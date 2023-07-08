Коменский - Антология гуманной педагогики

Великий чешский педагог Ян Амос Коменский (1592—1670) жил в далекие средние века. Почти четыреста лет отделяют нас от тех дней, когда творили Кампанелла и Департ, Джордано Бруно и Галилей, Френсис Бэкон и Спиноза, когда великие научные открытия существовали рядом с жаркими кострами инквизиции, сжигающими еретиков и вольнодумцев. Ян Амос Коменский был современником первых проникновении человека в тайны природы, участником крупнейших политических событий в Западной Европе XVII в.

Имя Яна Амоса Коменского обычно связывают с педагогикой, с его бессмертным произведением «Великая дидактика». У меня тоже Коменский ассоциировался с дидактическими идеями и нововведениями в образовании, пока Его Величество Случай не представил возможность подробнее познакомиться с его жизнью. Меня поразил широчайший спектр направлений его деятельности: мыслитель-гуманист и богослов, выдающийся общественный деятель и дипломат, философ, лингвист, историк. Но все-таки величие Яна Амоса Коменского в том, что он навсегда останется в памяти потомков как основоположник новой гуманистической педагогики.

В ранней юности Ян Амос Коменский принял и осознал свое предназначение — вести, учить и совершенствовать людей. До глубокой старости не изменил он себе. Его никогда не оставляло желание во всем, даже в самом плохом, стараться увидеть добро и смысл, внутренний порядок; он мечтал найти дороги к Истине, Всеобщему миру и Гармонии и повести по этим дорогам человечество.

Читатель! Я хочу, чтобы вы поняли и полюбили этого необыкновенного человека, чтобы он не просто стал вашим поводырем в лабиринтах педагогических новаций, а вошел к вам в душу как проводник идей гуманизма, как помощник в трудную минуту, когда почва уходит из-под ног, когда хочется сделать лучше, а тебя не слышат и не понимают...

1. Эпоха Яна Амоса Коменского

Конец XVI в. Европа прожила средние века с их приверженностью к авторитетам и традициям. Отшумела эпоха Возрождения, оставившая яркий след в европейской истории поисками новой культуры в первоисточнике европейской образованности — ан5 тичном мире, запомнившаяся потомкам отрицанием догм и осмысливанием нового идеала жизни. В истории XVI в. ознаменовался реформаторством: реформировалась «святая святых» — религия, освобождаясь от авторитетов церковных традиций, вводя культуру личной веры; восстанавливались права индивидуального разума в прочтении Библии. Начиная с середины XVI в. реформация принимает общеевропейский характер, становясь под знамена кальвинизма, изгонявшего всю внешнюю церковную форму богослужения, отрицавшего церковные праздники, считавшего, что спасение людей является исключительно делом Божьей милости. Кальвинизм распространяется в Швейцарии, Голландии, Франции (гугеноты), Англии (пуритане), приходит в Польшу и Чехию.

А в Чехии были еще живы учения замечательного предшественника реформации Яна Гуса (1371—1415), сожженного на костре за свою приверженность единственному источнику веры — Священному писанию. Последователи Яна Гуса (гуситы) вели активную борьбу против католицизма и поддерживаемых им феодальных порядков. Идеи кальвинизма легли на благодатную почву и нашли широкий отклик у гуситов и наиболее радикальных их последователей — таборитов. Некоторые ведущие идеи этих протестантских движений были унаследованы религиозной Общиной чешских братьев (Богемские братья, Моравские братья). Это была весьма влиятельная в Чехии религиозная секта некатолического вероисповедания, объединявшая в своих рядах широкие социальные слои верующих: здесь были ремесленники и лица духовного звания, именитые дворяне, например владельцы Угерске-Брода и господа из Куновиц, и даже самый могущественный и политически влиятельный моравский феодал и потомственный гетман Карел-старший из Жеротина. Чешские братья отрицали сословное и имущественное неравенство, проповедовали отказ от насильственной борьбы, выступали против католичества. Во времена Коменского Община чешских братьев отличалась высокой нравственной строгостью своего вероучения, организованностью и дисциплиной, целым рядом демократических начинаний в своем устройстве.

В 1618 г. начинается тридцатилетняя война чешского народа с немецкими католическими феодалами во главе с немецкими императорами из династии Габсбургов. Впоследствии в эту войну были втянуты почти все государства Европы. В Англии побеждает буржуазная революция. Бурный расцвет отмечается в Нидерландах — Амстердам становится центром передовых европейских преобразований.

Коменский - Антология гуманной педагогики

Амонашвили, 2002. — 224 с.

ISBN 5-89147-006-3

Коменский - Антология гуманной педагогики - Содержание

Предисловие

Материнская школа, или о заботливом воспитании юношества в первые шесть лет

Великая дидактика, содержащая универсальное искусство учить всех всему

О развитии природных дарований

Об искусном пользовании книгами — первейшим инструментом развития природных дарований

Пансофическая школа, то есть школа всеобщей мудрости

Воскресший Форций, или об изгнании из школ косности

Законы хорошо организованной школы

Всеобщий совет об исправлении дел человеческих

Панегерсия

Пансофия

Пампедия

Панортосия

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Библиографический указатель изданий произведений Я .А. Коменского