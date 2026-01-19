Никто из читающих историю Иоанна Крестителя не может оставаться равнодушным. Уж слишком много в ней необычного и уникального.

В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий мёд.

Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои.

Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: <отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.

Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнём; лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Своё и соберёт пшеницу Свою в житницу, а солому сожжёт огнём неугасимым. Мф. 3:1-12

Народ израильский был хорошо знаком с Божьим действием в прошлом: губительные язвы в Египте; море, расступившееся от жезла Моисея; огонь с неба, сошедший по молитве Илии... Жизнь их праотцов была пронизана Господним присутствием. Истории судей, пророков, царей... Знали они и тяжёлую Божью руку, наказывавшую Своих отступивших детей Ассирийским и Вавилонским пленом. Но и там Бог не оставлял их, верша чудные дела через Даниила, Мардохея, Есфирь, Неемию, Ездру, Зоровавеля... Наконец, Господь сделал невероятное и вернул евреев в своё отечество, позволив отстроить храм и город... И... замолчал...

Ни на год, ни на десять лет, ни на жизнь... Шестнадцать поколений прожили без единого пророка, без духовного лидера, и, кажется, без Божьего участия в их жизни. Всё выглядело так, будто Иегова отдал Свой народ на расхищение язычникам и Его отношения с ними закончились навсегда.

Сначала Израиль захватила Персия. Затем Александр Македонский. В дальнейшем территория империи была поделена между четырьмя генералами его армии. Антиоху Епифану досталась Палестина, которую он отучал от единобожия нечеловечески жестоко. Апогеем гонений на иудеев в его дни стало принесение жертв Зевсу в Иерусалимском храме. Это вызвало взрыв партизанской борьбы, возглавленной Маккавеями. Чуть больше ста лет иудеи жили практически в постоянном состоянии войны за независимость с селевкидами. Но в 63 г. до Р. X. страну подчинил восходящий политический гигант: Римская империя.

А. Коломийцев – Реформация души – Как изменить характер

Международное служение "Слово Благодати", 2025. – 258 с.

ISBN: 979-8-9907715-1-2

А. Коломийцев – Реформация души – Содержание

Обложка

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Содержание

Глава 1. Покаяние - революция души

Глава 2. Принцыпы реформации

Глава 3. Трансформация характера

Глава 4. Ключ к переменам

Идеальной рабочей тетради не существует. Её эффективность зависит не от автора или темы. Её эффективность — в работе Духа Святого в наших сердцах и в том. готовы ли мы идти дальше правильных ответов и менять направление своей жизни. Вместе с тем в этой тетради мы постараемся перевести общие принципы, обсуждаемые в книге, на уровень практической жизни. Идеальной рабочей тетради не существует. Её эффективность зависит не от автора или темы. Её эффективность — в работе Духа Святого в наших сердцах и в том. готовы ли мы идти дальше правильных ответов и менять направление своей жизни. Вместе с тем в этой тетради мы постараемся перевести общие принципы, обсуждаемые в книге, на уровень практической жизни.

Ключевой момент в работе с пособием — это ваше личное решение, личное желание изменяться. Не уговоры пастора, не программа лидера домашней группы, не намёки жены. Эта книга не ставит цель мотивировать вас к изменению.

Необходимость перемен должны осознать вы сами. Эта книга — лишь подспорье для тех, кто ХОЧЕТ перемен. Это не пособие по самосовершенствованию, не памятка, не мотивационная лекция. Это просто инструмент, помогающий вам прийти к Божьей цели. Но поселить в вас желание перемен — не в силах ни одного автора.

Мы предлагаем вам выполнять следующие задания в течение одной недели. Не спешите делать всё сразу. Дайте время каждой из истин осесть в вашем сознании, стать вашей. Научитесь думать по-новому, действовать по-новому, сделайте это постоянной практикой вашей жизни.

Реформация души – Action – тетрадь

Международное служение "Слово Благодати", 2025. – 144 с.

Реформация души – Action – тетрадь – Содержание

1 глава

1 неделя

2-3 недели

2 глава

4-6 недели

7 неделя

3 глава

8 неделя

9 неделя

10-11 недели

4 глава