О материализме и идеализме

В. КОМАРОВ. Прежде всего я хочу поделиться теми соображениями, которые побудили меня не только принять участие в настоящих диалогах, но и стать их инициатором.

Почти всю сознательную жизнь я был убеждённым материалистом, или по крайней мере считал себя таким. Материалистом в духе того официального понимания материалистического мировоззрения, которое до недавнего времени было распространено в нашей стране и которое покоилось на чётко определённых идеологических канонах. Мировоззрения, абсолютно строго придерживаться которого считалось долгом каждого советского гражданина.

В фундаменте этого мировоззрения лежат такие положения, как представление о вечности, несотворимости и неуничтожимости материи, утверждение о первичности материи и вторичности сознания, естественной причинности всех без исключения явлений природы и общества и, наконец, убеждённость в неограниченной познаваемости мира средствами науки.

Не только я, но и подавляющее большинство деятелей науки, в том числе и философы естествознания, были убеждёнными материалистами, совершенно искренне считавшими, что материалистическая философия — это единственно верная философская система, орудие познания необычной мощи и силы, способное подсказывать правильные решения в любых ситуациях, в частности, при исследовании различных естественнонаучных проблем.

И в этом нет ничего удивительного. С детских лет нас «формировали» материалистами и атеистами. Уроки в школе, лекции и семинары в высших учебных заведениях, печать, радио, телевидение — всё было направлено на это. А потом — печально знаменитая четвёртая глава «Краткого курса истории ВКП(б)» книги, превратившейся на долгое время в своеобразную библию советского человека. И за всем этим неколебимой святыней возвышались труды «основоположников» — Маркса, Энгельса, Ленина и их «великого продолжателя» Иосифа Сталина. Наконец, материалистическая философия была непосредственно связана со светлой идеей коммунистического будущего, которой все мы считали величайшим счастьем служить — она вселяла уверенность в закономерности и неизбежности его появления...

Я не оправдываюсь — просто излагаю реально существовавшее положение вещей.

Совершенно искренне я считал, что всё происходящее во Вселенной и в человеческом обществе может быть объяснено исходя из свойств самой материи, без привлечения каких бы то ни было сверхъестественных сил, бога или вообще любых факторов, независимых от материи или стоящих над нею.

Виктор Комаров, Марк Макаров - Диалоги не о Боге (между материалистом и христианином)

М.: Духовное возрождение, 1997. - 320 с.

ISBN 5-87727-007-9

Виктор Комаров, Марк Макаров - Диалоги не о Боге (между материалистом и христианином) - Содержание

От одного автора

От другого автора

1. О материализме и идеализме

2. О естественном и сверхъестественном

3. О начале Вселенной и существовании Бога

4. Об основном вопросе философии

5. О Вселенной и вселенных

6. О роли человечества во Вселенной

7. О ноосфере и Конструкторе Вселенной

8. О материализме, идеализме и познании мира

9. О противостоянии науки и религии

10. 0 чудесах

11. О науке и её возможностях

12. О предвидении будущего

13. О сенсациях, суевериях и загадочных явлениях

14. О жизни после смерти

15. О способах познания

16. О религии и нравственности

17. О проблеме человека

18. Предварительные итоги

19. О спасении

20. Ещё раз о спасении

21. Снова о человеке во Вселенной

22. Попытка подвести итоги

Заключение

Указатель