Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Аульд - Книга Иисуса Навина, Книга Судей, Книга Руфь - 6

Комментарии к книгам Ветхого Завета - Том 6 - А. Греим Аульд - Книга Иисуса Навина, Книга Судей Израилевых, Книга Руфь
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Series Комментарии к книгам Ветхого Завета (17 books)
Три книги, рассматриваемые в этом томе, являются первым библейским свидетельством ранней истории Израиля на своей земле. В них рассказывается история о том, как эта земля была при Иисусе Навине сперва захвачена Израилем, а потом отдана в удел разным коленам. В них повествуется о том, как после Иисуса Навина последовал долгий период подъемов и падений: религиозного отступничества в самом израильском обществе и частых нападений извне, на которые Израиль ответил призванными Богом «судьями», или «избавителями». Эти книги дают некоторые примеры из жизни в Израиле в «дни, когда управляли судьи» или когда «не было царя у Израиля».
В этом томе эти книги рассматриваются вместе потому что они идут вместе в современной Библии. В библейской традиции их перечисляют вместе по крайней мере со времени великих греческих манускриптов IV и V вв. от Р.Х. В этих великих кодексах в начале собраны вместе все повествовательные книги Библии: они относятся к прошлому. За ними идут поэтические книги, в основном хвалебные или учительные: извечно современные. А заключительная группа состоит из «пророческих» книг, которые особенно христиане обычно читали из-за их намеков и предвидений христианского будущего, которое еще придет.
Однако, от иудеев мы узнали совсем другую традицию. В древнееврейской Библии первые пять книг Моисея тоже идут сперва, но они рассматриваются как «учение» (Тора), а не как повествование о далеком прошлом. Далее идет «пророчество» и здесь мы должны отметить два важных различия. 1) Пророческие книги читаются не столько из-за содержащихся в них намеков или указаний на будущее, а за то, как они свидетельствуют Моисеев Закон (Тору) в повседневной жизни. 2) Считается, что пророческие книги включают не только книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и Книгу Двенадцати - которых называют «Поздние пророки»; к «Ранним пророкам» в иудейской традиции относятся также четыре книги: 1&шга Иисуса Навина, Книга Судей, Книги Царств [Книги Царств подразделяются в древнееврейской Библии на 1 и 2 Самуила и на 1 и 2 Царств). Третий и заключительный раздел в древнееврейской Библии составляют различные произведения, называемые просто «Писания». Он начинается Книгой Псалмов и великими книгами учительной литературы - Книга Иова и Книга Притчей Соломоновых. Заканчивается этот раздел Книгой пророка Даниила и заключительными повествовательными книгами: Книга Ездры, Книга Неемии и Книги Паралипоменон. В середине этого раздела есть пять «свитков» (Книга Руфь, Книга Песни Песней Соломона, Книга Екклесиаста, Плач Иеремии, Книга Есфирь), каждая из которых читается в синагоге в один из крупнейших ежегодных иудейских праздников.

Комментарии к книгам Ветхого Завета - Том 6 - А. Греим Аульд - Книга Иисуса Навина, Книга Судей Израилевых, Книга Руфь

Всемирный союз баптистов - 1993. - 214 с.

Комментарии к книгам Ветхого Завета - Том 6 - А. Греим Аульд - Книга Иисуса Навина, Книга Судей Израилевых, Книга Руфь - Содержание

ОБЩЕЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ
ВВЕДЕНИЕ
КНИГА ИИСУСА НАВИНА (И.Нав. 1,1-6)
  • МОИСЕИ ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ - В ЕГО (И.Нав. 1,7-9)
  • ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ: ЗЕМЛЯ ЗАХВАЧЕННАЯ (И.Нав. 1,10-18)
  • РААВ В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ (И.Нав. 2,1-11)
  • ВЕРНАЯ РААВ (И.Нав. 2,12-24)
  • ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ИОРДАН (И.Нав. 3,1-17)
  • ЧТО ЗНАЧАТ ЭТИ КАМНИ? (И.Нав. 4,1-5,1)
  • ОБРЕЗАНИЕ: ПОСРАМЛЕНИЕ СНЯТО (И.Нав. 5,2-9)
  • ПАСХА И ВОИНСТВО ГОСПОДНЕ (И.Нав. 5,10-15)
  • СТЕНЫ ИЕРИХОНА РУХНУЛИ (И.Нав. 5,16-6,26)
  • ИЕРИХОН «ЗАКЛЯТ» - (И.Нав. 5,16-6,26) (продолжение)
  • АРХЕОЛОГИЯ И ИЗРАИЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В ХАНААНЕ
  • «БЕЗЗАКОНИЕ СРЕДИ ИЗРАИЛЯ» (И.Нав. 7,1-26)
  • БЕДА И БЕЗЗАКОНИЕ (И.Нав. 7,1-26) (продолжение)
  • ГУБИТЕЛЬНАЯ ГРУДА КАМНЕЙ (И.Нав. 8,1-29)
  • ЖЕРТВЕННИК НА ГОРЕ ГЕВАЛ (И.Нав. 8,30-35)
  • РУБЯЩИЕ ДРОВА И (И.Нав. 9,1-27)
  • КОГДА СОЛНЦЕ ОСТАНОВИЛОСЬ (И.Нав. 10,1-15)
  • РАЗДЕЛАТЬСЯ С ЮГОМ (И.Нав. 10,16-43)
  • ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАВОЕВАНИЯ (И.Нав. 11,1-12,24)
  • «ИБО ОТ ГОСПОДА БЫЛО ТО» (И.Нав. 11,1 -12,24) (продолжение)
  • УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАНЫ - ПЕРВЫЕ ПРИНЦИПЫ (И.Нав. 13,1-14,5)
  • ИУДА ПЕРВЫЙ (И.Нав. 14,6-15,63)
  • КОЛЕНО ИОСИФА И СЕВЕРЯНЕ (И.Нав. 16,1-19,51)
  • ГОРОДА-УБЕЖИЩА И ЛЕВИТЫ (И.Нав. 20,1-21,42)
  • ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ ЗАКОНЧЕНА - РЕЗЕРВ ОТПРАВЛЕН ПО ДОМАМ (И.Нав. 21,43-22,6)
  • ЖЕРТВЕННИК, НАЗВАННЫЙ СВИДЕТЕЛЕМ (И.Нав. 22,7-34)
  • ОН ЗНАЕТ, И ИЗРАИЛЬ ДА ЗНАЕТ! (И.Нав. 22,7-34) (продолжение)
  • ПРОЩАНИЕ ИИСУСА НАВИНА (И.Нав. 23,1-16)
  • ОБЗОР, СДЕЛАННЫЙ ИИСУСОМ НАВИНОМ (И.Нав. 24,1-13)
  • «ИЗБЕРИТЕ СЕБЕ НЫНЕ, КОМУ СЛУЖИТЬ» (И.Нав. 24,14-33)
  • СВЯТОЙ И РЕВНИВЫЙ БОГ (И.Нав. 24,14-33) (продолжение)
  • ЗАВЕТ, ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ (И.Нав. 24,14-33) (продолжение)
КНИГА СУДЕЙ
  • ПОСЕЛЕНИЕ КОЛЕНА ИУДЫ - УСПЕХ? (Суд. 1,1-21)
  • ПОЛОЖЕНИЕ НА СЕВЕРЕ И БОЖЕСТВЕННОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ (Суд. 1,22-2,5)
  • СУДЬИ (Суд. 2,6-3,6)
  • ТРИ КОРОТКИХ ИСТОРИИ (Суд. 3,7-31)
  • ДЕВОРА И ВАРАК (Суд. 4,1-24)
  • ПЕСНЬ ДЕВОРЫ (Суд. 5,1-31)
  • МОАВИТЯНЕ (Суд. 6,1-10)
  • ГЕДЕОН ПРИЗВАН К ОРУЖИЮ (Суд. 6,11 -24)
  • ДЕЙСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ (Суд. 6,25-40)
  • «ДЕНЬ МАДИАНИТЯН» (Суд. 7,1-8,3)
  • МАДИАНИТЯНЕ И ЦАРСКАЯ ВЛАСТЬ (Суд. 8,4-35)
  • АВИМЕЛЕХ И ИОФАМ (Суд. 9,1-22)
  • СУДЬБА АВИМЕЛЕХА И СИХЕМА (Суд. 9,23-57)
  • СПИСОК СУДЕЙ (Суд. 10,1-5 и 12,7-14)
  • ВЫПРАВЛЕНИЕ ЛЕТОПИСИ (Суд. 10,6-11,28)
  • РОКОВОЙ ОБЕТ И ПАРОЛЬ (Суд. 11,29-12,6)
  • РОЖДЕНИЕ САМСОНА (Суд. 13,1-25)
  • ЗАГАДКА САМСОНА О ЛЬВЕ (Суд. 14,1 -20)
  • ЛИСЬИ ХВОСТЫ И ОСЛИНАЯ ЧЕЛЮСТЬ (Суд. 15,1-20)
  • КОНЕЦ САМСОНА (Суд. 16,1-31)
  • МИХА И ЛЕВИТ ИЗ ВИФЛЕЕМА (Суд. 17,1-13)
  • ЛЕВИТ МИХА И КОЧУЮЩЕЕ (Суд. 18.1-31)
  • ПРИМЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА (Суд. 19,1 -30)
  • УБИВАЮТ НА ПУТИ В СИХЕМ (Суд. 20,1-17)
  • ВЕНИАМИНИТЯНЕ ПРИЗВАНЫ (Суд. 20,18-48)
  • ГОВОРИТЕ СЛОВО (Суд. 20,18-48) (продолжение)
  • КОЛЕНО ВЕНИАМИНА ВОССТАНОВЛЕНО (Суд. 21,1-25)
КНИГА РУФЬ (Руф. 1,1-5)
  • ВОЗВРАЩЕНИЕ В ВИФЛЕЕМ (Руф. 1.6-22)
  • СРЕДИ ЧУЖИХ ХЛЕБОВ I (Руф. 2,1 -23)
  • СРЕДИ ЧУЖИХ ХЛЕБОВ II (Руф. 2,1-23) (продолжение)
  • В ПОЛНОЧЬ НА ГУМНЕ (Руф. 3,1-18)
  • ИЗБАВЛЕНИЕ (Руф. 4,1-6)
  • СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ (Руф. 4,7-22)
Views 386
Rating 5.0 / 5
Added 28.05.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 4 years ago

Огромное спасибо за очередной том этой серии!

Related Books

All Books