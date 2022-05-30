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Руодс - Книга Псалмов - 9

Арнолдь Б. Руодс - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 9 - Книга Псалмов
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Series Комментарии к книгам Ветхого Завета (17 books)
Настоящий комментарий к Ветхому Завету основан на убеждении, что Библия есть Слово благой вести для всего человечества. Библия не является собственностью какой-то определенной группы людей. Она даже не является собственностью и делом лишь Церкви. Она дана Церкви для ее собственной жизни, а также для того, чтобы принести Божий дар жизни всему человечеству всюду, где есть уши, способные слышать, и сердца, способные принимать и отвечать.
Эта точка зрения объединяет отдельные части комментария и делает их единимым. Комментарий состоит из многих томов, написанных многими авторами. Их объединяет единство цели и веры. Их общая цель заключается в том, чтобы выяснить и разъяснить исторические условия и язык Библии, чтобы она стала более понятной, ибо здесь заключено одно Слово, одна весть о спасении, одно Евангелие.
Этот комментарий задуман как краткий, рассчитанный на неспециалистов, путеводитель для простых христиан в их личном изучении Библии. Как комментарий он выполнит свою задачу, если побудит читателей взяться самим за Библию. Общая цель его заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение читателей наиболее полезное объяснение фундаментальных проблем в простых, современных выражениях. Авторы не пытались дать исчерпающий разбор всех проблем.
Библия - это Божие откровение человечеству. Как Слово Божие, она базируется на конкретных исторических событиях - как Бог говорил и действовал в истории. Ветхий Завет - это более древняя часть, охватающая многие столетия и включающая различных авторов и различные литературные жанры. Его часто слишком мало используют в церквах, потому что он труден для понимания. Издание настоящего комментария помогает ответить на две основные проблемы.
1. Что значил Ветхий Завет для иудейского народа, к которому он был первоначально обращен?
2. Что Ветхий Завет значит для христианского верующего в конце двадцатого столетия?

Арнолдь Б. Руодс - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 9 - Книга Псалмов

Одесса. «Черноморье» ВСБ, 1993. - 250 с.

Арнолдь Б. Руодс - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 9 - Книга Псалмов - Содержание

