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Комаров - Изучаем Священное Писание - Книга Деяний

Комаров С. Н. — Изучаем Священное Писание. Книга Деяний
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Educational

Апостол — богослужебная книга Православной Церкви, объединяющая книгу Деяний святых апостолов и послания апостолов Иакова, Иоанна, Петра, Иуды и Павла, — занимает особое место в круге новозаветных текстов. С Апостола началось создание Нового Завета как текста. Предположительно, самая первая по времени новозаветная книга — Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам — была написана в 51 году.

Апостольские послания предваряет книга Деяний, которая соединяет события Четвероевангелия и историю Церкви. Книга Деяний рассказывает о том, как родилась Церковь, и становится фоном для всех остальных посланий апостолов. Святитель Иоанн Златоуст говорил про книгу Деяний, что она «может принести нам пользы не меньше самого Евангелия: такого исполнена она любомудрия, такой чистоты догматов и такого обилия чудес, в особенности совершенных Духом Святым».

Примечательно, что эту книгу мы читаем в самый светлый и радостный богослужебный период — от Пасхи до Пятидесятницы. Почему? От Пасхи начинается богослужебное движение к Пятидесятнице, а Пятидесятница — смысловой центр книги Деяний. Все главные события книги исходят от этого центра или устремляются к нему. Она становится проводником для нас, камертоном для наших чувств и мыслей в этот период.

Комаров С. Н. — Изучаем Священное Писание. Книга Деяний

Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2025. — 432 с.
ISBN 978-5-7533-2008-7

Комаров С. Н. — Изучаем Священное Писание. Книга Деяний — Содержание

  • Введение (Апостол Лука, трудности первых христиан)
  • ОСНОВАНИЕ ЦЕРКВИ В ИЕРУСАЛИМЕ (1:8 - 8:3)
    • Вознесение Иисуса Христа и избрание Матфия
    • Пятидесятница. Сошествие Духа Святого
    • Проповеди апостола Петра и жизнь первой Церкви
    • Первые гонения, совет Гамалиила и первые диаконы
    • Мученичество Стефана и явление Савла
  • ЦЕРКОВЬ В ИУДЕЕ, САМАРИИ И АНТИОХИИ (8:4 - 12:25)
    • Служение Филиппа и Симон волхв
    • Обращение Савла на пути в Дамаск
    • Видения Петра и Корнилия: проповедь язычникам
    • Гонения Ирода Агриппы и избавление Петра из темницы
  • ЖИЗНЬ И ТРУДЫ АПОСТОЛА ПАВЛА (13:1 - 28:31)
    • Первое, Второе и Третье миссионерские путешествия
    • Апостольский Собор в Иерусалиме
    • Служение в Филиппах, Афинах, Коринфе и Ефесе
    • Прощальная речь в Милите и арест в Иерусалиме
    • Павел перед Феликсом, Фестом и Агриппой
    • Путь в Рим, буря и кораблекрушение
    • Проповедь Павла в Риме
  • Библиография
Views 385
Rating 5.0 / 5
Added 27.12.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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