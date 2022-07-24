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Майерс - Малые Пророки - 17

Комментарии к книгам Ветхого Завета - 17 - Майерс - Малые Пророки
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Series Комментарии к книгам Ветхого Завета (17 books)
Настоящий комментарий к Ветхому Завету основан на убеждении, что Библия есть Слово благой вести для всего человечества. Библия не является собственностью какой - то определенной группы людей. Она даже не является собственностью и делом лишь Церкви. Она дана Церкви для ее собственной жизни, а также для того, чтобы принести Божий дар жизни всему человечеству - всюду, где есть уши, способные слышать, и сердца, способные принимать и отвечать.
Эта точка зрения объединяет отдельные части комментария и делает их единимым. Комментарий состоит из многих томов, написанных многими авторами. Их объединяет единство цели и веры. Их общая цель заключается в том, чтобы выяснить и разъяснить исторические условия и язык Библии, чтобы она стала более понятной, ибо здесь заключено одно Слово, одна весть о спасении, одно Евангелие.
Этот комментарий задуман как краткий, рассчитанный на неспециалистов, путеводитель для простых христиан в их личном изучении Библии. Как комментарий он выполнит свою задачу, если побудит читателей взяться самим за Библию. Общая цель его заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение читателей наиболее полезное объяснение фундаментальных проблем в простых, современных выражениях. Авторы не пытались дать исчерпающий разбор всех проблем.
Библия - это Божие откровение человечеству. Как Слово Божие, она базируется на конкретных исторических событиях - как Бог говорил и действовал в истории. Ветхий Завет - это более древняя часть, охватающая многие столетия и включающая различных авторов и различные литературные жанры. Его часто слишком мало используют в церквах, потому что он труден для понимания. Издание настоящего комментария помогает ответить на две основные проблемы:
1. Что значил Ветхий Завет для иудейского народа, к которому он был первоначально обращен?
2. Что Ветхий Завет значит для христианского верующего в конце двадцатого столетия?

Хоуард Джейкоб М. Майерс - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 17 - Книги Малых Пророков

Одесса: «Черноморье» ВСБ, 1993. - 248 с.

Хоуард Джейкоб М. Майерс - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 17 - Книги Малых Пророков - Содержание

Общее Предисловие к русскому переводу комментариев к Ветхому Завету
КНИГА ПРОРОКА МИХЕЯ
  • Свидетельство Бога против своего народа Мих. 1,1-3,12
  • Название (1, 1)
  • Грядущее посещение Бога (1,2-16)
  • Всеобщие грехи и кара за них (2,1-13)
  • Грехи вождей и кара за них (3,1-12)
  • Обетования Бога своему народу Мих. 4,1-5,15
  • Будущее Сиона(4,1-5,1)
  • Обетования руководства и очистительная деятельность (5,2-15)
  • Полемика Бога со своим народом Мих. 6,1-16
  • Призвание на суд (6,1-2)
  • Слушание дела (6,3-5)
  • Требования, предъявляемые Богом (6,6-8)
  • Конкретные обвинения и приговор (6,9-16)
  • Несчастья и надежда благочестивого. Мих. 7,1-20
  • Кратковременное торжество нечестивости (7,7-7)
  • Псалом, прославляющий Божьи милости (7,8-20)
КНИГА ПРОРОКА НАУМА
  • Бог Мститель Наум. 1,1-15
  • Надписание (1,1)
  • Гибель Ниневии Наум. 2,1-3,19
  • Падение города (2,1-13)
  • Насмешливая похоронная песня по городу (3,1-19)
КНИГА ПРОРОКА АВВАКУМА
  • Диалог с Богом Авв. 1,1-2,5
  • Надписание (1, 1)
  • Первый плач Аввакума (1,2-4)
  • Предсказание о халдеях (1,5-11)
  • Вторая жалоба (1,12-17)
  • Приготовления к ответу Бога (2,1)
  • Ответ Господа (2,2-3)
  • Видение (2,4-5)
  • Пять насмешливых песен Авв. 2,6-20
  • Позиция, с которой произнесены проклятия (2,6а)
  • Насмешливая песня о жестоком грабителе (2,6б-8)
  • Насмешливая песня о жадном строителе (2,9-11)
  • Насмешливая песня о преступном градостроителе (2,12-14)
  • Насмешливая песня о том, кто спаивает своих соседей (2,15-17)
  • Насмешливая песня о художниках, делающих истуканов (2,18-20)
  • Псалом Аввакума Авв. 3,1-19
  • Надписание (3,1)
  • Воззвание к Господу (3,2)
  • Бог от Фемана грядет (3,3-15)
  • Размышление и реакция на явление Бога (3,76-19)
КНИГА ПРОРОКА СОФОНИИ
  • Надписание Соф. 1,1
  • День Господень Соф. 1,2-3,20
  • Об Иудее и Иерусалиме (1,2-13)
  • Великий день гнева Господня (1,14-2,3)
  • О других народах (2,4-15)
  • Негодование Господа (3,1-8)
  • Победа Господа (3,9-20)
КНИГА ПРОРОКА АГГЕЯ
  • Тяжелые времена во второй год Царя Дария I Агг. 1,1-11
  • Исторический фон (1,1)
  • Невосстановленный храм (1,2)
  • Тяжелые времена (1,3-11)
  • Бог и вновь отстроенный храм Агг. 1,12-2,9
  • Присутствие Бога (1,12-15)
  • Будущая слава храма (2,1-9)
  • Грядущие благословения Агг. 2,10-23
  • Проблема чистоты (2,10-14)
  • Обетование материального благословения (2,15-19)
  • Установление Зоровавеля (2,20-23)
КНИГА ПРОРОКА ЗАХАРИИ
  • Видения и проповедование Захарии Зах. 1,1-8,23
  • Вводный призыв к покаянию (1,1-6)
  • Видения вмешательства Господа (1,7-6,8)
  • Пророческое проповедование но конкретным делам (6,9-8,23)
  • Предсказания о народе Божием Зах. 9,1-14,21
  • Предсказания и аллегория о будущем стада Божия (9,1-11,7)
  • Предсказание о возвеличении Иудеи и Иерусалима (12,1-14,21)
КНИГА ПРОРОКА МАЛАХИИ
  • Вопросы об отношении Бога со своим народом Мал. 1,1-3,15
  • Надписание (1,1)
  • Вопрос о любви Бога к Своему народу. 1,2-5
  • Вопрос о надлежащем почитании Бога (1,6-2,9)
  • Вопрос общей верности (2,10-16)
  • Вопрос о реальности суда Божия (2,7 7-3,5)
  • Вопрос о возвращении к Богу (3,6-12)
  • Вопрос о том, как мы выступаем против Бога (3,13-15)
  • Заключительное повествование и дальнейшие заявления Мал. 3,16-4,6
  • Памятная книга для тех, кто боится Господа (3,16-18)
  • Грядущий день Господень (4,1-3)
  • Моисей и Илия (4,4-6)
Views 448
Rating 5.0 / 5
Added 24.07.2022
Author brat Eduard
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5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 4 years ago

Большое спасибо! Теперь на Эсхатосе все тома комментария!

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