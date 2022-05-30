Настоящий комментарий к Ветхому Завету основан на убеждении, что Библия есть Слово благой вести для всего человечества. Библия не является собственностью какой-то определенной группы людей. Она даже не является собственностью и делом лишь Церкви. Она дана Церкви для ее собственной жизни, а также для того, чтобы принести Божий дар жизни всему человечеству всюду, где есть уши, способные слышать, и сердца, способные принимать и отвечать.

Эта точка зрения объединяет отдельные части комментария и делает их единимым. Комментарий состоит из многих томов, написанных многими авторами. Их объединяет единство цели и веры. Их общая цель заключается в том, чтобы выяснить и разъяснить исторические условия и язык Библии, чтобы она стала более понятной, ибо здесь заключено одно Слово, одна весть о спасении, одно Евангелие.

Этот комментарий задуман как краткий, рассчитанный на неспециалистов, путеводитель для простых христиан в их личном изучении Библии. Как комментарий он выполнит свою задачу, если побудит читателей взяться самим за Библию. Общая цель его заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение читателей наиболее полезное объяснение фундаментальных проблем в простых, современных выражениях. Авторы не пытались дать исчерпающий разбор всех проблем.

Библия - это Божие откровение человечеству. Как Слово Божие, она базируется на конкретных исторических событиях - как Бог говорил и действовал в истории. Ветхий Завет - это более древняя часть, охватающая многие столетия и включающая различных авторов и различные литературные жанры. Его часто слишком мало используют в церквах, потому что он труден для понимания. Издание настоящего комментария помогает ответить на две основные проблемы.

1. Что значил Ветхий Завет для иудейского народа, к которому он был первоначально обращен?

2. Что Ветхий Завет значит для христианского верующего в конце двадцатого столетия?

Арнолдь Б. Руодс - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 9 - Книга Псалмов

Одесса. «Черноморье» ВСБ, 1993. - 250 с.

Арнолдь Б. Руодс - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 9 - Книга Псалмов - Содержание

Общее предисловие к русскому переводу

Введение

Классификация псалмов

Книга первая. Псалмы 1 - 40

Псалом 1. Линия раздела

Псалом 2. Воцарение помазанника Божия

Псалом 3. Крик об избавлении

Псалом 4. Удовлетворение своим положением

Псалом 5. Утренняя молитва с жертвоприношением

Псалом 6. Молитва покаяния

Псалом 7. Невиновность гонимого

Псалом 8. Книга Бытие 1, положенная на музыку

Псалом 9. Хвала и плач

Псалом 10. Отважная вера

Псалом 11. Мольба в эпоху упадка

Псалом 12. Тьма, а за неи рассвет

Псалом 13. Осуждение нравственного упадка

Псалом 14. Требования к человеку, посещающему дом Божии

Псалом 15. Радость в присутствии Бога

Псалом 16. Крик о защите и оправдании

Псалом 17. Благодарение помазанника Господа

Псалом 18. Слово Божие через природу и закон

Псалом 19. Господи, спаси царя

Псалом 20. Торжество в честь царя

Псалом 21. Страстной псалом

Псалом 22. Псалом псалмов

Псалом 23. Царь славы

Псалом 24. Алфавитный псалом-жалоба

Псалом 25. Буду омывать в невинности руки мои

Псалом 26. Жалоба и одновременно упование

Псалом 27. Крик о помощи

Псалом 28. Покои посреди бури

Псалом 29. Сетование и ликование

Псалом 30. В руку твою

Псалом 31. Блаженство прощения

Псалом 32. Слово и творение Божие

Псалом 33. Псалом благодарения

Псалом 34. Тройные тревоги

Псалом 35. Нечестивый человек и праведный Бог

Псалом 36. Нечестивый и праведник

Псалом 37. Молитва страдающего грешника

Псалом 38. Вера без всякой гарантии

Псалом 39. Благодарение и жалоба

Псалом 40. Блажен, кто помышляет о бедном

Книга вторая. Псалмы 41-71

Псалмы 41-42. Тоска по храму

Псалом 43. Вопль побежденного народа

Псалом 44. Песнь на бракосочетание царя

Псалом 45. Град Божии

Псалом 46. Царство Божие

Псалом 47. Град великого царя

Псалом 48. Удел богатых и мудрых

Псалом 49. Перед судом Божиим

Псалом 50. Покаянный из покаянных

Псалом 51. Противоположные обязательства

Псалом 52(13). Человеческая порочность

Псалом 53. Бог-помощник мои

Псалом 54. Крылья, как у голубя

Псалом 55. Бог за меня

Псалом 56. Псалмопевец в львинои пещере

Псалом 57. Есть Бог, судящии на земле

Псалом 58. Избавление от псов воющих

Псалом 59. Общенародный вопль о помощи

Псалом 60. Царскии плач

Псалом 61. Только в Боге успокаивается душа моя

Псалом 62. Милость твоя лучше, чем жизнь

Псалом 63. Стрела Господня

Псалом 64. Хвала Богу Сиона

Псалом 65. Свидетельство благодарности

Псалом 66. Благодарение за урожаи

Псалом 67. Литургическая антология

Псалом 68. Неповинен в возводимом обвинении

Псалом 69. Поспеши, Боже, избавить меня!

Псалом 70. Не отвергни меня во время старости

Псалом 71. Молитва от имени царя

Книга третья. Псалмы

Псалом 72. Скептик становится проповедником

Псалом 73. Разрушение дома Божиего

Псалом 74. Благодарение за праведный суд

Псалом 75. Гнев человеческий во славу Божию

Псалом 76. Скорбь в исторической перспективе

Псалом 77. Чудеса Божии и бунт Израиля

Псалом 78. Оскверненный храм и разрушенный Иерусалим

Псалом 79. Мольба к пастырю Израиля

Псалом 80. Пророк на празденстве

Псалом 81. Судия неба и земли

Псалом 82. Враги Израиля

Псалом 83. Любовь к дому Божиему

Псалом 84. Плен иакова

Псалом 85. Молитва на языке писания

Псалом 86. Мать Сион

Псалом 87. Бесконечная тьма

Псалом 88. Завет с Давидом

Книга четвертая. Псалмы 89 -105

Псалом 89.0 Боже, ты наша опора в прошлые века

Псалом 90. Тень Всемогущего

Псалом 91. Благодарение за дела Божии

Псалом 92. Господь царствует

Псалом 93. Бог отмщении

Псалом 94. Почитание и предостережение

Псалом 95. Царь и судия

Псалом 96. Господь всей земли

Псалом 97. Спаситель, царь и судия

Псалом 98. Святый Боже

Псалом 99. Псалом хвалебный

Псалом 100. Царское зеркало

Псалом 101. Плач в сочетании с гимном

Псалом 102. Благослови, душа моя, Господа

Псалом 103. Слава создателю

Псалом 104. Бог завета

Псалом 105. Благоволение Бога и грех Израиля

Книга пятая. Псалмы 106-150