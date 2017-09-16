От автора. Настоящее издание представляет собой первую в отечественной и едва ли не единственную в мировой науке попытку сводного и систематизированного изложения сведений о библейском музыкальном инструментарии в энциклопедическом жанре.

Книга является одновременно и справочником, и серьёзным научным исследованием, открывающим в российской гуманитарной науке новое направление - музыкальную библеистику. Изучая основные дошедшие до нас рукописи и издания Священного Писания (всего охвачено более 70 переводов на 21 языке), проводя сравнительный историко-лингвистический анализ его переводов как на древние, так и на новые языки, привлекая данные трактатов еврейских законоучителей и христианских отцов Церкви, а также учитывая достижения современной библеистики, автор рассматривает интересные, важные, вместе с тем малоизвестные музыкальные и общекультурологические аспекты Книги книг.

Коляда Елена Ивановна - Музыкальные инструменты в Библии

М.: Издательский Дом «Композитор», 2003. -400 с

Елена Коляда - Музыкальные инструменты в Библии - Содержание

Список сокращений слов

Сокращения названий учреждений

Упоминаемые Книги Священного Писания в общепринятых сокращённых написаниях

Глава 1. Инструментальная музыка в Библии

Глава 2. Библейские музыкальные инструменты

Глава 3. Библейские музыкальные инструменты в церковнославянских и русских переводах Священного Писания

Глава 4. Библейские музыкальные инструменты в постбиблейских источниках и переводах Священного Писания

Приложение I. Сводный список упоминаний музыкальных инструментов и инструментальной терминологии в Священном Писании

Приложение II. Синоптическая таблица упоминаний музыкальных инструментов в различных переводах Священного Писания

Глоссарий древнееврейских библейских и талмудических терминов

Указатель имён

Указатель географических названий

Сокращения названий библейских, исторических и литературных источников и святоотеческих писаний.

Упоминаемые переводы Священного Писания

Список использованных исторических и литературных источников и святоотеческих писаний

Список сокращений, принятых в Библиографии

Библиография

Словник

Summary



Елена Коляда - Музыкальные инструменты в Библии - Глава 1



Библия, создававшаяся на протяжении ряда столетий усилиями многих поколений людей как главная рукописная святыня, Книга книг, является не только основным источником вероучения, неиссякаемым кладезем духовной мудрости, идеалом праведности, формирующим образ жизни человека, но и ценнейшим памятником истории и культуры великих цивилизаций Древнего мира.

Учёные - представители различных областей науки и искусства, будь то историк или археолог, географ или биолог, литературовед или филолог, искусствовед или музыковед - обращаются к ней за ответом на вопросы, неизбежно возникающие при изучении самых разных проблем.

В ряде случаев искомый ответ отчётливо проступает в скупых строках текста Священного Писания, но зачастую в них содержится недостаточно полная, а порой и вовсе фрагментарная информация, требующая дальнейших поисков и специальных изысканий. Одним из таких малоизвестных, а нередко и малопонятных аспектов являются библейские реалии (животные, насекомые, растения, драгоценные камни). К такой же категории относятся, в частности, музыкальные инструменты.

Будучи неотъемлемой и самоценной частью музыкальной культуры, библейский инструментарий, на первый взгляд немногочисленный и однородный, оказывается при детальном рассмотрении весьма разнообразным типологически и представительным в количественном отношении, охватывая по существу весь корпус инструментария Древнего мира.

В Танах - своде канонических книг в еврейской традиции - приводятся названия около двадцати музыкальных инструментов, чья принадлежность к тому или иному виду с известной степенью точности определена современной библеистикой. Это струнные щипковые - киннор, невел, ‘асор, катрос, песантерин, саббеха; духовые рог - керен и его разновидности шофар, йовел, карна, металлическая труба - хацоцра, деревянные духовые - халил, ‘угав, машрокита; ударные - мембранофон тоф и идиофоны мена‘ан‘им, целцелим/мецилтайм, мециллот и па‘амоним. Однако наряду е этими есть немало наименований, атрибуция которых по сей день остаётся спорной. Таковы термины сумпонья, шалишим, махол, шеминит, нехилот, негинот, гиттит, шушан.