«Компендіум соціальної доктрини Церкви» — це фундаментальна праця, підготовлена Папською радою «Справедливість і мир», яка вперше систематизувала цілісне соціальне вчення Католицької Церкви. Видання 2006 року від видавництва «Кайрос» стало знаковою подією для українського контексту, оскільки воно пропонує відповіді на гострі питання сучасності — від прав людини та економіки до екології та міжнародної безпеки. Головна ідея Компендіуму полягає в тому, що Церква не може залишатися осторонь суспільних процесів, адже служіння Богу нерозривно пов’язане зі служінням людині та захистом її гідності у всіх сферах життя.

Структурно книга поділена на три великі частини, що охоплюють шлях від теологічних засад до практичних дій. У першій частині розглядається людина як образ Божий, її права та фундаментальні принципи соціального вчення: спільне благо, субсидіарність та солідарність. Друга частина присвячена конкретним інституціям та сферам: сім’ї як клітині суспільства, людській праці, економіці, політичній спільноті та екології. Третя частина зосереджена на ролі мирян у перетворенні світу, закликаючи віруючих до активної участі в будівництві «цивілізації любові» через політику, культуру та соціальне служіння.

Текст написаний у строгому доктринальному стилі, проте він залишається доступним для широкого кола читачів завдяки чіткій логіці та тематичним покажчикам. Це не просто збірник правил, а динамічний дороговказ, що базується на енцикліках Пап Римських, починаючи від Rerum Novarum (1891) до сучасних документів. Робота служить фундаментальним ресурсом для політиків, соціологів, педагогів та всіх людей доброї волі, які шукають етичні орієнтири в епоху глобалізації. Читання Компендіуму допомагає усвідомити, що віра має реальну перетворювальну силу, здатну зробити суспільство більш людяним, справедливим і солідарним.

Компендіум соціальної доктрини Церкви

Папська рада «Справедливість і мир». – Київ: Видавництво «Кайрос», 2006. – 547 с.

ISBN 978-966-96652-5-6

Компендіум соціальної доктрини Церкви – Зміст

Лист кардинала Анжело Содано

Передмова

Вступне слово до українського видання (кардинал Мар’ян Яворський)

Вступне слово до українського видання (Блаженніший Любомир кардинал Гузар)

Вступ. Цілісний і солідарний гуманізм

а. Насвітанку третього тисячоліття - б. Значення документу - в. Служіння повній істині про людину - г.Назнак солідарності, поваги і любові

ЧАСТИНА ПЕРША

Розділ перший. Божий намір любові до людства

I. ВИЗВОЛЬНАДІЯБОГАВІСТОРІЇІЗРАЇЛЮ

a. Божа присутність як дар - б. Принцип сотворення і безкорислива дія Бога

II. ІСУС ХРИСТОС – ЗВЕРШЕННЯ ОТЦІВСЬКОГО НАМІРУ ЛЮБОВІ

a. В Ісусі Христі здійснилась вирішальна подія в історії відносин Бога і людства - б. Одкровення тринітарної Любові

III. ЛЮДСЬКАОСОБАУБОЖОМУЗАДУМІЛЮБОВІ

a. Тринітарна любов, джерело і мета людської особи - б. Християнське спасіння: для всіх народів і цілої людини - в. Учень Христа як нове творіння - г. Трансцендентність спасіння та автономія земних справ

IV. БОЖИЙЗАДУМІМІСІЯЦЕРКВИ45

a. Церква – знамення і захист трансцендентності людської особи - б. Церква, Царство Боже та оновлення суспільних відносин - в. Нові небеса та нова земля - г. Марія та її згода із Божим задумом любові

Розділ другий. Місія Церкви і її соціальна доктрина

І. ЄВАНГЕЛІЗАЦІЯІСОЦІАЛЬНАДОКТРИНА

а. Церква як оселя Бога з людьми - б. Збагачення і насичення суспільства Євангелієм - в. Соціальна доктрина, євангелізація і людський розвиток - г. Права й обов’язки Церкви

II.ПРИРОДАСОЦІАЛЬНОЇДОКТРИНИ

а. Знання, просвітлене вірою - б.Удружньому діалозі з усіма галузями знань - в. Вияв учительського служіння Церкви - г. Задля суспільства, що житиме у згоді, справедливості та любові - ґ. Послання синам і донькам Церкви та людству - д. Під знаком послідовності й оновлення

ІІІ. СОЦІАЛЬНА ДОКТРИНА В НАШ ЧАС: ІСТОРИЧНІНОТАТКИ

а. Початок нового шляху - б. Від Rerum novarum і до наших днів - в.Усвітлі і під проводом Євангелія

