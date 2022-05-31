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Хауи - Книги пророков Иезекииля и Даниила - 16

Карл. Г. Хауи - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 16 - Книги пророков Иезекииля и Даниила
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Series Комментарии к книгам Ветхого Завета (17 books)
Настоящий комментарий к Ветхому Завету основан на убеждении, что Библия есть Слово благой вести для всего человечества. Библия не является собственностью какой - то определенной группы людей. Она даже не является собственностью и делом лишь Церкви. Она дана Церкви для ее собственной жизни, а также для того, чтобы принести Божий дар жизни всему человечеству - всюду, где есть уши, способные слышать, и сердца, способные принимать и отвечать.
Эта точка зрения объединяет отдельные части комментария и делает их единимым. Комментарий состоит из многих томов, написанных многими авторами. Их объединяет единство цели и веры. Их общая цель заключается в том, чтобы выяснить и разъяснить исторические условия и язык Библии, чтобы она стала более понятной, ибо здесь заключено одно Слово, одна весть о спасении, одно Евангелие.
Этот комментарий задуман как краткий, рассчитанный на неспециалистов, путеводитель для простых христиан в их личном изучении Библии. Как комментарий он выполнит свою задачу, если побудит читателей взяться самим за Библию. Общая цель его заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение читателей наиболее полезное объяснение фундаментальных проблем в простых, современных выражениях. Авторы не пытались дать исчерпающий разбор всех проблем.
Библия - это Божие откровение человечеству. Как Слово Божие, она базируется на конкретных исторических событиях - как Бог говорил и действовал в истории. Ветхий Завет - это более древняя часть, охватающая многие столетия и включающая различных авторов и различные литературные жанры. Его часто слишком мало используют в церквах, потому что он труден для понимания. Издание настоящего комментария помогает ответить на две основные проблемы:
1. Что значил Ветхий Завет для иудейского народа, к которому он был первоначально обращен?
2. Что Ветхий Завет значит для христианского верующего в конце двадцатого столетия?

Карл Г. Хауи - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 16 - Книги пророков Иезекииля и Даниила

Одесса: «Черноморье» ВСБ, 1993. - 184 с.

Карл Г. Хауи - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 16 - Книги пророков Иезекииля и Даниила - Содержание

  • Обшее предисловие
Книга пророка Иезекииля
  • Введение
  • Комментарии
  • Пророчества о гибели перед падением Иерусалима (1,1-24,27)
  • Видение и призвание (1,1-3,27)
  • Видения и пророчества суда (4,1-7,27)
  • Видения пророка (8,1-11,25)
  • Пророчества против Иерусалима (12,1-19,14)
  • Пророчества против Иудеи (20,1-24,27)
  • Пророчества против других народов (25,1-32,32)
  • Ближайшие соседи Иудеи (25,1-17)
  • Тир (26,1-28,23)
  • Вставка: восстановление Израиля (28,24-26)
  • Египет (29,1-32,32)
  • Пророчества надежды (33,1-39,29)
  • Обзор предшествовавших пророчеств (33,1-33)
  • Обетования на будущее (34,1-37,28)
  • Гог и Магог (38,1-39,29)
  • Храм и Град Божии (40,1-48,35)
  • Размеры Храма (40,1-42,20)
  • Явление славы Господней (43,1-12)
  • Правила о богослужениях в Храме (43,13-46,24)
  • Целительные воды (47,1-12)
  • Раздел восстановленной земли (47,13-48,35)
Книга пророка Даниила
  • Введение
  • Комментарии
  • История и видения
  • Даниил и его друзья (1,1-21)
  • Сон Навуходоносора (2,1-49)
  • Печь огненная (3,1-30)
  • Умопомешательство Навуходоносора (3,31-4,34)
  • Пир Валтасара и его осуждение (5,1-31)
  • Даниил во рву львином (6,1-28)
  • Сон Даниила о четырех зверях (7,1-28)
  • Видения и обетования (8,1-12,13)
  • Видение овна и козла (8,1-27)
  • Пророчество и молитва (9,1-27)
  • Видение последних времен (10,1-12,13)
Views 387
Rating 4.9 / 5
Added 31.05.2022
Author brat Eduard
Rate this publication:
4.9/5 (4)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 4 years ago

Теперь на Эсхатосе почти все тома комментария к книгам Ветхого Завета! Осталось дождаться последнего тома по малым пророкам. Огромное спасибо!

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