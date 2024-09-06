Комогорцев - Код чуди

Истоки предлагаемой вашему вниманию книги берут свое начало в 2007 г., когда ее авторы, совершенно не сговариваясь и даже не будучи еще знакомыми друг с другом, опубликовали свои исследования, послужившие отправной точкой для этой работы.

В январе 2007 г. в XIII выпуске альманаха «Волшебная гора. Традиция, религия, культура» вышла статья Алексея Комогорцева «Предания о “подземном народе” и культ “ящера-коркодела” на севере европейской части России и Приуралье»2. В статье рассматривался генезис культа ящера-коркодела, распространенный некогда на севере европейской части России и в Приуралье, а также его связь с пермским звериным стилем.

Авторство пермского звериного стиля — уникального культового литья, датируемого VII в. до н. э. — XII в. н. э. и совершенно выпадающего из общего ряда прочих урало-сибирских звериных стилей, — приписывается литейщикам легендарного народа чудь, предания о котором охватывают огромную территорию Европейского севера от Скандинавии до Урала. В статье ставилось под сомнение господствующее в современной историографии отождествление чуди с историческим населением северо-востока Русской равнины (в том числе с предками современных эстонцев, вепсов, карелов, коми и коми-пермяков), а также демонстрировалась очевидная типологическая связь преданий о чуди с северными преданиями о народе сиртя, обитавшем в тундре до прихода ненцев, более поздними русскими поверьями о дивьих людях, а также древнеирландскими представлениями о Племенах богини Дану. Опираясь на исторические, археологические и палеантропологические материалы, полученные в разных частях света, автор высказывал предположение, что во всех перечисленных выше фольклорно-мифологических образах (чудь, сиртя, дивьи люди, Племена богини Дану и др.) запечатлелись черты реального народа, проживавшего (а возможно, и проживающего) на обширном пространстве от Европы до Западносибирской тундры до появления там известных племен и оказавшего хорошо прослеживаемое культурное влияние на соседствующие с ним «исторические» народы. Первоначальная локализация этого загадочного народа, предположительно, связывалась с приполярными районами евразийского континента, откуда представители этой культуры были вынуждены мигрировать вглубь континента из-за климатических и геологических изменений. Выдвигалось предположение, что последующий ареал распространения этой культуры мог простираться гораздо далее современного арктического побережья.

Справедливости ради нужно отметить, что первые осторожные указания на такие сопоставления и сопутствующие им выводы были сделаны еще представителями советской исторической науки во второй половине прошлого века.

В частности, советский этнограф и специалист в области изобразительного искусства и фольклора финно-угорских народов Любовь Степановна Грибова, много писавшая о проблеме чуди, отмечала отличие пермского звериного стиля от степного искусства Евразии и его перекличку «с искусством древневосточных государств (Египет, Ассирия, Шумер, Вавилон и др.), а также некоторых варварских цивилизаций Европы (кельтское искусство)».

Комогорцев, А. Ю. - Код чуди - Исчезнувшая цивилизация русского севера

Москва ; Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2023. — 368 с. ; ил.

ISBN 978-5-4499-3090-3

Комогорцев, А. Ю. - Код чуди – Содержание

Introductio: несколько слов о предыстории создания книги

Часть I. Реликтовые чудовища как универсальная культурная константа

Чудовища в традиционной структуре мироздания

Реликтовые боги Старой Европы и Древнего Востока

Ритуальная коммуникация с реликтовыми чудовищами: от «Обряда обручения с морем» до ритуала «усмирения водной стихии»

Часть II. «Чудовищный» код чуди

Переплавленная культура

Реликтовый ящер в сюжетах пермской культовой металлопластики

«Чудские боги»: реликтовые ящеры как источник магических способностей в пермском зверином стиле

Сюжет передвижения человека на ящере в пермском зверином стиле и его аналоги в традиционных культурах

«Зверь-мамонт»: ящер в мифологии народов Сибири и традиционном шаманизме

«Поклоняющиеся чудовищам»: чудь в преданиях нарымских селькупов

Почитание подземно-подводных чудовищ у нарымских остяков и селькупов

Реликтовые ящеры кулайской археологической культуры в собрании Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатипова

Магическая коммуникация между человеком и реликтовыми чудовищами в селькупском сказании о лозах из собрания Н. П. Григоровского

Часть III. «Сокрытый народ»

Сиртя: пастухи «земляных оленей»

Арктическая прародина «сокрытого народа»?

Поселения «сокрытого народа» на Оркнейских островах

О «дивьих людях», изысканиях института «Аненербе» и следах «сокрытого народа» в центре европейской части России

Танцующие «карлики»: от Древнего Египта до Юкатана

«Тайное содружество» преподобного Кирка, палеоантропы-гиперсуггесторы доктора Поршнева и тайный культ рефаимов

Эволюция «договорных отношений» между людьми и чудовищами в нартском эпосе и «Житии Св. Федора Тирона»

Тайна Св. Николая: новая жизнь «старых» богов

Заключение: код чуди — ключ к древнейшей истории человечества

Примечания