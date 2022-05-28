Три книги, рассматриваемые в этом томе, являются первым библейским свидетельством ранней истории Израиля на своей земле. В них рассказывается история о том, как эта земля была при Иисусе Навине сперва захвачена Израилем, а потом отдана в удел разным коленам. В них повествуется о том, как после Иисуса Навина последовал долгий период подъемов и падений: религиозного отступничества в самом израильском обществе и частых нападений извне, на которые Израиль ответил призванными Богом «судьями», или «избавителями». Эти книги дают некоторые примеры из жизни в Израиле в «дни, когда управляли судьи» или когда «не было царя у Израиля».

В этом томе эти книги рассматриваются вместе потому что они идут вместе в современной Библии. В библейской традиции их перечисляют вместе по крайней мере со времени великих греческих манускриптов IV и V вв. от Р.Х. В этих великих кодексах в начале собраны вместе все повествовательные книги Библии: они относятся к прошлому. За ними идут поэтические книги, в основном хвалебные или учительные: извечно современные. А заключительная группа состоит из «пророческих» книг, которые особенно христиане обычно читали из-за их намеков и предвидений христианского будущего, которое еще придет.

Однако, от иудеев мы узнали совсем другую традицию. В древнееврейской Библии первые пять книг Моисея тоже идут сперва, но они рассматриваются как «учение» (Тора), а не как повествование о далеком прошлом. Далее идет «пророчество» и здесь мы должны отметить два важных различия. 1) Пророческие книги читаются не столько из-за содержащихся в них намеков или указаний на будущее, а за то, как они свидетельствуют Моисеев Закон (Тору) в повседневной жизни. 2) Считается, что пророческие книги включают не только книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и Книгу Двенадцати - которых называют «Поздние пророки»; к «Ранним пророкам» в иудейской традиции относятся также четыре книги: 1&шга Иисуса Навина, Книга Судей, Книги Царств [Книги Царств подразделяются в древнееврейской Библии на 1 и 2 Самуила и на 1 и 2 Царств). Третий и заключительный раздел в древнееврейской Библии составляют различные произведения, называемые просто «Писания». Он начинается Книгой Псалмов и великими книгами учительной литературы - Книга Иова и Книга Притчей Соломоновых. Заканчивается этот раздел Книгой пророка Даниила и заключительными повествовательными книгами: Книга Ездры, Книга Неемии и Книги Паралипоменон. В середине этого раздела есть пять «свитков» (Книга Руфь, Книга Песни Песней Соломона, Книга Екклесиаста, Плач Иеремии, Книга Есфирь), каждая из которых читается в синагоге в один из крупнейших ежегодных иудейских праздников.

Комментарии к книгам Ветхого Завета - Том 6 - А. Греим Аульд - Книга Иисуса Навина, Книга Судей Израилевых, Книга Руфь

Всемирный союз баптистов - 1993. - 214 с.

Комментарии к книгам Ветхого Завета - Том 6 - А. Греим Аульд - Книга Иисуса Навина, Книга Судей Израилевых, Книга Руфь - Содержание

ОБЩЕЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ

ВВЕДЕНИЕ

КНИГА ИИСУСА НАВИНА (И.Нав. 1,1-6)

МОИСЕИ ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ - В ЕГО (И.Нав. 1,7-9)

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ: ЗЕМЛЯ ЗАХВАЧЕННАЯ (И.Нав. 1,10-18)

РААВ В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ (И.Нав. 2,1-11)

ВЕРНАЯ РААВ (И.Нав. 2,12-24)

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ИОРДАН (И.Нав. 3,1-17)

ЧТО ЗНАЧАТ ЭТИ КАМНИ? (И.Нав. 4,1-5,1)

ОБРЕЗАНИЕ: ПОСРАМЛЕНИЕ СНЯТО (И.Нав. 5,2-9)

ПАСХА И ВОИНСТВО ГОСПОДНЕ (И.Нав. 5,10-15)

СТЕНЫ ИЕРИХОНА РУХНУЛИ (И.Нав. 5,16-6,26)

ИЕРИХОН «ЗАКЛЯТ» - (И.Нав. 5,16-6,26) (продолжение)

АРХЕОЛОГИЯ И ИЗРАИЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В ХАНААНЕ

«БЕЗЗАКОНИЕ СРЕДИ ИЗРАИЛЯ» (И.Нав. 7,1-26)

БЕДА И БЕЗЗАКОНИЕ (И.Нав. 7,1-26) (продолжение)

ГУБИТЕЛЬНАЯ ГРУДА КАМНЕЙ (И.Нав. 8,1-29)

ЖЕРТВЕННИК НА ГОРЕ ГЕВАЛ (И.Нав. 8,30-35)

