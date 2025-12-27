Комаров - Изучаем Священное Писание - Книга Деяний

Апостол — богослужебная книга Православной Церкви, объединяющая книгу Деяний святых апостолов и послания апостолов Иакова, Иоанна, Петра, Иуды и Павла, — занимает особое место в круге новозаветных текстов. С Апостола началось создание Нового Завета как текста. Предположительно, самая первая по времени новозаветная книга — Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам — была написана в 51 году.

Апостольские послания предваряет книга Деяний, которая соединяет события Четвероевангелия и историю Церкви. Книга Деяний рассказывает о том, как родилась Церковь, и становится фоном для всех остальных посланий апостолов. Святитель Иоанн Златоуст говорил про книгу Деяний, что она «может принести нам пользы не меньше самого Евангелия: такого исполнена она любомудрия, такой чистоты догматов и такого обилия чудес, в особенности совершенных Духом Святым».

Примечательно, что эту книгу мы читаем в самый светлый и радостный богослужебный период — от Пасхи до Пятидесятницы. Почему? От Пасхи начинается богослужебное движение к Пятидесятнице, а Пятидесятница — смысловой центр книги Деяний. Все главные события книги исходят от этого центра или устремляются к нему. Она становится проводником для нас, камертоном для наших чувств и мыслей в этот период.

Комаров С. Н. — Изучаем Священное Писание. Книга Деяний

Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2025. — 432 с.

ISBN 978-5-7533-2008-7

Комаров С. Н. — Изучаем Священное Писание. Книга Деяний — Содержание