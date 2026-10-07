Мойжес - Сакральные квесты

В книге «Сакральные квесты» Леонид Мойжес исследует взаимодействие религии, мифологии и видеоигр, рассматривая игры не как пассивный носитель сюжетов и визуальных образов, а как особый медиум, способный моделировать определённое понимание религии через правила и игровые механики. Автор показывает, что религиозные мотивы присутствуют в играх значительно чаще, чем может показаться: культы, боги, демоны, священные пространства, пророчества, паломничества, религиозные войны и мифологические существа оказываются частью как сюжета и эстетики, так и непосредственно геймплея. Анализируя Dead Space, BioShock Infinite, Far Cry 5, Metro Exodus, игры Paradox Interactive, The Elder Scrolls III: Morrowind, Baldur’s Gate, Dragon Age: Inquisition, Cultist Simulator, «Чёрную Книгу», Cyberpunk 2077 и другие проекты, Мойжес прослеживает устойчивые модели репрезентации религии и показывает их культурное, политическое и историческое происхождение.

Особое внимание автор уделяет специфике видеоигр как интерактивного искусства. Используя концепцию процедурной риторики, религиоведческую модель семи измерений религии Ниниана Смарта, идеи «религиозного пространства», «фантастической среды» и механизмы ремедиации, Мойжес показывает, как игровые системы сами высказываются о природе религии. Одни проекты воспроизводят распространённый образ религии как экспансивной, подавляющей индивидуальность силы, другие превращают богов и демонов в классифицируемые игровые сущности, третьи предлагают существенно более сложные модели религиозного опыта. В результате книга становится одновременно исследованием религии в массовой культуре, историей формирования игрового языка и критическим анализом тех представлений о сакральном, которые видеоигры распространяют среди миллионов игроков.

Мойжес Леонид – Сакральные квесты – Зачем религия и мифология в видеоиграх

Мойжес, Леонид Владимирович. Сакральные квесты. Зачем религия и мифология в видеоиграх / Леонид Мойжес. — Москва: Издательство АСТ, 2026. — 320 с.: ил. — (Видеоигры: глубокое погружение).

ISBN 978-5-17-182114-2

Мойжес Леонид – Сакральные квесты – Содержание