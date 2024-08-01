Колупаев - Брюссельское издательство «Жизнь с Богом»

Книга, которая перед нами, открывает новые страницы в истории русской культуры XX в. Эта работа необычна в ряду сочинений по истории книжной культуры. Перед нами редкое исследование, в котором соединилось изучение человеческих судеб и истории Европы и России. Это – повесть о духовной жизни русского зарубежья и его связях с Россией, рассказ о русских людях, продолжавших служить Родине в изгнании, трудившихся на благо ее просвещения. Не только эмигранты попали в поле исследования Владимира Колупаева, в книге мы найдем рассказ и о тех людях, которые несмотря на тяжелый идеологический гнет в СССР, противостояли ему и, благодаря издательству «Жизнь с Богом», смогли вести проповедь среди своих соотечественников.

Книгу Владимира Колупаева отличает удивительная новизна повествования. Факты собранные и систематизированные в книге превратились в очерки о малоизвестных в России и почти забытых деятелях - протопресвитере Валенте Роменском, отце Иоанне Корниевском, Антонии Ильце, наконец, об основательнице издательства И.М. Посновой и др. Нашли в тексте место и очерки о хорошо известных в России авторах и деятелях издательства «Жизнь с Богом» Б.Н. Ширяеве, отце Александре Мене, отце Станиславе Тышкевиче. Причем, эти очерки открывают нам новые стороны их жизни и служения.

В книге автор через изучение жизни своих героев, их взглядов, мировоззрения, окружения (духовной среды) рассказывает, объясняет суть деятельности издательства «Жизнь с Богом». Оно как бы «вырастает» из личностей, создавших его и сотрудничавших с ним. Однако повествование Владимира Колупаева не ограничивается исследованием феноменологии русского православного и католического зарубежья, он подробно изучает и плоды деятельности издательства – книги, журналы – экземпляры героев книги, оказавшиеся в руках исследователя, сохранившиеся в архиве и библиотеке итальянского центра «Христанская Россия» в Сериате. Здесь автор из рассказчика о человеческих судьбах превращается во внимательного педантичного исследователя книги и одновременно в историка-архивиста. Он подробно анализирует экземпляры, изучает их судьбу, описывает владельческие знаки и, в целом, особенности изданий «Жизни с Богом».

Особый интерес у читателя, безусловно, вызовет описание архива и методики работы с ним. Большой интерес представляет библиография изданий издательства «Жизнь с Богом».

Значительная часть книги посвящена радиомиссии для советских радиослушателей – православно-католическому проекту «Свет и жизнь» (1967 – 1987). В его создании и осуществлении участвовали те же люди, что и в деятельности издательства «Жизнь с Богом». Оба эти проекта неразрывны, они – одно важное дело в просвещении советских людей. Книги издательства и радиопередачи нередко оказывались единственным духовным наставлением, которое доходило до человека в СССР. Владимир Колупаев одним из первых анализирует деятельность и значение радиомиссии XX в. для СССР. Публикуемые им материалы позволяют ясно представить направление и масштаб проекта.

Владимир Евгеньевич Колупаев - Брюссельское издательство «Жизнь с Богом» - Книжный мир Русского Зарубежья XX века. Радиомиссия для советских слушателей

Монография. – Saarbrucken: Lambert Academic Publishing GmbH & Co., 2012. – 330 с.

ISBN 978-3-8484-0980-8

Владимир Евгеньевич Колупаев - Брюссельское издательство «Жизнь с Богом» - Содержание

К читателю

Благодарности

БРЮССЕЛЬСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЖИЗНЬ С БОГОМ» И КНИЖНЫЙ МИР РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ XX века

Ирина Михайловна Поснова (1914 – 1997)

Протопресвитер Валент Роменский (1900 - 1978)

Отец Станислав Тышкевич (1887 – 1962)

Отец Иоанн Корниевский (1910 – 1984)

Отец Антоний Ильц (1923 - 1998)

Отец Кирилл Козина (1925 - 2004)

Епископ Павел Мелетьев (1880 - 1962)

Гаврилов Михаил Николаевич (1893-1954)

Пастор Алексей Павлович Васильев (1909 – 1978)

Борис Николаевич Ширяев (1889-1959)

Протоиерей Александр Мень (1935 – 1990)

Из Брюсселя в Сериате: Судьба архива и библиотеки издательства «Жизнь с Богом»

«Христианская Россия» в Сериате

Архивный фонда и работа с ним

Библиотека

Приложение: Книги издательства «Жизнь с Богом», Брюссель

РАДИОМИССИЯ ДЛЯ СОВЕТСКИХ СЛУШАТЕЛЕЙ