Комментарии к книгам Ветхого Завета - 17 - Майерс - Малые Пророки

Майерс - Малые Пророки - 17
Настоящий комментарий к Ветхому Завету основан на убеждении, что Библия есть Слово благой вести для всего человечества. Библия не является собственностью какой - то определенной группы людей. Она даже не является собственностью и делом лишь Церкви. Она дана Церкви для ее собственной жизни, а также для того, чтобы принести Божий дар жизни всему человечеству - всюду, где есть уши, способные слышать, и сердца, способные принимать и отвечать.
Эта точка зрения объединяет отдельные части комментария и делает их единимым. Комментарий состоит из многих томов, написанных многими авторами. Их объединяет единство цели и веры. Их общая цель заключается в том, чтобы выяснить и разъяснить исторические условия и язык Библии, чтобы она стала более понятной, ибо здесь заключено одно Слово, одна весть о спасении, одно Евангелие.
Этот комментарий задуман как краткий, рассчитанный на неспециалистов, путеводитель для простых христиан в их личном изучении Библии. Как комментарий он выполнит свою задачу, если побудит читателей взяться самим за Библию. Общая цель его заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение читателей наиболее полезное объяснение фундаментальных проблем в простых, современных выражениях. Авторы не пытались дать исчерпающий разбор всех проблем.
Библия - это Божие откровение человечеству. Как Слово Божие, она базируется на конкретных исторических событиях - как Бог говорил и действовал в истории. Ветхий Завет - это более древняя часть, охватающая многие столетия и включающая различных авторов и различные литературные жанры. Его часто слишком мало используют в церквах, потому что он труден для понимания. Издание настоящего комментария помогает ответить на две основные проблемы:
1. Что значил Ветхий Завет для иудейского народа, к которому он был первоначально обращен?
2. Что Ветхий Завет значит для христианского верующего в конце двадцатого столетия?
Хоуард Джейкоб М. Майерс - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 17 - Книги Малых Пророков
Одесса: «Черноморье» ВСБ, 1993. - 248 с.
Хоуард Джейкоб М. Майерс - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 17 - Книги Малых Пророков - Содержание
Общее Предисловие к русскому переводу комментариев к Ветхому Завету
КНИГА ПРОРОКА МИХЕЯ
- Свидетельство Бога против своего народа Мих. 1,1-3,12
- Название (1, 1)
- Грядущее посещение Бога (1,2-16)
- Всеобщие грехи и кара за них (2,1-13)
- Грехи вождей и кара за них (3,1-12)
- Обетования Бога своему народу Мих. 4,1-5,15
- Будущее Сиона(4,1-5,1)
- Обетования руководства и очистительная деятельность (5,2-15)
- Полемика Бога со своим народом Мих. 6,1-16
- Призвание на суд (6,1-2)
- Слушание дела (6,3-5)
- Требования, предъявляемые Богом (6,6-8)
- Конкретные обвинения и приговор (6,9-16)
- Несчастья и надежда благочестивого. Мих. 7,1-20
- Кратковременное торжество нечестивости (7,7-7)
- Псалом, прославляющий Божьи милости (7,8-20)
КНИГА ПРОРОКА НАУМА
- Бог Мститель Наум. 1,1-15
- Надписание (1,1)
- Гибель Ниневии Наум. 2,1-3,19
- Падение города (2,1-13)
- Насмешливая похоронная песня по городу (3,1-19)
КНИГА ПРОРОКА АВВАКУМА
- Диалог с Богом Авв. 1,1-2,5
- Надписание (1, 1)
- Первый плач Аввакума (1,2-4)
- Предсказание о халдеях (1,5-11)
- Вторая жалоба (1,12-17)
- Приготовления к ответу Бога (2,1)
- Ответ Господа (2,2-3)
- Видение (2,4-5)
- Пять насмешливых песен Авв. 2,6-20
- Позиция, с которой произнесены проклятия (2,6а)
- Насмешливая песня о жестоком грабителе (2,6б-8)
- Насмешливая песня о жадном строителе (2,9-11)
- Насмешливая песня о преступном градостроителе (2,12-14)
- Насмешливая песня о том, кто спаивает своих соседей (2,15-17)
- Насмешливая песня о художниках, делающих истуканов (2,18-20)
- Псалом Аввакума Авв. 3,1-19
- Надписание (3,1)
- Воззвание к Господу (3,2)
- Бог от Фемана грядет (3,3-15)
- Размышление и реакция на явление Бога (3,76-19)
КНИГА ПРОРОКА СОФОНИИ
- Надписание Соф. 1,1
- День Господень Соф. 1,2-3,20
- Об Иудее и Иерусалиме (1,2-13)
- Великий день гнева Господня (1,14-2,3)
- О других народах (2,4-15)
- Негодование Господа (3,1-8)
- Победа Господа (3,9-20)
КНИГА ПРОРОКА АГГЕЯ
- Тяжелые времена во второй год Царя Дария I Агг. 1,1-11
- Исторический фон (1,1)
- Невосстановленный храм (1,2)
- Тяжелые времена (1,3-11)
- Бог и вновь отстроенный храм Агг. 1,12-2,9
- Присутствие Бога (1,12-15)
- Будущая слава храма (2,1-9)
- Грядущие благословения Агг. 2,10-23
- Проблема чистоты (2,10-14)
- Обетование материального благословения (2,15-19)
- Установление Зоровавеля (2,20-23)
КНИГА ПРОРОКА ЗАХАРИИ
- Видения и проповедование Захарии Зах. 1,1-8,23
- Вводный призыв к покаянию (1,1-6)
- Видения вмешательства Господа (1,7-6,8)
- Пророческое проповедование но конкретным делам (6,9-8,23)
- Предсказания о народе Божием Зах. 9,1-14,21
- Предсказания и аллегория о будущем стада Божия (9,1-11,7)
- Предсказание о возвеличении Иудеи и Иерусалима (12,1-14,21)
КНИГА ПРОРОКА МАЛАХИИ
- Вопросы об отношении Бога со своим народом Мал. 1,1-3,15
- Надписание (1,1)
- Вопрос о любви Бога к Своему народу. 1,2-5
- Вопрос о надлежащем почитании Бога (1,6-2,9)
- Вопрос общей верности (2,10-16)
- Вопрос о реальности суда Божия (2,7 7-3,5)
- Вопрос о возвращении к Богу (3,6-12)
- Вопрос о том, как мы выступаем против Бога (3,13-15)
- Заключительное повествование и дальнейшие заявления Мал. 3,16-4,6
- Памятная книга для тех, кто боится Господа (3,16-18)
- Грядущий день Господень (4,1-3)
- Моисей и Илия (4,4-6)
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