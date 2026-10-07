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Мойжес - Сакральные квесты

Мойжес - Сакральные квесты
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends

В книге «Сакральные квесты» Леонид Мойжес исследует взаимодействие религии, мифологии и видеоигр, рассматривая игры не как пассивный носитель сюжетов и визуальных образов, а как особый медиум, способный моделировать определённое понимание религии через правила и игровые механики. Автор показывает, что религиозные мотивы присутствуют в играх значительно чаще, чем может показаться: культы, боги, демоны, священные пространства, пророчества, паломничества, религиозные войны и мифологические существа оказываются частью как сюжета и эстетики, так и непосредственно геймплея. Анализируя Dead Space, BioShock Infinite, Far Cry 5, Metro Exodus, игры Paradox Interactive, The Elder Scrolls III: Morrowind, Baldur’s Gate, Dragon Age: Inquisition, Cultist Simulator, «Чёрную Книгу», Cyberpunk 2077 и другие проекты, Мойжес прослеживает устойчивые модели репрезентации религии и показывает их культурное, политическое и историческое происхождение.

Особое внимание автор уделяет специфике видеоигр как интерактивного искусства. Используя концепцию процедурной риторики, религиоведческую модель семи измерений религии Ниниана Смарта, идеи «религиозного пространства», «фантастической среды» и механизмы ремедиации, Мойжес показывает, как игровые системы сами высказываются о природе религии. Одни проекты воспроизводят распространённый образ религии как экспансивной, подавляющей индивидуальность силы, другие превращают богов и демонов в классифицируемые игровые сущности, третьи предлагают существенно более сложные модели религиозного опыта. В результате книга становится одновременно исследованием религии в массовой культуре, историей формирования игрового языка и критическим анализом тех представлений о сакральном, которые видеоигры распространяют среди миллионов игроков.

Мойжес Леонид – Сакральные квесты – Зачем религия и мифология в видеоиграх

Мойжес, Леонид Владимирович. Сакральные квесты. Зачем религия и мифология в видеоиграх / Леонид Мойжес. — Москва: Издательство АСТ, 2026. — 320 с.: ил. — (Видеоигры: глубокое погружение).

ISBN 978-5-17-182114-2

Мойжес Леонид – Сакральные квесты – Содержание

  • Введение

  • Глава 1. Язык видеоигр

    • Текстом, картинкой, механикой

      • Прямые высказывания и сюжеты

      • Визуальность

      • Процедурная риторика

  • Глава 2. Миф о мифе: религиозное пространство как ключевой взгляд на религию

    • Раздел 1. Священное пространство

    • Раздел 1. Dead Space: граница на замке

      • Геймплей

      • Сюжет

      • Церковь юнитологии

      • Стремление к экспансии

      • Революционный характер

      • Подавление индивидуальности

      • Нерелигиозная природа

    • Раздел 2. От Колумбии до Каспия

      • BioShock Infinite

      • Far Cry 5

      • Metro Exodus

    • Раздел 3. Глобальные стратегии от Paradox Interactive: не можешь победить — возглавь

      • Глобальные стратегии

      • Paradox стратегий

      • Paradox религии

  • Глава 3. Как разобрать религию: концепция Ниниана Смарта

    • Антиэссенциализм Смарта

    • Измерения религии

    • The Elder Scrolls III: Morrowind

      • Храм Трибунала

        • Мифологическое

        • Этическое

        • Социальное

        • Доктринальное

        • Ритуальное

        • Эмоциональное

        • Материальное

      • Религия Эшлендеров

        • Мифологическое

        • Доктринальное

        • Социальное

        • Эмоциональное

        • Ритуальное

        • Этическое

        • Материальное

      • Остальные религии

      • Религия как Инаковость

      • Христианоцентризм

      • Религии как пространства

  • Глава 4. Подземелья, Драконы и боги

    • Мифология в ролевых играх

    • Chainmail

    • Dungeons & Dragons

    • Фантастическая среда

    • Фантастическая Семейка

    • Фантастическая политика

    • Тут живут тролли

    • Baldur’s Gate 3

      • Фантастические религии

      • Нерелигиозная религия

      • Религиозные организации

      • Религиозные персонажи

      • Религиозные возможности игрока

      • Симуляция или симулякр

    • Гностицизм и язычество: подходы ролевых игр к изображению религии

      • Языческая модель религии

      • Гностическая модель

  • Глава 5. Необычные примеры

    • Раздел 1. King of Dragon Pass

    • Раздел 2. Dragon Age: Inquisition

    • Раздел 3. Cultist Simulator

    • Раздел 4. Чёрная Книга

    • Раздел 5. Cyberpunk 2077

  • Заключение

Views 51
Rating 5.0 / 5
Added 07.10.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (3)

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