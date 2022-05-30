Руодс - Книга Псалмов - 9
Настоящий комментарий к Ветхому Завету основан на убеждении, что Библия есть Слово благой вести для всего человечества. Библия не является собственностью какой-то определенной группы людей. Она даже не является собственностью и делом лишь Церкви. Она дана Церкви для ее собственной жизни, а также для того, чтобы принести Божий дар жизни всему человечеству всюду, где есть уши, способные слышать, и сердца, способные принимать и отвечать.
Эта точка зрения объединяет отдельные части комментария и делает их единимым. Комментарий состоит из многих томов, написанных многими авторами. Их объединяет единство цели и веры. Их общая цель заключается в том, чтобы выяснить и разъяснить исторические условия и язык Библии, чтобы она стала более понятной, ибо здесь заключено одно Слово, одна весть о спасении, одно Евангелие.
Этот комментарий задуман как краткий, рассчитанный на неспециалистов, путеводитель для простых христиан в их личном изучении Библии. Как комментарий он выполнит свою задачу, если побудит читателей взяться самим за Библию. Общая цель его заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение читателей наиболее полезное объяснение фундаментальных проблем в простых, современных выражениях. Авторы не пытались дать исчерпающий разбор всех проблем.
Библия - это Божие откровение человечеству. Как Слово Божие, она базируется на конкретных исторических событиях - как Бог говорил и действовал в истории. Ветхий Завет - это более древняя часть, охватающая многие столетия и включающая различных авторов и различные литературные жанры. Его часто слишком мало используют в церквах, потому что он труден для понимания. Издание настоящего комментария помогает ответить на две основные проблемы.
1. Что значил Ветхий Завет для иудейского народа, к которому он был первоначально обращен?
2. Что Ветхий Завет значит для христианского верующего в конце двадцатого столетия?
Арнолдь Б. Руодс - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 9 - Книга Псалмов
Одесса. «Черноморье» ВСБ, 1993. - 250 с.
Арнолдь Б. Руодс - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 9 - Книга Псалмов - Содержание
- Общее предисловие к русскому переводу
- Введение
- Классификация псалмов
Книга первая. Псалмы 1 - 40
- Псалом 1. Линия раздела
- Псалом 2. Воцарение помазанника Божия
- Псалом 3. Крик об избавлении
- Псалом 4. Удовлетворение своим положением
- Псалом 5. Утренняя молитва с жертвоприношением
- Псалом 6. Молитва покаяния
- Псалом 7. Невиновность гонимого
- Псалом 8. Книга Бытие 1, положенная на музыку
- Псалом 9. Хвала и плач
- Псалом 10. Отважная вера
- Псалом 11. Мольба в эпоху упадка
- Псалом 12. Тьма, а за неи рассвет
- Псалом 13. Осуждение нравственного упадка
- Псалом 14. Требования к человеку, посещающему дом Божии
- Псалом 15. Радость в присутствии Бога
- Псалом 16. Крик о защите и оправдании
- Псалом 17. Благодарение помазанника Господа
- Псалом 18. Слово Божие через природу и закон
- Псалом 19. Господи, спаси царя
- Псалом 20. Торжество в честь царя
- Псалом 21. Страстной псалом
- Псалом 22. Псалом псалмов
- Псалом 23. Царь славы
- Псалом 24. Алфавитный псалом-жалоба
- Псалом 25. Буду омывать в невинности руки мои
- Псалом 26. Жалоба и одновременно упование
- Псалом 27. Крик о помощи
- Псалом 28. Покои посреди бури
- Псалом 29. Сетование и ликование
- Псалом 30. В руку твою
- Псалом 31. Блаженство прощения
- Псалом 32. Слово и творение Божие
- Псалом 33. Псалом благодарения
- Псалом 34. Тройные тревоги
- Псалом 35. Нечестивый человек и праведный Бог
- Псалом 36. Нечестивый и праведник
- Псалом 37. Молитва страдающего грешника
- Псалом 38. Вера без всякой гарантии
- Псалом 39. Благодарение и жалоба
- Псалом 40. Блажен, кто помышляет о бедном
Книга вторая. Псалмы 41-71
- Псалмы 41-42. Тоска по храму
- Псалом 43. Вопль побежденного народа
- Псалом 44. Песнь на бракосочетание царя
- Псалом 45. Град Божии
- Псалом 46. Царство Божие
- Псалом 47. Град великого царя
- Псалом 48. Удел богатых и мудрых
- Псалом 49. Перед судом Божиим
- Псалом 50. Покаянный из покаянных
- Псалом 51. Противоположные обязательства
- Псалом 52(13). Человеческая порочность
- Псалом 53. Бог-помощник мои
- Псалом 54. Крылья, как у голубя
- Псалом 55. Бог за меня
- Псалом 56. Псалмопевец в львинои пещере
- Псалом 57. Есть Бог, судящии на земле
- Псалом 58. Избавление от псов воющих
- Псалом 59. Общенародный вопль о помощи
- Псалом 60. Царскии плач
- Псалом 61. Только в Боге успокаивается душа моя
- Псалом 62. Милость твоя лучше, чем жизнь
- Псалом 63. Стрела Господня
- Псалом 64. Хвала Богу Сиона
- Псалом 65. Свидетельство благодарности
- Псалом 66. Благодарение за урожаи
- Псалом 67. Литургическая антология
- Псалом 68. Неповинен в возводимом обвинении
- Псалом 69. Поспеши, Боже, избавить меня!