  • Общее предисловие к русскому переводу
  • Введение
  • Классификация псалмов
Книга первая. Псалмы 1 - 40
  • Псалом 1. Линия раздела
  • Псалом 2. Воцарение помазанника Божия
  • Псалом 3. Крик об избавлении
  • Псалом 4. Удовлетворение своим положением
  • Псалом 5. Утренняя молитва с жертвоприношением
  • Псалом 6. Молитва покаяния
  • Псалом 7. Невиновность гонимого
  • Псалом 8. Книга Бытие 1, положенная на музыку
  • Псалом 9. Хвала и плач
  • Псалом 10. Отважная вера
  • Псалом 11. Мольба в эпоху упадка
  • Псалом 12. Тьма, а за неи рассвет
  • Псалом 13. Осуждение нравственного упадка
  • Псалом 14. Требования к человеку, посещающему дом Божии
  • Псалом 15. Радость в присутствии Бога
  • Псалом 16. Крик о защите и оправдании
  • Псалом 17. Благодарение помазанника Господа
  • Псалом 18. Слово Божие через природу и закон
  • Псалом 19. Господи, спаси царя
  • Псалом 20. Торжество в честь царя
  • Псалом 21. Страстной псалом
  • Псалом 22. Псалом псалмов
  • Псалом 23. Царь славы
  • Псалом 24. Алфавитный псалом-жалоба
  • Псалом 25. Буду омывать в невинности руки мои
  • Псалом 26. Жалоба и одновременно упование
  • Псалом 27. Крик о помощи
  • Псалом 28. Покои посреди бури
  • Псалом 29. Сетование и ликование
  • Псалом 30. В руку твою
  • Псалом 31. Блаженство прощения
  • Псалом 32. Слово и творение Божие
  • Псалом 33. Псалом благодарения
  • Псалом 34. Тройные тревоги
  • Псалом 35. Нечестивый человек и праведный Бог
  • Псалом 36. Нечестивый и праведник
  • Псалом 37. Молитва страдающего грешника
  • Псалом 38. Вера без всякой гарантии
  • Псалом 39. Благодарение и жалоба
  • Псалом 40. Блажен, кто помышляет о бедном
Книга вторая. Псалмы 41-71
  • Псалмы 41-42. Тоска по храму
  • Псалом 43. Вопль побежденного народа
  • Псалом 44. Песнь на бракосочетание царя
  • Псалом 45. Град Божии
  • Псалом 46. Царство Божие
  • Псалом 47. Град великого царя
  • Псалом 48. Удел богатых и мудрых
  • Псалом 49. Перед судом Божиим
  • Псалом 50. Покаянный из покаянных
  • Псалом 51. Противоположные обязательства
  • Псалом 52(13). Человеческая порочность
  • Псалом 53. Бог-помощник мои
  • Псалом 54. Крылья, как у голубя
  • Псалом 55. Бог за меня
  • Псалом 56. Псалмопевец в львинои пещере
  • Псалом 57. Есть Бог, судящии на земле
  • Псалом 58. Избавление от псов воющих
  • Псалом 59. Общенародный вопль о помощи
  • Псалом 60. Царскии плач
  • Псалом 61. Только в Боге успокаивается душа моя
  • Псалом 62. Милость твоя лучше, чем жизнь
  • Псалом 63. Стрела Господня
  • Псалом 64. Хвала Богу Сиона
  • Псалом 65. Свидетельство благодарности
  • Псалом 66. Благодарение за урожаи
  • Псалом 67. Литургическая антология
  • Псалом 68. Неповинен в возводимом обвинении
  • Псалом 69. Поспеши, Боже, избавить меня!
  • Псалом 70. Не отвергни меня во время старости
  • Псалом 71. Молитва от имени царя
Книга третья. Псалмы
  • Псалом 72. Скептик становится проповедником
  • Псалом 73. Разрушение дома Божиего
  • Псалом 74. Благодарение за праведный суд
  • Псалом 75. Гнев человеческий во славу Божию
  • Псалом 76. Скорбь в исторической перспективе
  • Псалом 77. Чудеса Божии и бунт Израиля
  • Псалом 78. Оскверненный храм и разрушенный Иерусалим
  • Псалом 79. Мольба к пастырю Израиля
  • Псалом 80. Пророк на празденстве
  • Псалом 81. Судия неба и земли
  • Псалом 82. Враги Израиля
  • Псалом 83. Любовь к дому Божиему
  • Псалом 84. Плен иакова
  • Псалом 85. Молитва на языке писания
  • Псалом 86. Мать Сион
  • Псалом 87. Бесконечная тьма
  • Псалом 88. Завет с Давидом
Книга четвертая. Псалмы 89 -105
  • Псалом 89.0 Боже, ты наша опора в прошлые века
  • Псалом 90. Тень Всемогущего
  • Псалом 91. Благодарение за дела Божии
  • Псалом 92. Господь царствует
  • Псалом 93. Бог отмщении
  • Псалом 94. Почитание и предостережение
  • Псалом 95. Царь и судия
  • Псалом 96. Господь всей земли
  • Псалом 97. Спаситель, царь и судия
  • Псалом 98. Святый Боже
  • Псалом 99. Псалом хвалебный
  • Псалом 100. Царское зеркало
  • Псалом 101. Плач в сочетании с гимном
  • Псалом 102. Благослови, душа моя, Господа
  • Псалом 103. Слава создателю
  • Псалом 104. Бог завета
  • Псалом 105. Благоволение Бога и грех Израиля
Книга пятая. Псалмы 106-150
  • Псалом 106. Избавленные Господом
  • Псалом 107. Новое сочетание
  • Псалом 108. Проклятие и благословение
  • Псалом 109. Царь священник
  • Псалом 110. Воспоминание его чудесных деянии
  • Псалом 111. Человек, боящийся Господа
  • Псалом 112. Превознесенный и смиренный Господь
  • Псалом 113, 1-8. Исход, положенный на музыку
  • Псалом 113, 9-26. Слава имени Божиему
  • Псалмы 114-115. Чашу спасения приму
  • Псалом 116. Драгоценная жемчужина в маленькой упаковке
  • Псалом 117. Благодарственный молебен
  • Псалом 118. Азбука закона
  • Псалом 119. Жизнь среди врагов
  • Псалом 120. Господь-хранитель Твои
  • Псалом 121. Важность и значение Иерусалима
  • Псалом 122. Очи наши - к Господу
  • Псалом 123. Благодарение за избавление
  • Псалом 124. Защита народа Божия
  • Псалом 125. Когда возвращал Господь плен Сиона
  • Псалом 126. Зависимость человека от Божиего благословения
  • Псалом 127. Почитание Бога - основа для счастливой семьи
  • Псалом 128. Выживание Сиона
  • Псалом 129. Из глубины взываю
  • Псалом 130. От гордыни к вере
  • Псалом 131. Давид и Сион
  • Псалом 132. Красота братских уз
  • Псалом 133. Благоволение Бога и благословление людей
  • Псалом 134. Мозаика славословия
  • Псалом 135. Вовек милость Божия
  • Псалом 136. При реках вавилона
  • Псалом 137. Выражение личном благодарности
  • Псалом 138. Молитва мудрого
  • Псалом 139. Мольба об избавлении и мщении
  • Псалом 140. Перед искушением
  • Псалом 141. Никто не заботится о душе моей
  • Псалом 142. Нет праведников
  • Псалом 143. Спасение царя и народа
  • Псалом 144. Индивидуальное славословие
  • Псалом 145. Славословие общественного значения
  • Псалмы 146-147. Господь истории и природы
  • Псалом 148. Всеобщее славословие
  • Псалом 149. Прославленные спасением
  • Псалом 150. Бурное, нарастающее славословие
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Rating 5.0 / 5
Added 30.05.2022
Author brat Eduard
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5.0/5 (3)

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