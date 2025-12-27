Комаров - Изучаем Священное Писание - Книга Деяний
Апостол — богослужебная книга Православной Церкви, объединяющая книгу Деяний святых апостолов и послания апостолов Иакова, Иоанна, Петра, Иуды и Павла, — занимает особое место в круге новозаветных текстов. С Апостола началось создание Нового Завета как текста. Предположительно, самая первая по времени новозаветная книга — Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам — была написана в 51 году.
Апостольские послания предваряет книга Деяний, которая соединяет события Четвероевангелия и историю Церкви. Книга Деяний рассказывает о том, как родилась Церковь, и становится фоном для всех остальных посланий апостолов. Святитель Иоанн Златоуст говорил про книгу Деяний, что она «может принести нам пользы не меньше самого Евангелия: такого исполнена она любомудрия, такой чистоты догматов и такого обилия чудес, в особенности совершенных Духом Святым».
Примечательно, что эту книгу мы читаем в самый светлый и радостный богослужебный период — от Пасхи до Пятидесятницы. Почему? От Пасхи начинается богослужебное движение к Пятидесятнице, а Пятидесятница — смысловой центр книги Деяний. Все главные события книги исходят от этого центра или устремляются к нему. Она становится проводником для нас, камертоном для наших чувств и мыслей в этот период.
Комаров С. Н. — Изучаем Священное Писание. Книга Деяний
Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2025. — 432 с.
ISBN 978-5-7533-2008-7
Комаров С. Н. — Изучаем Священное Писание. Книга Деяний — Содержание
- Введение (Апостол Лука, трудности первых христиан)
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ОСНОВАНИЕ ЦЕРКВИ В ИЕРУСАЛИМЕ (1:8 - 8:3)
- Вознесение Иисуса Христа и избрание Матфия
- Пятидесятница. Сошествие Духа Святого
- Проповеди апостола Петра и жизнь первой Церкви
- Первые гонения, совет Гамалиила и первые диаконы
- Мученичество Стефана и явление Савла
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ЦЕРКОВЬ В ИУДЕЕ, САМАРИИ И АНТИОХИИ (8:4 - 12:25)
- Служение Филиппа и Симон волхв
- Обращение Савла на пути в Дамаск
- Видения Петра и Корнилия: проповедь язычникам
- Гонения Ирода Агриппы и избавление Петра из темницы
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ЖИЗНЬ И ТРУДЫ АПОСТОЛА ПАВЛА (13:1 - 28:31)
- Первое, Второе и Третье миссионерские путешествия
- Апостольский Собор в Иерусалиме
- Служение в Филиппах, Афинах, Коринфе и Ефесе
- Прощальная речь в Милите и арест в Иерусалиме
- Павел перед Феликсом, Фестом и Агриппой
- Путь в Рим, буря и кораблекрушение
- Проповедь Павла в Риме
- Библиография
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