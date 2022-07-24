Комментарии к книгам Ветхого Завета - 17 - Майерс - Малые Пророки

Настоящий комментарий к Ветхому Завету основан на убеждении, что Библия есть Слово благой вести для всего человечества. Библия не является собственностью какой - то определенной группы людей. Она даже не является собственностью и делом лишь Церкви. Она дана Церкви для ее собственной жизни, а также для того, чтобы принести Божий дар жизни всему человечеству - всюду, где есть уши, способные слышать, и сердца, способные принимать и отвечать.

Эта точка зрения объединяет отдельные части комментария и делает их единимым. Комментарий состоит из многих томов, написанных многими авторами. Их объединяет единство цели и веры. Их общая цель заключается в том, чтобы выяснить и разъяснить исторические условия и язык Библии, чтобы она стала более понятной, ибо здесь заключено одно Слово, одна весть о спасении, одно Евангелие.

Этот комментарий задуман как краткий, рассчитанный на неспециалистов, путеводитель для простых христиан в их личном изучении Библии. Как комментарий он выполнит свою задачу, если побудит читателей взяться самим за Библию. Общая цель его заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение читателей наиболее полезное объяснение фундаментальных проблем в простых, современных выражениях. Авторы не пытались дать исчерпающий разбор всех проблем.

Библия - это Божие откровение человечеству. Как Слово Божие, она базируется на конкретных исторических событиях - как Бог говорил и действовал в истории. Ветхий Завет - это более древняя часть, охватающая многие столетия и включающая различных авторов и различные литературные жанры. Его часто слишком мало используют в церквах, потому что он труден для понимания. Издание настоящего комментария помогает ответить на две основные проблемы:

1. Что значил Ветхий Завет для иудейского народа, к которому он был первоначально обращен?

2. Что Ветхий Завет значит для христианского верующего в конце двадцатого столетия?

Хоуард Джейкоб М. Майерс - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 17 - Книги Малых Пророков

Одесса: «Черноморье» ВСБ, 1993. - 248 с.

Хоуард Джейкоб М. Майерс - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 17 - Книги Малых Пророков - Содержание

Общее Предисловие к русскому переводу комментариев к Ветхому Завету

КНИГА ПРОРОКА МИХЕЯ

Свидетельство Бога против своего народа Мих. 1,1-3,12

Название (1, 1)

Грядущее посещение Бога (1,2-16)

Всеобщие грехи и кара за них (2,1-13)

Грехи вождей и кара за них (3,1-12)

Обетования Бога своему народу Мих. 4,1-5,15

Будущее Сиона(4,1-5,1)

Обетования руководства и очистительная деятельность (5,2-15)

Полемика Бога со своим народом Мих. 6,1-16

Призвание на суд (6,1-2)

Слушание дела (6,3-5)

Требования, предъявляемые Богом (6,6-8)

Конкретные обвинения и приговор (6,9-16)

Несчастья и надежда благочестивого. Мих. 7,1-20

Кратковременное торжество нечестивости (7,7-7)

Псалом, прославляющий Божьи милости (7,8-20)

КНИГА ПРОРОКА НАУМА

Бог Мститель Наум. 1,1-15

Надписание (1,1)

Гибель Ниневии Наум. 2,1-3,19

Падение города (2,1-13)

Насмешливая похоронная песня по городу (3,1-19)

КНИГА ПРОРОКА АВВАКУМА

Диалог с Богом Авв. 1,1-2,5

Надписание (1, 1)

Первый плач Аввакума (1,2-4)

Предсказание о халдеях (1,5-11)

Вторая жалоба (1,12-17)

Приготовления к ответу Бога (2,1)

Ответ Господа (2,2-3)

Видение (2,4-5)

Пять насмешливых песен Авв. 2,6-20

Позиция, с которой произнесены проклятия (2,6а)

Насмешливая песня о жестоком грабителе (2,6б-8)

Насмешливая песня о жадном строителе (2,9-11)

Насмешливая песня о преступном градостроителе (2,12-14)

Насмешливая песня о том, кто спаивает своих соседей (2,15-17)

Насмешливая песня о художниках, делающих истуканов (2,18-20)

Псалом Аввакума Авв. 3,1-19

Надписание (3,1)

Воззвание к Господу (3,2)

Бог от Фемана грядет (3,3-15)

Размышление и реакция на явление Бога (3,76-19)

КНИГА ПРОРОКА СОФОНИИ

Надписание Соф. 1,1

День Господень Соф. 1,2-3,20

Об Иудее и Иерусалиме (1,2-13)

Великий день гнева Господня (1,14-2,3)

О других народах (2,4-15)

Негодование Господа (3,1-8)

Победа Господа (3,9-20)

КНИГА ПРОРОКА АГГЕЯ

Тяжелые времена во второй год Царя Дария I Агг. 1,1-11

Исторический фон (1,1)

Невосстановленный храм (1,2)

Тяжелые времена (1,3-11)

Бог и вновь отстроенный храм Агг. 1,12-2,9

Присутствие Бога (1,12-15)

Будущая слава храма (2,1-9)

Грядущие благословения Агг. 2,10-23

Проблема чистоты (2,10-14)

Обетование материального благословения (2,15-19)

Установление Зоровавеля (2,20-23)

КНИГА ПРОРОКА ЗАХАРИИ

Видения и проповедование Захарии Зах. 1,1-8,23

Вводный призыв к покаянию (1,1-6)

Видения вмешательства Господа (1,7-6,8)

Пророческое проповедование но конкретным делам (6,9-8,23)

Предсказания о народе Божием Зах. 9,1-14,21

Предсказания и аллегория о будущем стада Божия (9,1-11,7)

Предсказание о возвеличении Иудеи и Иерусалима (12,1-14,21)

КНИГА ПРОРОКА МАЛАХИИ