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Комплект пособий воскресной школы СВЕТ ИСТИНЫ - 90

Комплект пособий воскресной школы СВЕТ ИСТИНЫ - 90
The Esxatos Theological Club
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Educational

Проект создан для изучения спроса и сбора денег для комплекта пособий для воскресной школы "Свет Истины",

Ознакомиться с пособиями проекта можно по ссылке
https://www.bible.org.ru/catalog/?s=&q=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B&PAGEN_2=2

Клуб собирается купить 90 пособий (18 серий по 5 пособий, включающий 3 пособия для учеников, наглядное пособие и пособие для учителя).

На Эсхатосе страницы серий будут предлагаться по целевой, но для приобретения, пересылки, сканирования и обработки 90 пособий требуются средства, которые планируется собрать по проекту,

желающие могут присоединиться к проекту https://t.me/+p6vGxjKpv6Q5MGRi

Views 82
Rating 5.0 / 5
Added 12.10.2026
Author esxatos
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5.0/5 (1)

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