не уговоры пастора, не программа лидера домашней группы, не намёки жены. Эта книга не ставит цель мотивировать вас к изменению.
Необходимость перемен должны осознать вы сами. Эта книга — лишь подспорье для тех, кто ХОЧЕТ перемен. Это не пособие по самосовершенствованию, не памятка, не мотивационная лекция. Это просто инструмент, помогающий вам прийти к Божьей цели. Но поселить в вас желание перемен — не в силах ни одного автора.
Мы предлагаем вам выполнять следующие задания в течение одной недели. Не спешите делать всё сразу. Дайте время каждой из истин осесть в вашем сознании, стать вашей. Научитесь думать по-новому, действовать по-новому, сделайте это постоянной практикой вашей жизни.
Реформация души – Action – тетрадь
© А. Коломийцев, Word of Grace International Ministries
Международное служение "Слово Благодати":
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Реформация души – Action – тетрадь - Содержание
1 глава
1 неделя
2-3 недели
2 глава
4-6 недели
7 неделя
3 глава
8 неделя
9 неделя
10-11 недели
4 глава
12 неделя
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