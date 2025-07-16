Легенды, сновидения и образы всегда со мной. Особенно близки моему сердцу истории о любви Иакова и Рахиль, Давида и Вирсавии, а больше всего — Соломона и царицы Савской. Царь и Царица, Он и Она. Любовь, встреча, испытание, знакомство, связь и разлука. Сказание увековечено в Ветхом и Новом Завете, Коране и Священной книге Коптско-Эфиопской православной церкви, «Кебра Нагаст». Писания повествуют о царице Савской и её единственном сыне Менелике от царя Соломона. Говорят, что слово Божие было продиктовано и занесено в священные книги при свете солнца, но толкование было получено ночью, во снах, а теперь сказители разносят его по всему миру. Суфии говорят, что сон — одна сороковая от пророчества...

Я расскажу историю Соломона и царицы Савской как о едином целом. Приведу библиографические ссылки на оригинальные сохранившиеся тексты и писания с конкретными чертами мифа, но история будет поведана мной из моего субъективного видения, очередного рассказчика-толкователя. В ней нет ничего подлинного. Как и в любой другой интерпретации.

История, архетип Соломона и царицы Савской, воспринимается в нескольких плоскостях. Это простая, воехитительная история любви мудрого и могущественного царя и прекрасной, экзотической царицы. При встрече она открывает ему свое сердце, и он исполняет все её желания, а затем они расстаются. Это история о пути сердца к индивидуации и внутреннему браку, сочетании мужского и женского начал в человеческой психике, ведущем к новому рождению личности. И это, безусловно, история таинственной, Божьей любви.

Барбара Блэк Колтув - Соломон и царица Савская - Внутренний брак и индивидуация

«Касталия», 2025, 144 с.

ISBN 978-5-907969-28-5

Барбара Блэк Колтув - Соломон и царица Савская - Внутренний брак и индивидуация - Оглавление

Вступление

Глава 1. Соломоново царство

Глава 2. Сабейское царство

Глава 3. Нужда и зов сердца

Глава 4. Испытание сердец

Глава 5. Игра в загадки

Глава 6. Конъюнкция — связь познания

Глава 7. Конец царя Соломона

Глава 8. Песнь Авроры

Послесловие

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Библиография