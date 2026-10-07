Мойжес - Сакральные квесты
В книге «Сакральные квесты» Леонид Мойжес исследует взаимодействие религии, мифологии и видеоигр, рассматривая игры не как пассивный носитель сюжетов и визуальных образов, а как особый медиум, способный моделировать определённое понимание религии через правила и игровые механики. Автор показывает, что религиозные мотивы присутствуют в играх значительно чаще, чем может показаться: культы, боги, демоны, священные пространства, пророчества, паломничества, религиозные войны и мифологические существа оказываются частью как сюжета и эстетики, так и непосредственно геймплея. Анализируя Dead Space, BioShock Infinite, Far Cry 5, Metro Exodus, игры Paradox Interactive, The Elder Scrolls III: Morrowind, Baldur’s Gate, Dragon Age: Inquisition, Cultist Simulator, «Чёрную Книгу», Cyberpunk 2077 и другие проекты, Мойжес прослеживает устойчивые модели репрезентации религии и показывает их культурное, политическое и историческое происхождение.
Особое внимание автор уделяет специфике видеоигр как интерактивного искусства. Используя концепцию процедурной риторики, религиоведческую модель семи измерений религии Ниниана Смарта, идеи «религиозного пространства», «фантастической среды» и механизмы ремедиации, Мойжес показывает, как игровые системы сами высказываются о природе религии. Одни проекты воспроизводят распространённый образ религии как экспансивной, подавляющей индивидуальность силы, другие превращают богов и демонов в классифицируемые игровые сущности, третьи предлагают существенно более сложные модели религиозного опыта. В результате книга становится одновременно исследованием религии в массовой культуре, историей формирования игрового языка и критическим анализом тех представлений о сакральном, которые видеоигры распространяют среди миллионов игроков.
Мойжес Леонид – Сакральные квесты – Зачем религия и мифология в видеоиграх
Мойжес, Леонид Владимирович. Сакральные квесты. Зачем религия и мифология в видеоиграх / Леонид Мойжес. — Москва: Издательство АСТ, 2026. — 320 с.: ил. — (Видеоигры: глубокое погружение).
ISBN 978-5-17-182114-2
Мойжес Леонид – Сакральные квесты – Содержание
Введение
Глава 1. Язык видеоигр
Текстом, картинкой, механикой
Прямые высказывания и сюжеты
Визуальность
Процедурная риторика
Глава 2. Миф о мифе: религиозное пространство как ключевой взгляд на религию
Раздел 1. Священное пространство
Раздел 1. Dead Space: граница на замке
Геймплей
Сюжет
Церковь юнитологии
Стремление к экспансии
Революционный характер
Подавление индивидуальности
Нерелигиозная природа
Раздел 2. От Колумбии до Каспия
BioShock Infinite
Far Cry 5
Metro Exodus
Раздел 3. Глобальные стратегии от Paradox Interactive: не можешь победить — возглавь
Глобальные стратегии
Paradox стратегий
Paradox религии
Глава 3. Как разобрать религию: концепция Ниниана Смарта
Антиэссенциализм Смарта
Измерения религии
The Elder Scrolls III: Morrowind
Храм Трибунала
Мифологическое
Этическое
Социальное
Доктринальное
Ритуальное
Эмоциональное
Материальное
Религия Эшлендеров
Мифологическое
Доктринальное
Социальное
Эмоциональное
Ритуальное
Этическое
Материальное
Остальные религии
Религия как Инаковость
Христианоцентризм
Религии как пространства
Глава 4. Подземелья, Драконы и боги
Мифология в ролевых играх
Chainmail
Dungeons & Dragons
Фантастическая среда
Фантастическая Семейка
Фантастическая политика
Тут живут тролли
Baldur’s Gate 3
Фантастические религии
Нерелигиозная религия
Религиозные организации
Религиозные персонажи
Религиозные возможности игрока
Симуляция или симулякр
Гностицизм и язычество: подходы ролевых игр к изображению религии
Языческая модель религии
Гностическая модель
Глава 5. Необычные примеры
Раздел 1. King of Dragon Pass
Раздел 2. Dragon Age: Inquisition
Раздел 3. Cultist Simulator
Раздел 4. Чёрная Книга
Раздел 5. Cyberpunk 2077
Заключение
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