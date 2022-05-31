Хауи - Книги пророков Иезекииля и Даниила - 16
Настоящий комментарий к Ветхому Завету основан на убеждении, что Библия есть Слово благой вести для всего человечества. Библия не является собственностью какой - то определенной группы людей. Она даже не является собственностью и делом лишь Церкви. Она дана Церкви для ее собственной жизни, а также для того, чтобы принести Божий дар жизни всему человечеству - всюду, где есть уши, способные слышать, и сердца, способные принимать и отвечать.
Эта точка зрения объединяет отдельные части комментария и делает их единимым. Комментарий состоит из многих томов, написанных многими авторами. Их объединяет единство цели и веры. Их общая цель заключается в том, чтобы выяснить и разъяснить исторические условия и язык Библии, чтобы она стала более понятной, ибо здесь заключено одно Слово, одна весть о спасении, одно Евангелие.
Этот комментарий задуман как краткий, рассчитанный на неспециалистов, путеводитель для простых христиан в их личном изучении Библии. Как комментарий он выполнит свою задачу, если побудит читателей взяться самим за Библию. Общая цель его заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение читателей наиболее полезное объяснение фундаментальных проблем в простых, современных выражениях. Авторы не пытались дать исчерпающий разбор всех проблем.
Библия - это Божие откровение человечеству. Как Слово Божие, она базируется на конкретных исторических событиях - как Бог говорил и действовал в истории. Ветхий Завет - это более древняя часть, охватающая многие столетия и включающая различных авторов и различные литературные жанры. Его часто слишком мало используют в церквах, потому что он труден для понимания. Издание настоящего комментария помогает ответить на две основные проблемы:
1. Что значил Ветхий Завет для иудейского народа, к которому он был первоначально обращен?
2. Что Ветхий Завет значит для христианского верующего в конце двадцатого столетия?
Карл Г. Хауи - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 16 - Книги пророков Иезекииля и Даниила
Одесса: «Черноморье» ВСБ, 1993. - 184 с.
Карл Г. Хауи - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 16 - Книги пророков Иезекииля и Даниила - Содержание
- Обшее предисловие
Книга пророка Иезекииля
- Введение
- Комментарии
- Пророчества о гибели перед падением Иерусалима (1,1-24,27)
- Видение и призвание (1,1-3,27)
- Видения и пророчества суда (4,1-7,27)
- Видения пророка (8,1-11,25)
- Пророчества против Иерусалима (12,1-19,14)
- Пророчества против Иудеи (20,1-24,27)
- Пророчества против других народов (25,1-32,32)
- Ближайшие соседи Иудеи (25,1-17)
- Тир (26,1-28,23)
- Вставка: восстановление Израиля (28,24-26)
- Египет (29,1-32,32)
- Пророчества надежды (33,1-39,29)
- Обзор предшествовавших пророчеств (33,1-33)
- Обетования на будущее (34,1-37,28)
- Гог и Магог (38,1-39,29)
- Храм и Град Божии (40,1-48,35)
- Размеры Храма (40,1-42,20)
- Явление славы Господней (43,1-12)
- Правила о богослужениях в Храме (43,13-46,24)
- Целительные воды (47,1-12)
- Раздел восстановленной земли (47,13-48,35)
Книга пророка Даниила
- Введение
- Комментарии
- История и видения
- Даниил и его друзья (1,1-21)
- Сон Навуходоносора (2,1-49)
- Печь огненная (3,1-30)
- Умопомешательство Навуходоносора (3,31-4,34)
- Пир Валтасара и его осуждение (5,1-31)
- Даниил во рву львином (6,1-28)
- Сон Даниила о четырех зверях (7,1-28)
- Видения и обетования (8,1-12,13)
- Видение овна и козла (8,1-27)
- Пророчество и молитва (9,1-27)
- Видение последних времен (10,1-12,13)
Теперь на Эсхатосе почти все тома комментария к книгам Ветхого Завета! Осталось дождаться последнего тома по малым пророкам. Огромное спасибо!