Розділ третій. Людина і її права

І. СОЦІАЛЬНА ДОКТРИНА І ПЕРСОНАЛІСТИЧНИЙ ПРИНЦИП

ІІ. ЛЮДИНА ЯК IMAGO DEI

а. Створіння на образ Божий - б. Трагедія гріха - в. Універсальність гріха та універсальність спасіння

ІІІ.БАГАТОГРАННІСТЬ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИ

А. Єдність людської особи - Б. Відкритість до трансцендентності та унікальність людської особи - а. Відкритість до трансцендентності - б. Унікальна і неповторна - в. Повага до людської гідності - В. Свобода людської особи - а. Цінність і обмеження свободи - б. Зв’язок свободи з правдою і природним законом - Г. Рівна гідність усіх людей - Ґ. Соціальна природа людини

IV.ПРАВАЛЮДИНИ

а. Цінність прав людини - б. Перелік прав - в. Права й обов’язки - г. Права народів та націй - ґ. Наближення літери до духу

Розділ четвертий. Принципи соціальної доктрини Церкви

І. ЗНАЧЕННЯ І ЄДНІСТЬ

ІІ. ПРИНЦИП СПІЛЬНОГО БЛАГА

а. Значення і основні наслідки - б. Відповідальність кожної людини за спільне благо - в. Завдання політичної спільноти

ІІІ. УНІВЕРСАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ БЛАГ

а. Походження і значення - б. Універсальне призначення благ і приватна власність - в. Універсальне призначення благ і надання переваги бідним

ІV.ПРИНЦИП СУБСИДІАРНОСТІ

а. Походження та значення - б. Конкретні вказівки

V. УЧАСТЬ

а. Значення і цінність - б. Участь і демократія

VI.ПРИНЦИП СОЛІДАРНОСТІ

а. Значення і цінність - б. Солідарність як соціальний принцип і моральна чеснота - в. Солідарність і спільне зростання людства - г. Солідарність в житті і посланні Ісуса Христа

VII. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЦІННОСТІ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ

а. Зв’язок між принципами і цінностями - б. Істина - в. Свобода - г. Справедливість

VIII. ШЛЯХ ЛЮБОВІ

ЧАСТИНА ДРУГА

Розділ п’ятий. Родина як життєво важлива клітина суспільства

І. РОДИНА ЯК ПЕРША ПРИРОДНА ГРОМАДА

а. Важливість родини для людської особи - б. Важливість родини для суспільства

ІІ. ПОДРУЖЖЯ ЯК ОСНОВА РОДИНИ

а. Значення подружжя - б. Таїнство подружжя

ІІІ. РОДИНА ЯК СУБ’ЄКТ СУСПІЛЬСТВА

а. Любов і утворення спільноти осіб - б. Родина – святиня життя - в. Завдання виховання - г. Гідність і права дітей

IV. РОДИНА ЯК АКТИВНИЙ УЧАСНИК СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ

а. Солідарність у родині - б. Родина, економічне життя і праця

V. СУСПІЛЬСТВО НА СЛУЖБІ У РОДИНИ

Розділ шостий. Праця людини

І. БІБЛІЙНІ АСПЕКТИ

а. Обов’язок обробляти і доглядати землю - б. Ісус – Людина праці - в. Обов’язок працювати

ІІ. ПРОРОЧА ЦІННІСТЬ ЕНЦИКЛІКИ RERUMNO VARUM

ІІІ.ГІДНІСТЬ ПРАЦІ

а. Суб’єктний і об’єктний виміри праці - б. Зв’язок між працею і капіталом - в. Праця і право на участь - г. Зв’язок між працею і приватною власністю - ґ. Відпочинок від праці

IV. ПРАВО НА ПРАЦЮ

а. Необхідність праці - б. Роль держави і громадянського суспільства в забезпеченні права на працю - в. Родина і право на працю - г. Жінки і право на працю - ґ. Дитяча праця - д. Імміграція і праця - е. Сільське господарство і право на працю

V. ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ

а. Гідність працівників і дотримання їхніх прав - б. Право на справедливу оплату праці і розподіл доходу - в. Право на страйк

VI. СОЛІДАРНІСТЬ МІЖ ПРАЦІВНИКАМИ

а. Важливість профспілок - б. Нові форми солідарності

VII. RESNOVAE У СВІТІ ПРАЦІ

а. Період епохальних змін - б. Соціальна доктрина і res novae («нові речі»)

Розділ сьомий. Економічне життя

І. БІБЛІЙНІ АСПЕКТИ

а. Людина, бідність і багатство - б. Багатство існує, щоб ним ділитися

ІІ. ЕТИКА ТА ЕКОНОМІКА

ІІІ. ПРИВАТНА ІНІЦІАТИВА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

а. Підприємство та його цілі - б. Роль власників і керівників підприємств

IV. ЕКОНОМІЧНІ ІНСТИТУТИ НА СЛУЖБІ ЛЮДИНІ

а. Роль вільного ринку - б. Дії держави - в. Роль проміжних груп - г. Заощадження і споживання

