Коломийцев - Реформация души – Action – тетрадь - 2 книги

Идеальной рабочей тетради не существует. Её эффективность зависит не от автора или темы. Её эффективность — в работе Духа Святого в наших сердцах и в том. готовы ли мы идти дальше правильных ответов и менять направление своей жизни. Вместе с тем в этой тетради мы постараемся перевести общие принципы, обсуждаемые в книге, на уровень практической жизни.

Ключевой момент в работе с пособием — это ваше личное решение, личное желание изменяться. Не уговоры пастора, не программа лидера домашней группы, не намёки жены. Эта книга не ставит цель мотивировать вас к изменению.

Необходимость перемен должны осознать вы сами. Эта книга — лишь подспорье для тех, кто ХОЧЕТ перемен. Это не пособие по самосовершенствованию, не памятка, не мотивационная лекция. Это просто инструмент, помогающий вам прийти к Божьей цели. Но поселить в вас желание перемен — не в силах ни одного автора.

Мы предлагаем вам выполнять следующие задания в течение одной недели. Не спешите делать всё сразу. Дайте время каждой из истин осесть в вашем сознании, стать вашей. Научитесь думать по-новому, действовать по-новому, сделайте это постоянной практикой вашей жизни.

Реформация души – Action – тетрадь

© А. Коломийцев, Word of Grace International Ministries

Международное служение "Слово Благодати":

Телефон: +1 360 687 3962

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Реформация души – Action – тетрадь - Содержание

1 глава

1 неделя

2-3 недели

2 глава

4-6 недели

7 неделя

3 глава

8 неделя

9 неделя

10-11 недели

4 глава