- Псалом 70. Не отвергни меня во время старости
- Псалом 71. Молитва от имени царя
Книга третья. Псалмы
- Псалом 72. Скептик становится проповедником
- Псалом 73. Разрушение дома Божиего
- Псалом 74. Благодарение за праведный суд
- Псалом 75. Гнев человеческий во славу Божию
- Псалом 76. Скорбь в исторической перспективе
- Псалом 77. Чудеса Божии и бунт Израиля
- Псалом 78. Оскверненный храм и разрушенный Иерусалим
- Псалом 79. Мольба к пастырю Израиля
- Псалом 80. Пророк на празденстве
- Псалом 81. Судия неба и земли
- Псалом 82. Враги Израиля
- Псалом 83. Любовь к дому Божиему
- Псалом 84. Плен иакова
- Псалом 85. Молитва на языке писания
- Псалом 86. Мать Сион
- Псалом 87. Бесконечная тьма
- Псалом 88. Завет с Давидом
Книга четвертая. Псалмы 89 -105
- Псалом 89.0 Боже, ты наша опора в прошлые века
- Псалом 90. Тень Всемогущего
- Псалом 91. Благодарение за дела Божии
- Псалом 92. Господь царствует
- Псалом 93. Бог отмщении
- Псалом 94. Почитание и предостережение
- Псалом 95. Царь и судия
- Псалом 96. Господь всей земли
- Псалом 97. Спаситель, царь и судия
- Псалом 98. Святый Боже
- Псалом 99. Псалом хвалебный
- Псалом 100. Царское зеркало
- Псалом 101. Плач в сочетании с гимном
- Псалом 102. Благослови, душа моя, Господа
- Псалом 103. Слава создателю
- Псалом 104. Бог завета
- Псалом 105. Благоволение Бога и грех Израиля
Книга пятая. Псалмы 106-150
- Псалом 106. Избавленные Господом
- Псалом 107. Новое сочетание
- Псалом 108. Проклятие и благословение
- Псалом 109. Царь священник
- Псалом 110. Воспоминание его чудесных деянии
- Псалом 111. Человек, боящийся Господа
- Псалом 112. Превознесенный и смиренный Господь
- Псалом 113, 1-8. Исход, положенный на музыку
- Псалом 113, 9-26. Слава имени Божиему
- Псалмы 114-115. Чашу спасения приму
- Псалом 116. Драгоценная жемчужина в маленькой упаковке
- Псалом 117. Благодарственный молебен
- Псалом 118. Азбука закона
- Псалом 119. Жизнь среди врагов
- Псалом 120. Господь-хранитель Твои
- Псалом 121. Важность и значение Иерусалима
- Псалом 122. Очи наши - к Господу
- Псалом 123. Благодарение за избавление
- Псалом 124. Защита народа Божия
- Псалом 125. Когда возвращал Господь плен Сиона
- Псалом 126. Зависимость человека от Божиего благословения
- Псалом 127. Почитание Бога - основа для счастливой семьи
- Псалом 128. Выживание Сиона
- Псалом 129. Из глубины взываю
- Псалом 130. От гордыни к вере
- Псалом 131. Давид и Сион
- Псалом 132. Красота братских уз
- Псалом 133. Благоволение Бога и благословление людей
- Псалом 134. Мозаика славословия
- Псалом 135. Вовек милость Божия
- Псалом 136. При реках вавилона
- Псалом 137. Выражение личном благодарности
- Псалом 138. Молитва мудрого
- Псалом 139. Мольба об избавлении и мщении
- Псалом 140. Перед искушением
- Псалом 141. Никто не заботится о душе моей
- Псалом 142. Нет праведников
- Псалом 143. Спасение царя и народа
- Псалом 144. Индивидуальное славословие
- Псалом 145. Славословие общественного значения
- Псалмы 146-147. Господь истории и природы
- Псалом 148. Всеобщее славословие
- Псалом 149. Прославленные спасением
- Псалом 150. Бурное, нарастающее славословие
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