V. RES NOVAE В ЕКОНОМІЧНОМУ СЕКТОРІ

а. Глобалізація: можливості і ризики - б. Міжнародна фінансова система - в. Роль міжнародної спільноти в епоху глобальної економіки - г. Цілісний і солідарний розвиток - ґ. Потреба у більшій виховній і культурній роботі

Розділ восьмий. Політична спільнота

І. БІБЛІЙНІ АСПЕКТИ

а. Божа влада - б. Ісус і політична влада - в. Ранні християнські спільноти

ІІ. ЗАСАДИ І ЦІЛІ ПОЛІТИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

а. Політична спільнота, людська особа і народ - б. Захист і утвердження прав людини - в. Суспільне життя, засноване на суспільній дружбі

ІІІ. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА

а. Основа політичної влади - б. Влада як моральна сила - в. Право на протест сумління -в. Право на опір - д. Каральна функція

IV. ДЕМОКРАТИЧНА СИСТЕМА

а. Цінності і демократія-- б. Інститути і демократія - в. Моральні складові політичного представництва - г. Інструменти політичної участі - ґ. Інформація і демократія

V. ПОЛІТИЧНА СПІЛЬНОТА НА СЛУЖБІ ГРОМАДЯНСЬКОГОСУСПІЛЬСТВА

а. Цінність громадянського суспільства - б. Пріоритет громадянського суспільства - в. Застосування принципу субсидіарності

VI.ДЕРЖАВАІ РЕЛІГІЙНІ СПІЛЬНОТИ

А. Релігійна свобода як засадниче право людини - Б. Католицька Церква і політична спільнота - а. Автономія і незалежність - б. Співпраця

Розділ дев’ятий. Міжнародне співтовариство

І. БІБЛІЙНІ АСПЕКТИ

а. Єдність людського роду - б. Ісус Христос – прообраз і основа нового людства - в. Універсальне покликання християнства

ІІ. ЗАСАДНИЧІ ПРАВИЛА МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ

а. Міжнародне співтовариство і цінності - б. Відносини, побудовані на злагоді між правовим і моральним порядками

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВТОВАРИСТВА

а. Цінність міжнародних організацій - б. Юридична особа Святого Престолу

IV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ

а. Співробітництво задля забезпечення права на розвиток - б. Боротьба з бідністю - в. Зовнішній борг

Розділ десятий. Охорона довкілля

І. БІБЛІЙНІ АСПЕКТИ

ІІ. ЛЮДИНА Й УСЕСВІТ СОТВОРЕНИХ РЕЧЕЙ

ІІІ. КРИЗА У ВІДНОСИНАХ МІЖ ЛЮДИНОЮ ІДОВКІЛЛЯМ

IV. СПІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

a. Довкілля як колективне благо - б. Використання біотехнологій - в. Довкілля та розподіл благ - г. Нові способи життя

Розділ одинадцятий. Зміцнення миру

I. БІБЛІЙНІ АСПЕКТИ

II. МИР – ПЛІД СПРАВЕДЛИВОСТІ І ЛЮБОВІ

III. ПОРАЗКА МИРУ – ВІЙНА

a. Необхідний захист - б. Захист миру - в. Обов’язок захищати невинних - г. Заходи проти тих, хто загрожує миру - ґ. Роззброєння - д. Осуд тероризму

IV. ВНЕСОК ЦЕРКВИ В УТВЕРДЖЕННЯ МИРУ

ЧАСТИНА ТРЕТЯ

Розділ дванадцятий. Соціальна доктрина і дія Церкви

I. ПАСТИРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

a. Соціальна доктрина та інкультурація віри - б. Соціальна доктрина і соціальна пастирська діяльність - в. Соціальна доктрина і формація - г. Сприяти діалогу - ґ. Суб’єкти соціальної пастирської діяльності

II. СОЦІАЛЬНА ДОКТРИНА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІРНИХ МИРЯН

a. Вірні миряни - б. Духовність вірних мирян - в. Діяти розсудливо - г. Соціальна доктрина і світські об’єднання - ґ. Служіння в різних сферах суспільного життя - 1. Служіння людині - 2. Служіння в культурі - 3. Служіння в економіці - 4. Служіння в політиці

Висновки

До цивілізації любові

a. Допомога Церкви сучасній людині - б. Віра в Христа – новий початок - в. Тверда надія - г. Побудова «цивілізації любові»

Покажчики