РУБЯЩИЕ ДРОВА И (И.Нав. 9,1-27)

КОГДА СОЛНЦЕ ОСТАНОВИЛОСЬ (И.Нав. 10,1-15)

РАЗДЕЛАТЬСЯ С ЮГОМ (И.Нав. 10,16-43)

ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАВОЕВАНИЯ (И.Нав. 11,1-12,24)

«ИБО ОТ ГОСПОДА БЫЛО ТО» (И.Нав. 11,1 -12,24) (продолжение)

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАНЫ - ПЕРВЫЕ ПРИНЦИПЫ (И.Нав. 13,1-14,5)

ИУДА ПЕРВЫЙ (И.Нав. 14,6-15,63)

КОЛЕНО ИОСИФА И СЕВЕРЯНЕ (И.Нав. 16,1-19,51)

ГОРОДА-УБЕЖИЩА И ЛЕВИТЫ (И.Нав. 20,1-21,42)

ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ ЗАКОНЧЕНА - РЕЗЕРВ ОТПРАВЛЕН ПО ДОМАМ (И.Нав. 21,43-22,6)

ЖЕРТВЕННИК, НАЗВАННЫЙ СВИДЕТЕЛЕМ (И.Нав. 22,7-34)

ОН ЗНАЕТ, И ИЗРАИЛЬ ДА ЗНАЕТ! (И.Нав. 22,7-34) (продолжение)

ПРОЩАНИЕ ИИСУСА НАВИНА (И.Нав. 23,1-16)

ОБЗОР, СДЕЛАННЫЙ ИИСУСОМ НАВИНОМ (И.Нав. 24,1-13)

«ИЗБЕРИТЕ СЕБЕ НЫНЕ, КОМУ СЛУЖИТЬ» (И.Нав. 24,14-33)

СВЯТОЙ И РЕВНИВЫЙ БОГ (И.Нав. 24,14-33) (продолжение)

ЗАВЕТ, ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ (И.Нав. 24,14-33) (продолжение)

КНИГА СУДЕЙ

ПОСЕЛЕНИЕ КОЛЕНА ИУДЫ - УСПЕХ? (Суд. 1,1-21)

ПОЛОЖЕНИЕ НА СЕВЕРЕ И БОЖЕСТВЕННОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ (Суд. 1,22-2,5)

СУДЬИ (Суд. 2,6-3,6)

ТРИ КОРОТКИХ ИСТОРИИ (Суд. 3,7-31)

ДЕВОРА И ВАРАК (Суд. 4,1-24)

ПЕСНЬ ДЕВОРЫ (Суд. 5,1-31)

МОАВИТЯНЕ (Суд. 6,1-10)

ГЕДЕОН ПРИЗВАН К ОРУЖИЮ (Суд. 6,11 -24)

ДЕЙСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ (Суд. 6,25-40)

«ДЕНЬ МАДИАНИТЯН» (Суд. 7,1-8,3)

МАДИАНИТЯНЕ И ЦАРСКАЯ ВЛАСТЬ (Суд. 8,4-35)

АВИМЕЛЕХ И ИОФАМ (Суд. 9,1-22)

СУДЬБА АВИМЕЛЕХА И СИХЕМА (Суд. 9,23-57)

СПИСОК СУДЕЙ (Суд. 10,1-5 и 12,7-14)

ВЫПРАВЛЕНИЕ ЛЕТОПИСИ (Суд. 10,6-11,28)

РОКОВОЙ ОБЕТ И ПАРОЛЬ (Суд. 11,29-12,6)

РОЖДЕНИЕ САМСОНА (Суд. 13,1-25)

ЗАГАДКА САМСОНА О ЛЬВЕ (Суд. 14,1 -20)

ЛИСЬИ ХВОСТЫ И ОСЛИНАЯ ЧЕЛЮСТЬ (Суд. 15,1-20)

КОНЕЦ САМСОНА (Суд. 16,1-31)

МИХА И ЛЕВИТ ИЗ ВИФЛЕЕМА (Суд. 17,1-13)

ЛЕВИТ МИХА И КОЧУЮЩЕЕ (Суд. 18.1-31)

ПРИМЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА (Суд. 19,1 -30)

УБИВАЮТ НА ПУТИ В СИХЕМ (Суд. 20,1-17)

ВЕНИАМИНИТЯНЕ ПРИЗВАНЫ (Суд. 20,18-48)

ГОВОРИТЕ СЛОВО (Суд. 20,18-48) (продолжение)

КОЛЕНО ВЕНИАМИНА ВОССТАНОВЛЕНО (Суд. 21,1-25)

КНИГА РУФЬ (Руф. 1,1-5)