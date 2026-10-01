Комплект пособий воскресной школы СВЕТ ИСТИНЫ - 90
The Esxatos Theological Club
Club members have full access to the club's collections for personal study. Membership is not free: activation requires a joining donation, the terms are in the club rules.Login How to join the club Club rules
Проект создан для изучения спроса и сбора денег для комплекта пособий для воскресной школы "Свет Истины",
Ознакомиться с пособиями проекта можно по ссылке
https://www.bible.org.ru/catalog/?s=&q=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B&PAGEN_2=2
Клуб собирается купить 90 пособий (18 серий по 5 пособий, включающий 3 пособия для учеников, наглядное пособие и пособие для учителя).
На Эсхатосе страницы серий будут предлагаться по целевой, но для приобретения, пересылки, сканирования и обработки 90 пособий требуются средства, которые планируется собрать по проекту,
желающие могут присоединиться к проекту https://t.me/+p6vGxjKpv6Q5MGRi
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