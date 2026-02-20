Все христианские церкви утверждают, что их учения основаны на Библии. Тем не менее, между ними иногда встречаются очень большие разногласия. Однако Святые Писания в этом не виноваты. Разногласия являются результатом различных истолкований Слова Божьего. Хотя Библия написана ясным языком, проблема заключается в том, как все в ней соединяется между собою. Люди, записавшие 66 книг, жили на протяжении 1600 лет (с 1500 г. до Р.Х. по 100 год н.э.). Какая же нить связывает эти произведения в единое целое? Каково учение, отчетливо и гармонично проходящее через все 66 отдельных книг? Поскольку различные конфессии делают акцент на разных доктринах, было бы уместно с самого начала ознакомить читателей с теми учениями Писаний, на которых основаны истолкования, употребляемые в этом труде.

Комментарии к Ветхому и Новому Заветам - The Niv Study Bible Перевод с английского (The Niv Study Bible) Перевод и публикация этой книги выполнены фондом "Лютеранское наследие" Переводчик: Александр Иншаков, редакторы русского текста: Алексей Комаров и Жанна Григорова, теологический редактор: Александр Бите. Фонд “Лютеранское культурное наследие” 2007 г. Комментарии к Ветхому и Новому Заветам - The Niv Study Bible Введение Ветхий Завет Бытие

Исход

Левит

Числа

Второзаконие

Книга Иисуса Навина

Книга Судей Израилевых

Книга Руфь

Первая книга Царств

Вторая книга Царств

Третья книга Царств

Четвертая книга Царств

Первая книга Паралипоменон

Вторая книга Паралипоменон

Книга Ездры

Книга Неемии

Книга Есфирь

Книга Иова

Псалтирь

Притчи Соломоновы

Книга Екклесиаста

Песнь Песней Соломона

Книга пророка Исайи

Книга пророка Иеремии

Плач Иеремии

Книга пророка Иезекииля

Книга пророка Даниила

Книга пророка Осии

Книга пророка Иоиля

Книга пророка Амоса

Книга пророка Авдия

Книга пророка Ионы

Книга пророка Михея

Книга пророка Наума

Книга пророка Аввакума

Книга пророка Софонии

Книга пророка Аггея

Книга пророка Захарии

Книга пророка Малахии Новый Завет Евангелие от Матфея

Евангелие от Марка

Евангелие от Луки

Евангелие от Иоанна

Деяния святых апостолов

Соборные послания апостолов: Послание Иакова Первое послание Петра Второе послание Петра Первое послание Иоанна Второе послание Иоанна Третье послание Иоанна Послание Иуды

Послания апостола Павла: Послание к Римлянам Первое послание к Коринфянам Второе послание к Коринфянам Послание к Галатам Послание к Ефесянам Послание к Филиппийцам Послание к Колоссянам Первое послание к Фессалоникийцам Второе послание к Фессалоникийцам Первое послание к Тимофею Второе послание к Тимофею Послание к Титу Послание к Филимону Послание к Евреям

Откровение Иоанна Богослова

Комментарии к Ветхому и Новому Заветам - The Niv Study Bible - Закон и Евангелие

Противопоставление осуждения и спасения предполагает другое центральное учение, основанное на Святом Писании — Закон и Евангелие. В английском языке имеет хождение краткий способ выражения различий между этими терминами посредством аббревиатуры S.O.S. То есть Закон "Shows Our Sins" (показывает наши грехи), а Евангелие "Shows Our Savior" (показывает нашего Спасителя).

Закон и Евангелие содержатся во всей Библии — как в Ветхом, так и в Новом Завете. Часто полагают, будто Ветхий Завет — это Закон, а Новый — Евангелие. Однако, как мы уже отмечали ранее, Ветхий Завет также представляет благодать Божью, являющуюся Евангелием, а в Новом Завете содержатся и Закон, и Евангелие.

Любое серьезное исследование Писания должно выделять Закон и Евангелие, а также устанавливать различие между ними. Игнорировать одно из этих понятий или путать их между собою — значит побуждать к неправильному пониманию христианского учения. Проповедь искупительного служения, воскресения и вознесения Иисуса Христа без предварительного упоминания о греховности рода человеческого является безрассудством. Перед Евангелием следует проповедовать Закон, который указывает слушателям на их потребность в Спасителе, освобождающем их от вины и осуждения греха. Проповедь Евангелия без Закона делает ее слабою, пустою и исключительно эмоциональною. Подобным же образом, проповедь Закона без утешительной истины Евангелия не может дать покоя мятущейся совести.

Однако в равной степени опасно также смешение Закона и Евангелия или приписывание одному функций другого. Утверждения: "Ты спасен, если веруешь" или "Ты спасен благодаря тому, что веруешь" — являются смешением Закона и Евангелия, поскольку слова "если" и "благодаря тому, что" подразумевают условия и некие действия, дополняющие благодать Божью. Благодать Божья абсолютна и безусловна. Наше спасение полностью совершено страданием, смертью и воскресением единородного Сына Божьего Иисуса Христа. Оно не зависит от того, что мы делаем или делали, либо от каких-то "если" или "потому что" с нашей стороны. Смешивать Закон и Евангелие — значит извращать и разрушать радостную суть Божьей благодати. Вера — это не наша заслуга или наша работа, а дар Божий через деяния Святого Духа.

Также важно различать Закон и Евангелие в том, что касается источника спасения и осуждения. Согласно главе 1 Послания к Ефесянам, наше спасение является результатом того, что Бог избрал нас от вечности, в чем и состоит суть Евангелия. Делать отсюда логический вывод, будто некоторые люди должны быть предопределены к осуждению Законом, —характерный пример смешения Закона и Евангелия. С другой стороны, "безумное" учение об избрании ко спасению (но не к осуждению) — это особенно утешительная часть Евангелия. Когда христиане, особенно на склоне лет, рассуждают о своей духовной жизни и задумываются о том, не утратят ли они веру в свой смертный час, библейское учение об избрании дает им вполне надежную гарантию. Если бы вера была их собственным достижением, то страх за состояние веры перед смертью давал бы им повод для сомнения и тревоги. Но, благодаря нашему избранию ко спасению от вечности посредством Божьей благодати, наша вера является Его даром, результатом Божьего выбора, и поддерживается Его Святым Духом через Слово и Таинства. Потому-то христиане могут иметь уверенность вместе с Павлом: "Кто отлучит нас от любви Божией... Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем" (Рим. 8:35,38-39).